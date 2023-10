98ª Corrida Internacional de São Silvestre segue com inscrições abertas

Prazo vai até o dia 30 de novembro ou até que o limite seja alcançado. Organização alerta sobre o agendamento da retirada de kit.

Faltando pouco tempo para a 98ª Corrida Internacional da São Silvestre, o ritmo de inscrições segue intenso. A principal prova de rua da América Latina já está com 60% de confirmados e a expectativa é que o número limite de 35 mil participantes seja atingido antes do prazo. Por isso, é importante que os interessados se apressem e aproveitem as vantagens para a inscrição na opção desejada.

As inscrições estão disponíveis no site oficial, www.saosilvestre.com.br, para as duas opções: R$ 240,00 (Geral) ou R$ 850,00 (Premium), que podem ser pagos via PIX, PicPay, boleto bancário ou cartão de crédito (podendo ser parcelado em até quatro vezes).

98ª Corrida Internacional da São Silvestre

Um ponto que merece bastante atenção é com relação à retirada do kit. No ato da inscrição, os atletas podem optar pela melhor data e, como acontece todos os anos, a véspera da prova é a preferida e a mais concorrida. Tanto assim que as reservas para este dia estão no limite. A organização recomenda que os moradores de São Paulo e Região Metropolitana optem por outra data, entre 27, 28 e 29 de dezembro, deixando último dia (30/12) para os corredores do interior e de outros estados.

Expo Center Norte

Isso vai possibilitar que todos sejam atendidos com mais agilidade, bem com evitar filas na véspera. Por isso, é importante antecipar sua inscrição, programando a retirada em um dia mais adequado a cada um. Sempre é bom reforçar que a entrega este ano ocorrerá no Expo Center Norte, no Pavilhão Azul, Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, São Paulo.

A disputa marcará, mais uma vez, o fechamento do ano esportivo nacional no dia 31 de dezembro reunindo milhares de corredores do Brasil e de outras nações. Serão 15 km de ruas e avenidas paulistanas, passando por alguns dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo, com largada na Avenida Paulista, entre as ruas Frei Caneca e Augusta, e chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na Avenida Paulista, 900.

A programação da prova no dia 31 começará às 7h25min, com a largada da categoria Cadeirantes. Em seguida, às 7h40min, será a vez da Elite feminina, ficando para as 8h05min a Elite masculina, Pelotão C, Cadeirantes com Guia e Pelotão Geral.

O Evento oferecerá infraestrutura (apoio médico, acessos, hidratação, lanches) para o número oficial de inscritos. Não serão disponibilizados recursos extras para atletas que não estejam oficialmente inscritos, conhecidos por “pipocas”. Para combater fraudes, a organização vai monitorar a inscrição de atletas na categoria 60+.

Corrida Internacional da São Silvestre

A Corrida Internacional de São Silvestre é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero, realização do Portal GazetaEsportiva.com, promoção da TV Gazeta, transmissão das TVs Gazeta e Globo, com organização técnica da Yescom. O apoio especial é da Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria de Turismo da Cidade e Governo do Estado de São Paulo.

Mais informações no site oficial: www.saosilvestre.com.br