Raid Campos do Jordão reúne carros clássicos em São Bento do Sapucaí

Passeios cronometrados por estradas da Serra da Mantiqueira serão realizados na noite de sexta-feira e na manhã de sábado

De 3 a 5 de dezembro, o MG Club do Brasil realizará o Raid Campos do Jordão – Edição Pedra do Baú, com dois passeios cronometrados de automóveis clássicos nas estradas em torno de São Bento do Sapucaí, destino turístico do Vale do Paraíba localizado na Serra da Mantiqueira, aos pés do complexo rochoso Pedra do Baú. O evento reunirá cerca de 40 carros fabricados de 1951 aos anos 1990.

A programação será iniciada às seis da tarde de sexta-feira, 3, com a apresentação das duplas inscritas junto aos seus veículos na Pousada do Quilombo, base do raid, para o passeio noturno de cerca de uma hora e meia, com uma saída a cada minuto a partir das 19 horas.

São Bento do Sapucaí

No sábado, o passeio diurno de duas horas e meia terá um carro saindo a cada minuto, a partir das 10 horas. Começará na Pousada do Quilombo e terminará na Vinícola Villa Santa Maria, onde os participantes serão recebidos com um lanche e farão um tour pelo vinhedo.

A cerimônia de encerramento, com troféus para as três duplas que mais se aproximarem dos tempos previstos nos dois passeios cronometrados, será realizada na noite de sábado, 4, no Trincheira Restaurante, dentro da Pousada do Quilombo.

O regulamento é similar aos dos passeios anteriores do MG Club do Brasil, com um roteiro cronometrado em que os participantes devem manter as médias horárias exigidas na planilha de bordo. Um handicap aplicado aos pontos perdidos por cada dupla equilibra performances de carros feitos em épocas distintas. Vai de 0% para carros fabricados até 1950 a 70% para modelos de 1993 a 1999.

Raid Campos do Jordão – Edição Pedra do Baú

Entre os clássicos inscritos, há desde um MG TD 1951 até um BMW 325i conversível 1994, passando por 11 exemplares dos anos 1960, como um Karmann-Ghia 1968 e um Ford Mustang 1969; vinte dos anos 1970, como um Jaguar XJ6 1972 e um Puma 1974; cinco dos anos 1980, como um Mercedes-Benz 380 SL 1982 e um Alfa Romeo 2300Ti 1986; e mais quatro dos anos 1990, como um Jaguar XJS 1990 e um Mercedes-Benz 190E 1.8 1992.

Pedra do Baú

Os roteiros dos passeios serão revelados apenas na reunião de briefing antes do início de cada um. Passam em maioria por estradas asfaltadas, atravessam trechos urbanos e eventuais trechos de piso de terra em deslocamento, sem cronometragem, na região entre São Bento do Sapucaí e a vizinha Campos do Jordão.

MG Club do Brasil

Fundado em 1983, o MG Club do Brasil é um dos mais atuantes clubes de carros clássicos do País. Foi criado para congregar proprietários de modelos da marca inglesa MG, mas logo tornou-se um clube multimarca, admitindo proprietários de carros clássicos de qualquer modelo.

O clube organiza raids de regularidade e passeios como as 1000 Milhas Históricas Brasileiras, Raid de Campos do Jordão e Raid da Serra do Mar. Por serem concebidos para carros clássicos, esses raids percorrem boas estradas, paisagens agradáveis e incluem visitas a pontos de interesse cultural e histórico.

Todos os sábados, o MG Club do Brasil promove encontros informais entre os associados, nos quais o antigomobilismo é o assunto predominante. Também acontecem na sede social (localizada na Vila Romana, zona oeste de São Paulo) eventos temáticos e homenagens a personalidades do automobilismo. O local possui um acervo de publicações automobilísticas disponível aos sócios para consulta. Para saber mais: www.mgcbr.com.br.