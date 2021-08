ENEL E GOVERNO DE SP ENTREGAM SEGUNDA FASE DA ILUMINAÇÃO INTELIGENTE NA CICLOVIA NOVO RIO PINHEIROS

Projeto contempla a instalação de mais 260 pontos de iluminação LED inteligente em um trecho adicional de 6,5 quilômetros da ciclovia;

· Iniciativa prevê uma série de tecnologias de última geração, como wifi público, sensores e câmeras

A Enel Distribuição São Paulo, a Enel X e o Governo do Estado de São Paulo entregaram hoje (31) a segunda fase do sistema de iluminação da Ciclovia Novo Rio Pinheiros. Foram adicionados 260 pontos de iluminação inteligente no trecho entre a ponte do Jaguaré e a Cidade Jardim, zona sul da capital paulista, totalizando 6,5 quilômetros (km) de extensão nesta segunda etapa.

João Dória, governador de São Paulo

A iniciativa faz parte de um plano mais amplo da Enel Brasil e do Governo de São Paulo para transformar o local na primeira ciclovia inteligente do País por meio de tecnologias inovadoras. “Este tipo de parceria que estamos fazendo com a Enel, onde os setores público e privado trabalham em conjunto, é o que há de mais moderno em termos de gestão”, disse João Dória, governador de São Paulo, que também parabenizou a Enel pelo investimento que vem sendo realizado.

A nova entrega se junta aos 130 pontos de iluminação instalados em um trecho de cerca de 3,5 km na primeira etapa do projeto, concluída no início de maio deste ano. Ao todo, foram instalados cerca de 390 pontos de iluminação LED, ao longo de 10 km de extensão, sendo parte do projeto dotada com a tecnologia de Smart Lighting, que permite o gerenciamento do sistema de forma remota.

Além do sistema de iluminação, a Enel X estuda implantar ainda uma série de tecnologias de cidades inteligentes de última geração no local, como wifi público, sensores e câmeras. A implantação do sistema de iluminação pública, além de trazer mais segurança aos ciclistas que frequentam o local, irá possibilitar a ampliação do horário de funcionamento da ciclovia para o período noturno.

“Esse projeto da ciclovia é muito especial para a Enel X. Ele resume a nossa visão para as cidades inteligentes, circulares e sustentáveis do futuro. Queremos ser parceiros de prefeituras e governos para transformar os centros urbanos em espaços inteligentes, digitais, descarbonizados, circulares e sustentáveis, melhorando a qualidade de vida para todos os cidadãos”, afirma o responsável pela Enel X no Brasil, Francisco Scroffa.

A iniciativa da ciclovia inteligente integra o projeto Urban Futurability, ação da Enel que está transformando a Vila Olímpia, também na zona sul da capital, em um bairro digital e sustentável. Nesta região, a Enel Distribuição São Paulo está investindo R$ 127 milhões em mais de 40 projetos, financiados com recursos de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Presidente da Enel Distribuição São Paulo, Max Xavier

“A iluminação da ciclovia reforça o compromisso do Grupo Enel em trazer para a cidade de São Paulo o que há de mais inovador no setor elétrico global, oferecendo novos produtos, inovação e um serviço de melhor qualidade para os seus clientes”, afirma o presidente da Enel Distribuição São Paulo, Max Xavier.

Para o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, a participação da iniciativa privada no eixo de revitalização do programa Novo Rio Pinheiros implica em diversos benefícios à população. “Sem onerar o Estado, nós estamos implementando novas áreas de lazer e esportes ao longo das margens do Pinheiros, que está sendo despoluído por meio de um grande projeto de saneamento básico, para que as pessoas ocupem estes espaços e tenham uma nova relação com este rio tão importante para a cidade de São Paulo. A nova iluminação aumentará a segurança dos frequentadores.”

“A Ciclovia Novo Rio Pinheiros transformou a paisagem ao longo do rio e a rotina de milhares de ciclistas que pedalam atualmente em uma pista excelente, com infraestrutura de apoio, banheiros e agora com iluminação. Isso traz mais segurança para a população e mais tempo para usar a via ao longo da noite também”, disse o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy.

Parcerias com o Governo de São Paulo

O projeto da ciclovia inteligente da marginal do Rio Pinheiros é mais uma das iniciativas desenvolvidas em conjunto entre a Enel Distribuição São Paulo e o Governo de São Paulo. Um outro projeto na área de Sustentabilidade é o investimento na instalação de 40 árvores solares em praças e espaços públicos.

Outro destaque é a participação da concessionária no Programa Nascentes, que tem como objetivo a restauração ecológica em áreas prioritárias no Estado de São Paulo para a proteção e conservação de recursos hídricos e da biodiversidade. Atualmente, a Enel Distribuição São Paulo desenvolve 18 projetos no âmbito do programa, correspondendo a cerca de 61 hectares em restauração, o que equivale a 101.687 mudas ou a 61 campos de futebol.

“As iniciativas de sustentabilidade em andamento e os projetos de inovação na Vila Olímpia demonstram que a Companhia e o Governo de São Paulo desenvolvem parcerias sólidas e em diversas frentes. O Grupo trabalha ao lado do poder público para levar desenvolvimento tecnológico e socioeconômico sustentável às suas comunidades”, finaliza Xavier.

Enel Distribuição São Paulo

A Enel Distribuição São Paulo é uma empresa da multinacional de energia Enel. A companhia é a segunda maior distribuidora do país, respondendo por 10,3% de toda energia distribuída no Brasil e atendendo 7,4 milhões de unidades consumidoras em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista, principal centro econômico-financeiro do Brasil. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.

Enel X

Enel X é a linha de negócios global da Enel dedicada ao desenvolvimento de produtos inovadores e soluções digitais em setores onde a energia está mostrando o maior potencial de transformação: cidades, residências, indústrias e mobilidade elétrica.

A empresa é líder global no setor de soluções de energia avançada, gerenciando serviços como 6 GW de capacidade de resposta da demanda em nível global e 123 MW de capacidade de armazenamento de energia em todo o mundo, bem como um player líder no setor de mobilidade elétrica, com cerca de 186 mil pontos de carregamento públicos e privados de veículos elétricos em todo o mundo. A inovação e a sustentabilidade estão no centro da estratégia da Enel X desde o seu início, com a economia circular sendo a combinação perfeita desses dois elementos, aplicada em muitos dos produtos e serviços da Enel X.

No Brasil, a companhia está comprometida em fornecer soluções tecnológicas inovadoras e serviços de valor agregado com o objetivo de impulsionar a mobilidade elétrica, o consumo consciente e eficiente de energia e a transição para um sistema energético global mais sustentável em benefício de clientes residenciais, empresas e cidades.

Ciclovia Novo Rio Pinheiros

Com 21,5 km de extensão numa área pertencente à CPTM, ao longo da Linha 9-Esmeralda e às margens do Rio Pinheiros, a ciclovia tem atraído cerca de 70 mil ciclistas por mês. Por meio de um chamamento público, o Governo do Estado de São Paulo transferiu a gestão da área para a iniciativa privada em março de 2020. A Farah Service assumiu os trabalhos de recuperação e obteve o direito de explorar a Ciclovia.

Foi feito recapeamento e pintura da pista, sinalização, limpeza e jardinagem. Os ciclistas ganharam pontos de apoio com banheiro e bebedouro, além de novos cafés, vending machines e até chuveiros distribuídos ao longo do percurso.

Reinaugurado oficialmente em dezembro de 2020, o espaço ganhou o nome de Ciclovia Novo Rio Pinheiros. São seis acessos para a pista, localizados na Rua Miguel Yunes, entre as estações Jurubatuba e Autódromo, Estação Jurubatuba, Passarela da EMAE, junto à estação Vila Olímpia, Estação Santo Amaro, Passarela Parque do Povo e Ponte Cidade Universitária.

Foto:Governo do Estado de São Paulo