ASSECRE Abre Inscrições Gratuitas para Escola Esportiva de Wrestling e Oficinas de Balé

A iniciativa revela talentos que participam de lutas nacionais e internacionais e utiliza o esporte e a dança como ferramentas de educação e integração social

Estão abertas as inscrições gratuitas para a escola esportiva de wrestling da ASSECRE – Associação das Empresas do Vale do Paraíba, que funciona dentro da sede da associação. As aulas são em parceria com o projeto Atleta Cidadão da Prefeitura de São José dos Campos, e fazem parte de um dos pilares da entidade que são: educação, cultura, inclusão social e empregabilidade.

As aulas de iniciação ao wrestling são realizadas às terças e quintas, das 8h às 9h. Podem participar crianças com idades entre 6 e 11 anos. Elas podem fazer uma aula experimental, acompanhadas de um responsável e na sequência, realizar a inscrição. Os treinamentos são realizados de janeiro a dezembro. Crianças com idades acima de 11 anos, são encaminhadas para o programa Atleta Cidadão.

“Essa parte social muito nos honra, com estas aulas gratuitas ajudamos muitas famílias. As aulas que incentivamos na ASSECRE ajudam na formação de campeões internacionais, tendo diversos atletas na base da seleção brasileira na modalidade, que frequentaram a nossa escola esportiva”, comentou Wagner Siqueira, diretor executivo da ASSECRE.

ASSECRE – Associação das Empresas do Vale do Paraíba

Entre os exemplos de atletas de destaque que começaram na ASSECRE estão: Meiriele Santos que participa do Campeonato Pan-Americano Sênior e do Campeonato Pré-Olímpico. Ela foi terceira colocada nos Jogos Pan-Americano Júnior, em 2021. Tem ainda, Ruth Helen, que foi nossa primeira atleta a participar de uma competição internacional, nos Jogos Mundiais Escolares, em Marrocos, onde foi a terceira colocada. Ela participou também dos campeonatos Pan-Americano e dos Jogos Sul-Americano. E recentemente, quem vem conquistando espaço e que passou pela escolinha da ASSECRE é Rafael Reis que participou da última edição dos Jogos da Juventude, competição de grande importância para o desporto.

Esse incentivo ao esporte é realizado pela ASSECRE desde 2016. Para este início, foi feita uma parceria entre a ASSECRE e academia Calasans Camargo. Era uma modalidade nova na cidade onde era necessário formar atletas de base. Juntou -se a eles o SESI para fomentar o projeto Atleta do Futuro.

“A ASSECRE foi uma das primeiras escolinhas de wrestling em São José dos Campos e se tornou um berço em revelar talentos”, afirmou Vinicius Calasans.

Em média, atende 100 crianças nos dois polos. A coordenação das aulas é da técnica Brenda Aguiar.

“Nosso objetivo é manter a criança no projeto, seja pela questão social ou pela competitividade esportiva. Queremos fazer a formação desta criança, que ela se torne um bom cidadão e que se torne um atleta. Que todos tenham a oportunidade de um futuro melhor”, explicou Brenda Aguiar, coordenadora das aulas de wrestling.

Oficinas de Balé

As oficinas de balé na sede da ASSECRE são para meninos e meninas com idades entre 4 e 12 anos, é uma parceria com a Associação Fênix. Em 3 anos de oficinas foram atendidas 150 crianças.

“A parceria com a ASSECRE é incrível. A oficina só acontece graças a essa parceria. Todo suporte foi fornecido por eles, estrutura física, material, ficando a cargo da instituição a disponibilização de professores, assistente social e secretária. A oficina acontece numa sala própria com barras. Além disso, a ASSECRE também possui um auditório onde já foi possível realizar apresentações para os pais e a comunidade em geral”, comentou Luciana Ribeiro, professora de balé.

As inscrições estão abertas e as vagas no momento são para o período da tarde. As inscrições podem ser feitas às terças e quintas das 8h30 às 11h, na própria sede da ASSECRE ou pelo telefone/whatsapp (12) 99113-5364.

E a cada final de semestre são realizadas apresentações especiais, uma na ASSECRE e a outra, no teatro.

“É emocionante ver a desenvoltura das crianças, ver o orgulho das famílias em prestigiar as apresentações. Uma alegria em ver o estado de pertencimento a um lugar, a uma comunidade que elas acabam sentindo”, comentou Eduardo Piloto, um dos incentivadores do projeto e diretor executivo da ASSECRE.

Escola de Wrestling para Crianças – Gratuito

Onde: Sede da ASSECRE (Rua Loanda,895, Chácara Reunidas)

Dias: Terças e Quintas

Horário: 8h às 9h.

Informações: (12)3931-6844 ou whatsapp (12) 98816-6027.

Parceria: Projeto Atleta Cidadão – Prefeitura de S. José dos Campos

Oficinas de Balé para Crianças – Gratuito

Onde: Sede da ASSECRE (Rua Loanda,895, Chácara Reunidas)

Ballet Infantil (8 a 12 anos)

Dias: Quartas e Sextas

Horário: 13h30 às 14h30

Dias: Terças e Quintas

Horário: 9h15 às 10h15

Baby Class + Pré- balé (4 a 7 anos)

Dias: Sextas

Horário:14h30 às 15:15.

Dia: Terças

Horário: 08h30 às 9h15.

Dia: Quintas

Horário:08h30 às 09h15.

Informações: telefone/whatsapp (12) 99113-5364.

Parceria: Associação Fênix