Príncipe William, Shakira e Daniel Alves assinam carta com apelo para que o mundo se una no combate às mudanças climáticas

A carta, intitulada ‘Dê uma chance à Terra’, foi divulgada por membros do Conselho do Earthshot Prize nesta quinta-feira (22), data em que é celebrado o Dia da Terra

Uma carta aberta assinada pelos membros do Conselho do Earthshot Prize faz um apelo às pessoas do mundo todo para se unirem a fim de enfrentar a crise climática antes que seja tarde demais. Divulgada para celebrar o Dia da Terra, a carta conta com uma lista de prestigiosos signatários, entre eles:

Sua Alteza Real Príncipe William;

Sua Majestade a Rainha Rania Al Abdullah;

Cate Blanchett – atriz, produtora e humanitarista;

Christiana Figueres – Ex-Secretária Executiva das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima , responsável pelo histórico Acordo de Paris sobre a Mudança do Clima;

Sir David Attenborough – apresentador e naturalista;

Hindou Oumarou Ibrahim – ativista ambiental;

Indra Nooyi – executiva de negócios e ex-Presidente e CEO da PepsiCo;

Naoko Yamazaki – ex-astronauta a bordo da Estação Espacial Internacional;

Ngozi Okonjo-Iweala – Diretor Geral da Organização Mundial do Comércio;

Shakira Mebarak – cantora e filantropa;

Yao Ming – membro do Naismith Hall da Fama do Basquete e ambientalista.

Mudança do Clima

Na carta, o grupo faz referência à ameaça enfrentada pelo planeta como “o desafio mais premente na história da humanidade” e alerta sobre o amplo consenso entre especialistas de que as ações contra as mudanças climáticas devem acontecer dentro da próxima década, antes que os danos se tornem irreversíveis. Além disso, a carta também menciona os esforços globais na luta contra a COVID-19 como evidência do que é possível quando o mundo une esforços diante de uma ameaça comum. Ao fazer referência sobre os esforços globais sem precedentes para o desenvolvimento de vacinas, bem como ações individuais de pessoas ao redor do mundo em prol de um bem maior, a carta faz um apelo para que o mesmo espírito de inovação e determinação sejam aplicados na questão da emergência climática.

Shakira Mebarak

Shakira Mebarak-Foto:Earthshot Prize

Os signatários fazem parte do Conselho do Earthshot Prize, um grupo global de indivíduos influentes de diversos setores comprometidos com a liderança de ações que visam recuperar o planeta. O Conselho do Prêmio apoia o Earthshot Prize, um prêmio ambiental global anunciado no ano passado e inspirado no “Moonshot” do Presidente Kennedy, cujo objetivo é descobrir e escalonar soluções em cinco áreas-chave: resíduos, oceanos, poluição do ar, natureza e clima.

Dê uma chance à Terra

Durante todos os anos da próxima década, os membros do Conselho do Earthshot Prize selecionarão os cinco ganhadores do Prêmio que apresentem as soluções mais viáveis para os maiores desafios ambientais enfrentados pelo nosso planeta. Os vencedores receberão apoio personalizado para desenvolver suas soluções, além de um prêmio de £1 milhão para escalonar o projeto e alcançar sua ambição de mudar o mundo.

Nas palavras de Indra Nooyi: “Este é um ano crítico para as questões ambientais e para avançar com a agenda. Estamos em um momento extraordinário e precisamos urgentemente galvanizar ações tanto no setor privado quanto na sociedade de um modo geral para alcançar o progresso tão desesperadamente necessário. Nenhum setor pode fazer isso sozinho. Mas a boa notícia é que as ferramentas, tecnologias e ideias já existem – só precisamos identificá-las e ampliar sua escala. Por meio de projetos como o Earthshot Prize, e usando momentos como o Dia da Terra para lembrar a todos do que é possível quando todos nos unimos, deter a emergência climática deve ser um foco constante no qual devemos nos empenhar para avançar dia após dia”.

Hindou Oumarou Ibrahim

Hindou Oumarou Ibrahim-Foto:Earthshot Prize

Hindou Oumarou Ibrahim, um dos palestrantes de hoje no Leaders’ Summit on Climate, organizado pelo Presidente Biden, em Washington, DC, disse: “Um ano depois do início da crise global da COVID-19, está claro que a saúde de nossas sociedades depende da saúde de nosso planeta. No entanto, ainda nos falta ambição suficiente para acabar com a crise climática e frear a perda de biodiversidade. Durante séculos os povos indígenas têm vivido em harmonia com a natureza, protegendo os ecossistemas que os sustentam. Eles sabem que colaborar com a Mãe Terra é o único caminho que leva a uma sociedade mais justa e inclusiva. Neste Dia da Terra, sinto orgulho de trabalhar junto ao Earthshot Prize para identificar soluções inovadoras capazes de nos ajudar a alcançar uma recuperação ambiental, sem deixar ninguém de fora”.

Leia a carta aberta na íntegra aqui http://www.earthshotprize.org/give-the-earth-a-shot. Para mais informação sobre o Earthshot Prize, visite: www.earthshotprize.org

Cate Blanchett

Cate Blanchett-Foto:Earthshot Prize

Earthshot Prize

O Earthshot Prize é um novo prêmio global voltado ao meio ambiente, lançado em outubro de 2020 pelo Príncipe William e The Royal Foundation, criado para incentivar uma transformação e ajudar a recuperar nosso planeta ao longo dos próximos dez anos. O Prêmio tem o apoio do Conselho do Earthshot Prize, que será responsável pela entrega do Earthshot Prize todos os anos, de 2021 até 2030.

Dia da Terra

O Dia da Terra é um evento anual realizado no dia 22 de abril para manifestar apoio à proteção ambiental e destacar as ações urgentes necessárias para salvar nosso planeta. Celebrado pela primeira vez no dia 22 de abril de 1970, nos Estados Unidos, a data inclui atualmente uma ampla gama de eventos coordenados mundialmente pela EARTHDAY.ORG.