Com cenário aquecido para concursos públicos, EdTech investe em Inteligência Artificial para ajudar concurseiros

Com a pandemia e a crise econômica gerada, a renda de milhares de brasileiros e diversos setores foram bruscamente impactados, incluindo o setor público. Em decorrência das medidas restritivas, editais e concursos foram adiados, sem previsão para acontecer, resultando em uma quantidade expressiva de vagas represadas, além de acarretar em um misto de sentimentos nos concurseiros.

Este cenário, no entanto, está se modificando aos poucos. Com o avanço da imunização, o setor vem apresentando números mais promissores, ao ritmo pré-pandemia. Ao longo do ano passado, foi possível acompanhar avanços em relação às ofertas de vagas e editais para o setor público, e a estimativa para 2022 também é otimista. De acordo com o Gran Cursos Online, empresa especializada na capacitação de candidatos para concursos públicos no Brasil, são esperadas mais de 160 mil oportunidades, divididas em 73.640 cargos públicos na esfera federal e 90.183 destinados para vagas estaduais.

“A expectativa é favorável. Há ainda um expressivo número de postos que precisam ser recolocados no quadro de profissionais, devido aos servidores que se aposentaram no decorrer desses quase dois anos de crise sanitária. Isso significa uma grande quantidade de cargos disponíveis. Será um ano importante para os concurseiros, com diversos órgãos relevantes e remunerações atrativas, como o certame do Senado Federal, por exemplo”, destaca Gabriel Granjeiro, diretor-presidente do Gran Cursos Online.

À frente deste contexto, o Gran Cursos Online, que já conquistou mais de 380 mil alunos em todo o país, registrando um crescimento de 42% em 2021 na comparação com o ano anterior, desenvolveu e acaba de lançar nove tecnologias e práticas pedagógicas que visam transformar e facilitar o aprendizado dos alunos que estudam para concursos.

Uma dessas ferramentas, intitulada como “Dá para conciliar”, a partir do uso de inteligência artificial aponta o percentual de compatibilidade dos conteúdos (matérias e tópicos) em certames diferentes. Desta forma, permite que os concurseiros otimizem o tempo, estudando matérias semelhantes uma única vez e se preparem para mais de uma avaliação, aumentando as chances de ingressar em algum dos órgãos públicos de seu interesse. Assim, os candidatos conseguem saber exatamente o que falta revisar para realizar outro exame.

A empresa detalhou como vai funcionar os outros recursos. A Plataforma “Gran Audiobooks na Web”, conta com mais de 24 mil cursos em áudio com fala humanizada, divisão por capítulos, acelerador e outras funções para ouvir quando quiser.

App Desktop 3.0



, com aperfeiçoamento do manuseio das ferramentas e filtros e atualizações; Edital em Questão, os professores selecionam e resolvem questões item a item a cada edital lançado;

Gran Questões 3.0, consiste em um novo painel de desempenho do usuário e novo ambiente de simulados. Além de contar com mais de 13 mil questões comentadas em vídeo e possibilidade de comparar resultados com os de outros participantes;

Lei em Questão fornece, de forma objetiva, o comentário artigo por artigo, relacionadas ao texto da lei seca, cobrada pelas bancas;

Gran Gerenciador de Estudos Web, a metodologia do Ciclo de Estudos, que mapeia, de forma personalizada, quais os conteúdos devem ser estudados e qual a quantidade ideal de cada um deles e também auxilia na gestão de tempo durante o aprendizado, evoluiu para uma plataforma;

Nova plataforma de Pós-Graduação, é específica para alunos da pós e contém informações sobre TCC, notas, avaliações e documentos;

Novos Cursos Verticalizados, são cursos para concursos totalmente estruturados no formato do edital, atrelados a trechos específicos e seguindo exatamente a ordem trazida pela banca.

Destaques 2022: concursos públicos previstos

Ainda de acordo com o levantamento, a estimativa é que o concurso CGU, organizado pela banca Fundação Getúlio Vargas (FGV), ofereça 375 oportunidades, sendo 300 para os cargos de Auditor Federal de Finanças e Controle e 75 para Técnico Federal de Finanças e Controle para nível médio e superior, com remunerações que variam de R$ 7,4 a R$ 19 mil.

Também são esperadas abertura de 40 vagas para o Senado Federal, com carreiras voltadas ao legislativo. Com uma das melhores remunerações, que varia de R$ de R$ 18.591,18 a R$ 35.114,14, é um dos certames mais procurados. A banca organizadora é o Cebraspe e as chances serão para cargos diversos e abrangem níveis médio e superior.

Além do certame do Ministério Público da União (Concurso PMU), com vagas previstas para nível médio e superior para preencher o cargo de Técnico e Analista, com salários que variam de R$ 6.862,72 a R$ 11.259,81.

