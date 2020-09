GUIA MICHELIN RIO DE JANEIRO & SÃO PAULO 2020 REVELA SUA NOVA SELEÇÃO DE RESTAURANTES BIB GOURMAND

Os nomes dos restaurantes estrelados das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo serão revelados hoje às 18h30. Ansiosa por este momento, a Michelin tem já o prazer de anunciar a nova seleção Bib Gourmand do Guia MICHELIN RJ&SP 2020. A categoria dos restaurantes, que se destacam por oferecer ótima relação qualidade/preço, acaba de ganhar 10 novos integrantes, representando uma forte diversidade gastronômica.

“A gastronomia tem sido um dos setores mais impactados pela pandemia e a nova seleção Bib Gourmand no Brasil é uma boa notícia neste momento, quando precisamos, mais do que nunca, apoiar o segmento e estimular as pessoas a redescobrirem, com segurança, o prazer de irem aos restaurantes. Esta seleção mostra o alto potencial das duas cidades em oferecer uma cozinha criativa e de qualidade, a preços mais acessíveis”, afirma Gwendal Poullennec, diretor internacional do Guia MICHELIN.

10 novos restaurantes Bib Gourmand no Rio de Janeiro e São Paulo

10 novos restaurantes estreiam na seleção Bib Gourmand das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo: AE! Cozinha (SP), Ama.zo (SP), Banzeiro (SP), Cepa (SP), Charco (SP), Didier (RJ), Kith 2º Andar (SP), Maria e o Boi (RJ), Nit (SP) e Più Iguatemi (SP). A categoria Bib Gourmand agora conta com 39 estabelecimentos (lista completa abaixo).

Seleção estrelada 2020

O anúncio dos restaurantes estrelados do Guia MICHELIN RJ&SP 2020 será transmitido hoje, ao vivo, pelo canal oficial da publicação no Youtube. Para assistir, acesse o link: https://youtu.be/-3ZORjjQ1yM.

GUIA MICHELIN RJ&SP 2020 – BIB GOURMAND

A Baianeira (SP)

A Casa do Porco (SP)

AE! Cozinha (SP) N

Ama.zo (SP) N

Artigiano (RJ)

Arturito (SP)

Balaio IMS (SP)

Banzeiro (SP) N

Barú Marisquería (SP)

Bio (SP)

Bistrot de Paris (SP)

Brasserie Victória (SP)

Casa Santo Antônio (SP)

Cepa (SP) N

Charco (SP) N

Corrutela (SP)

Didier (RJ) N

Ecully – Perdizes (SP)

Fitó (SP)

Kith 2º Andar (SP) N

Komah (SP)

Le Bife (SP)

Lilia (RJ)

Manioca (SP)

Maria e o Boi (RJ) N

Miam Miam (RJ)

Mimo (SP)

Mocotó (SP)

Nit (SP) N

Petí Gastronomia (SP)

Petí Americana (SP)

Piccolo (SP)

Pici Trattoria (RJ)

Più (SP)

Più Iguatemi (SP) N

Tanit (SP)

TonTon (SP)

Tordesilhas (SP)

Zena Caffè (SP)

