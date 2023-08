Sebrae-SP e Suzano vão qualificar mais de 2,5 mil empreendedores até o final de 2024

Projeto Semente será expandido para 69 localidades de atuação da Suzano no Estado de São Paulo com objetivo de gerar trabalho e renda para famílias em situação de vulnerabilidade social

Com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico nas regiões onde possui operações, a Suzano, em parceria com o Sebrae-SP, pretende qualificar mais de 2.500 empreendedores de 69 municípios no Estado de São Paulo. A iniciativa, chamada Projeto Semente, tem como objetivo gerar renda e novas oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio de capacitações, mentorias e acompanhamento no mercado de trabalho.

O lançamento oficial da continuidade e ampliação do Projeto Semente ocorreu nesta quarta-feira, 9 de agosto, em solenidade realizada na sede do Sebrae-SP, na capital paulista. O evento contou com a participação de representantes do Sebrae-SP e da Suzano, além de integrantes de municípios contemplados nas regiões dos escritórios regionais do Sebrae-SP do Alto Tietê, Guaratinguetá, Sorocaba, Botucatu, Piracicaba e Sudoeste Paulista.

Nelson, Fernando e Reinaldo-Foto:Suzano/Divulgação

A ação, que contará com investimentos de R$ 7,7 milhões, pretende fortalecer o empreendedorismo local, além de colaborar para a geração de emprego e renda, retirando mais de 2.500 pessoas da linha de pobreza até o final de 2024. No ano passado, o projeto contou com aportes do Sebrae-SP e Suzano com ações de qualificação profissional e empregabilidade para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica nas regiões do Alto Tietê e do Vale do Paraíba. Em oito meses de execução, as ações alcançaram 20 municípios e retiraram 292 pessoas da pobreza.

“O Projeto Semente contribui com os Compromissos da Suzano para Renovar a Vida, um conjunto de 15 metas públicas de longo prazo da companhia, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Entre essas metas está ajudar a tirar mais de 200 mil pessoas da linha da pobreza nas áreas de atuação da empresa até 2030. Nesse sentido acreditamos em parcerias como esta, com o Sebrae-SP, para alcançarmos esse objetivo. Ao fomentar o empreendedorismo local, contribuímos para criar oportunidades de negócios, novos empregos e, consequentemente, promover o desenvolvimento socioeconômico da região. Com o lançamento desta nova etapa do Projeto Semente, renovamos a parceria que deu certo em 2022 e que já começou a fazer diferença na vida de muitas pessoas”, ressalta Giordano Bruno Automare, gerente executivo de Desenvolvimento Social da Suzano.

Para o Diretor-Superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa, o objetivo do projeto é promover a inclusão produtiva por meio do empreendedorismo gerando negócios, empregos e renda para a população mais vulnerável do Estado. “Trabalhar com públicos em situação de vulnerabilidade é, atualmente, um foco estratégico do Sebrae-SP em prol de uma sociedade mais igualitária em termos de recursos e oportunidades, pois não há crescimento econômico sem que ele seja inclusivo. E ser inclusivo nos dá a oportunidade de transformar positivamente a vida de muitas pessoas, que é a nossa missão”, destaca.

Na região de São José dos Campos, a lista de 13 cidades beneficiadas é composta por Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, Redenção da Serra, Santa Branca, São José dos Campos, São Luiz do Paraitinga, Taubaté e Tremembé.

“O Sebrae-SP tem em seu escopo de trabalho a inclusão produtiva, ou seja, contribuímos para que cada vez mais pessoas que hoje estão fora das estatísticas de ocupação econômica possam se tornar protagonistas de suas histórias. A capacidade de gerar renda suficiente para o sustento é a recuperação da autoestima e símbolo de liberdade que todas as pessoas merecem ter acesso”, destaca o gerente regional do Sebrae-SP, Paulo Cereda.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras de origem renovável. Os produtos da companhia, que fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas e abastecem mais de 100 países, incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, canudos e copos de papel, embalagens de papel, absorventes higiênicos e papel higiênico, entre outros. A Suzano é guiada pelo propósito de Renovar a vida a partir da árvore. A inovabilidade, a busca da sustentabilidade por meio da inovação, orienta o trabalho da companhia no enfrentamento dos desafios da sociedade. Com 99 anos de história, a empresa tem ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: www.suzano.com.br.

Sobre o Sebrae

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas. Tem atuação com foco no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da economia por meio de parcerias com os setores público e privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios. Saiba mais em www.sebrae.com.br.