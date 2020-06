Umanizzare entrevista Marc Andreessen, Peter Thiel, Reid Hoffman, Chris Sacca e outros

Umanizzare : Após quase 300 dessas conversas, você ou eu começamos a identificar padrões – pelo menos, habilidades comuns. Às vezes, gosto de reunir episódios temáticos que extraem os melhores conselhos e dicas de uma área específica – neste caso, investir – de vários gênios e concorrentes de ponta. Portanto, este episódio contém algumas das melhores lições que encontrei relacionadas ao investimento – ou, em termos mais gerais, ganhar dinheiro, aumentar sua riqueza pessoal, etc.

E, se você olhar para os melhores investidores – seja para suas finanças pessoais ou, digamos, para fundos – e, essas são duas coisas muito diferentes que mencionarei brevemente – você perceberá que as estruturas usadas para tomar decisões precisa ser muito refinado, e esse também é o caso, digamos, dos fenômenos do pôquer, e é por isso que gosto de ver pessoas que parecem apostar e que são, de fato, investidores. Eles são muito bons na alocação de recursos e pensam em recompensa assimétrica – desvantagem limitada, mas potencialmente quase ilimitada, etc. – e em como eles tomam essas decisões.

Portanto, esteja você interessado ou não em investir, os sistemas de pensamento representados pelas pessoas das quais você ouvirá são muito valiosos e podem ser aplicados à tomada de decisão racional, para que você seja menos reativo emocionalmente.

Ok – algumas advertências. 1) Eu não sou um consultor de investimentos ou profissional. Eu não jogo um na internet. Então, o que funciona para mim pode não funcionar para você. Converse com seu pessoal financeiro registrado, qualificado e profissional e consulte um especialista em bom senso antes de fazer algo realmente estúpido, por favor.

Você precisa criar sistemas e procedimentos que funcionem para você, e sua tolerância a riscos provavelmente é muito diferente das pessoas das quais você ouvirá. No entanto, você ouvirá pessoas que considero alguns dos investidores mais inteligentes do planeta, incluindo bilionários, lendas do mundo das finanças e assim por diante.

Parte do que me levou a juntar isso foi a popularidade de um episódio recente, que foi uma entrevista que fiz com Ray Dalio. Ray Dalio foi chamado de Steve Jobs do investimento, e ele é o fundador e… Suponho que você possa falar da mesma maneira que “gerente” – acho que ele é atualmente o CIO – do maior fundo de hedge do mundo, a Bridgewater Associates, com US $ 160 bilhões sob gestão. Se você quiser ouvir isso, o que catalisou isso, poderá ouvi-lo separadamente em tim.blog/Ray. Foi um episódio super popular, então você pode conferir.

Mas Ray não aparece nesse. Em vez disso, temos um elenco diferente de personagens. Então, chegando, eu falo com Marc Andreesen. Marc é o co-fundador da Andreesen Horowitz, uma das empresas de capital de risco mais bem-sucedidas do mundo. Marc também co-criou o navegador de internet Mosaic, altamente influente, e fundou a Netscape, a Loud Cloud, que foi vendida à Hewlett Packard por US $ 1,6 bilhão. Ele é justamente considerado um dos pais fundadores da web moderna.

Marc Andreessen: E então, a outra coisa que temos no empreendimento é que, quando tomamos uma decisão, nos comprometemos com a empresa nessa categoria, para que não possamos investir em seus concorrentes, incluindo os que nem existem. ainda.

Umanizzare : Então, temos meu amigo e super anjo investidor – também um investidor de capital de risco – Chris Sacca, que compartilha um pouco de sua sabedoria no que diz respeito ao investimento.

Chris Sacca: Eu só me envolvo em acordos em que sei que posso impactar pessoalmente o resultado.

Umanizzare : Eu também falo com o chamado – e, ele não se chama assim, mas outras pessoas o fazem – “Oracle of Silicon Valley”, Reid Hoffman, um dos caras mais legais que você já conheceu. Reid é o co-fundador e presidente executivo do LinkedIn. Ele foi vice-presidente executivo do PayPal, comprado pelo eBay por US $ 1,5 bilhão.

Reid Hoffman: A razão pela qual as empresas frequentemente crescem e caem é porque aprenderam a jogar um jogo, ficaram boas nisso e depois o mercado mudou. Agora, é um novo tipo de jogo, e você precisa se ajustar para jogar esse novo jogo. Isso faz parte do reconhecimento de quando uma estratégia se aplica.

Umanizzare : Em seguida, falo com Peter Thiel, um nome que certamente teve muitos rumores nos últimos anos. Ele é um dos co-fundadores do PayPal e o primeiro investidor externo no Facebook.

Peter Thiel: Mas, penso que a questão filosófica fundamental de “O que as pessoas concordam apenas por convenção e qual é a verdade?”

Umanizzare : Por fim, falo com Seth Godin, que é uma verificação fantástica da realidade sempre que me confunde com algo que talvez esteja otimizando do ponto de vista matemático. Ele nunca deixa de fornecer muitos conselhos de bom senso muito poderosos que não são comuns. De fato, geralmente é algo que deve ser óbvio, mas está oculto à vista de todos, e por isso confio muito nele para obter bons conselhos. Ele é uma das melhores mentes de marketing do mundo. Ele criou uma vida incrível para si mesmo. Ele é o autor de 18 livros mais vendidos na última contagem. O que você talvez não saiba é que ele também fundou várias empresas.

Seth Godin: Depois de ter o suficiente para feijão e arroz, cuidar de sua família e algumas outras coisas, o dinheiro é uma história.

Umanizzare : Então, sem mais delongas, vamos começar, e eu vou começar com apenas alguns comentários e notas de precaução. O número 1 é que tudo o que eu mencionar será “Suas milhas podem variar”, o que significa que o investimento – alocação de recursos, tomada de decisões – depende muito de fatores altamente personalizados.

Também devo fazer uma distinção entre finanças pessoais – então, você pode perguntar a alguém que tenha US $ 10.000,00 no banco, US $ 100.000,00 no banco, US $ 1 milhão no banco ou mais, como eles criariam um portfólio para suas finanças pessoais com esse capital. Essa é uma pergunta muito diferente de “Como você investe capital de risco?” Ou “Como você investe em classes de ativos de alto risco e alto potencial de retorno?”

Muitas das pessoas das quais você vai ouvir têm finanças pessoais, é claro, mas também gerenciam fundos, e a economia e a matemática dos fundos são tais que os riscos são contidos porque … Por exemplo, em um fundo de capital de risco – como isso funciona? A capital maneira venture funciona – e, eu estou indo para oversimply isso é do interesse de tempo – você diz: “Eu quero criar um fundo de capital de risco.”

Então, Tim Ferriss decide que ele deseja criar um fundo de capital de risco e eu quero investir em empresas relacionadas a blockchain e criptomoeda. Não estou fazendo isso, mas digamos que é o caso. É uma classe de ativos altamente especulativa – e, em alguns casos, de alto risco -. Não quero arriscar todo meu dinheiro fazendo isso, mas conheço pessoas que desejam participar de criptomoedas.

Então, vou falar com fundos soberanos, fundos de pensão ou grupos que possuem doações – por exemplo, para universidades – que têm uma porcentagem que é colocada de lado para capital de risco ou algo ainda mais arriscado como capitalização. Vou até eles e digo: “Eu tenho essa abordagem única para encontrar empresas de blockchain muito promissoras, e aqui está minha tese de investimento.” Mostro a eles um PowerPoint sofisticado e espero convencê-los a me dar dinheiro. Este não é o meu dinheiro. Posso ter parte do meu dinheiro no fundo, mas não necessariamente.

E então, o que acontece é que, digamos, US $ 30 milhões dessas pessoas sortidas. Esses são meus parceiros limitados. Sou o “proprietário” da empresa de capital de risco, por isso sou o sócio geral. Eu poderia ter outros parceiros gerais. E, nos termos mais primitivos possíveis, provavelmente terei o que é chamado de estrutura 2-e-20. Então, o que isso significa é o dinheiro que tenho em um determinado fundo – arrecadei US $ 30 milhões para o Ferriss Crypto 1 – receberei uma taxa de gerenciamento de 2% com base nos meus ativos sob gestão.

É um pouco mais complicado do que isso, mas por uma questão de simplicidade, digamos que recebo 2% desses US $ 30 milhões, se todos forem aplicados em investimentos a cada ano. E então, você obtém uma participação nos lucros de 20%, efetivamente. Então, se esses US $ 30 milhões se tornarem US $ 60 milhões, eu recebo 20% desses US $ 30 milhões de cabeça, ou US $ 6 milhões.

Você pode ver como, ao começar a arrecadar fundos maiores que são US $ 100 milhões, US $ 500 milhões e, em seguida, você está levantando um novo fundo a cada poucos anos, como os números se tornam muito grandes se você é bom. Agora, o ponto importante aqui não é a estrutura dos fundos de capital de risco. Se você estiver interessado nisso, recomendo vivamente um livro chamado Venture Deals . Há também um chamado Zero Gravity que entra em obras de capital de risco. Porém, é importante ressaltar que a maneira como você investirá o dinheiro de outras pessoas em classes de ativos de alto risco não é geralmente como você investirá todas as suas finanças pessoais.

Portanto, muitas das pessoas de quem você vai ouvir estão operando com base em fundos – é disso que elas são conhecidas – e não discutem publicamente suas finanças pessoais. Então, darei um exemplo de finanças pessoais com o entendimento expresso de que isso não significa que você deve imitá-lo.

Mas descobri que, como heurística, é muito útil pensar em meus investimentos – para usar um termo de Nassim Taleb, que escreveu O Cisne Negro e Enganado por Aleatoriedade – como investimento em barra. Isso significa que, se você observar o perfil de risco de diferentes investimentos e de risco extremamente baixo – e, talvez em outro podcast, voltaremos e falaremos sobre diferentes maneiras de definir o risco – então, isso pode ser letras do tesouro, dinheiro ou qualquer número de coisas.

Todo o caminho até a extrema direita, você tem investimentos de alto risco. Isso pode ser certos tipos de moeda. Certamente poderiam ser startups em estágio inicial e assim por diante. Em seguida, tenho uma representação de barra em termos de alocação de capital. Isso significa que estou investindo a grande maioria do que tenho em investimentos extremamente conservadores.

Para muitas pessoas, esses podem ser fundos de índice de baixo custo, por exemplo, seja através de um serviço como o WealthFront, com o qual estou envolvido como investidor – na própria empresa, ou seja, na Vanguard ou nos Fundos Dimensionais. E então, vou até o outro lado e também invisto – com um limite – uma pequena porcentagem do meu patrimônio líquido em startups altamente especulativas, mas potencialmente de alto retorno.

Só faço isso nesta distribuição de barra porque tenho vantagens e não recomendaria que alguém investisse em classes de ativos de alto risco – o que significa que há uma chance de 20 a 50% de que você vá a zero nesse investimento específico.

Esses são números um tanto arbitrários, mas não tão distantes se você presumir que pelo menos 3 entre 5 startups em que investe provavelmente irão para zero ou serão os mortos-vivos por um período de tempo antes de fazer um pouso suave onde a empresa é comprado por uma quantia nominal e, como você investiu cedo, não está alinhado de maneira a obter retorno, etc.

Portanto, suponha que quando você está do lado direito da barra, você está investindo em dinheiro que pode perder, que não afetará negativamente seu estilo de vida nem um pouco se for zero. Essa é a lógica, ou pelo menos a mentalidade que você precisa ter. Nesses casos, você não deve jogar na dita sandbox a menos que tenha – e essa é apenas uma das muitas vantagens que você pode ter – uma vantagem informacional, que eu tenho depois de 17 anos no Vale do Silício, onde conheço pessoas que conhecem muito coisas, então eu tenho uma vantagem no fluxo de informações.

Então, você pode ter uma vantagem analítica que o Renaissance – que é um fundo de hedge – possa ter. Isso é muito quantitativo. Você poderia ter uma vantagem comportamental, que eu acho que não tenho. Caso em questão: sou um péssimo investidor em ações públicas. Warren Buffett teria uma vantagem emocional ou comportamental, pois ele e Charlie Munger parecem ter pouca ou nenhuma resposta emocional ao que eles chamariam de “Sr. Market ”, mas as flutuações de cima para baixo, que às vezes podem ser selvagens e levar as pessoas a vender na hora errada ou a comprar na hora errada.

Descobri que sou particularmente sensível a vender no momento errado. Portanto, para qualquer coisa que se apresente como uma desvantagem, dada a fraqueza que identifiquei em mim, devo deixar que outra pessoa tome as decisões ou automatize-a com fundos de baixo custo de algum tipo.

Então, essas são as instruções de prefácio. Desculpe, demorou um pouco mais do que o esperado, mas tudo isso era muito importante para cobrir antes de entrarmos no âmago da questão. Portanto, encontre o que funciona para você, ignore o que não funciona, crie o que é exclusivamente seu, mas não arrisque o que você não pode perder. Embora a abordagem com barra, por exemplo, tenha sido muito útil para mim, não é apropriado para muitas pessoas que estão ouvindo. Tudo bem, vamos ao resto.

Marc Andreesen, @PMarca no Twitter, é uma figura lendária no Vale do Silício e no mundo. Mesmo no epicentro da tecnologia, é muito difícil encontrar um ícone mais fascinante. Como eu disse, ele é considerado um dos pais fundadores da moderna web / internet, o que o torna um dos poucos humanos a criar categorias de software usadas por mais de um bilhão de pessoas – várias empresas de software.

Marc agora é co-fundador e sócio geral da empresa de VC Andreesen Horowitz, onde rapidamente se tornou um dos investidores de tecnologia mais influentes e dominantes do mundo.

Você vê muitas pessoas que mudam de idéia com muita frequência com fatos irrelevantes. Como você pensa em aconselhar uma empresa que está lutando para manter ou não o curso, como diriam?

Marc Andreessen: Então, vemos os dois casos – bem, casos de falha. Vemos empresas que são – essa coisa de falhar rápido está completamente fora de controle. Eu sou antiquado. Eu venho de “As pessoas gostam de ter sucesso.” Eu gosto de dizer que antes dessa palavra “pivô”, não tínhamos – quando eu era fundador, quando comecei, não tínhamos a palavra “pivô”. Não tínhamos uma palavra bonita para isso. Nós apenas chamamos isso de merda.

Eu sou antiquado nisso. Eu gosto de ter sucesso. Eu acho que ter sucesso deve ser o objetivo, não falhar, e certamente não falhar rápido, lento ou qualquer outra forma de falhar. Então, eu estou realmente empolgado com isso. Mas vemos empresas em que, literalmente, toda vez que as encontramos, elas são dinâmicas. Toda vez que os encontro, eles procuram algo novo. É como ver um coelho passar por um labirinto. Eles nunca vão convergir em nada, porque nunca vão dedicar tempo para realmente descobrir e acertar.

Mas então, você vê o outro caso, e é daí que vem a coisa à prova de falhas. Você vê o caso em que as pessoas são absolutamente determinadas – apenas batem a cabeça na mesma parede por anos e anos. Você os admira por sua determinação, mas em um certo ponto, isso se torna obstinação e, em algum momento, torna-se autodestrutivo. Torna-se Dom Quixote. Você está inclinando-se contra moinhos de vento arbitrariamente.

Então, esses são pólos. Nós vemos comportamento nos pólos. A pergunta que você está fazendo é, obviamente, a pergunta principal, qual é o que está no meio? Como você sabe? Francamente, não acho que haja uma resposta para isso – ou, a resposta é julgamento. Eu acho que é o teste.

Basicamente, acho que existem alguns testes-chave para fundadores – ou investidores – nesse tipo de decisão – nesse tipo de decisão. Eu acho que esse é um dos testes realmente essenciais. Você tem fundamentalmente o julgamento para fazer essa ligação, sabendo que de qualquer maneira pode ser o grande erro? Ninguém vai lhe contar – você não receberá nenhuma confirmação de quem fez a ligação certa. Se você mudar e for bem-sucedido, isso é ótimo, mas, a propósito, você pode ter tido sucesso na coisa antiga ainda melhor. Se você mudar e falhar, nunca saberá se a coisa antiga teria funcionado.

Na ciência, eles chamam isso de contrafactual. Você nunca conhece o contrafactual. Do jeito que meu cérebro está conectado, estou sempre pensando em termos de contrafactual, então estou sempre pensando em como as coisas poderiam ter sido. O mundo evoluiu de uma certa maneira como conseqüência das pessoas que tomam todas essas decisões em tempo real. As pessoas poderiam facilmente ter tomado um conjunto diferente de decisões; o mundo poderia ter terminado em um lugar muito diferente.

E assim, a ideia de que você jamais conhecerá as consequências de sua decisão provavelmente é uma falácia – ou, qual seria a alternativa, o resultado relativo de sua decisão. E então, acho que você basicamente precisa recorrer ao julgamento e recorrer a algum senso dos intangíveis.

Umanizzare: Quando você procura idéias de teste de estresse … e, quando analisamos isso no caso de uma reunião de parceiros aqui – você mencionou os gestores de fundos de hedge e eu li um perfil de Ray Dalio da Bridgewater Capital em uma ponto, e eles conversaram sobre suas reuniões, e como eles testam o estresse, e como as pessoas os defendem – como é uma boa reunião de parceiros? Se alguém propõe um investimento substancial, o que acontece a partir desse ponto até uma decisão de sim ou não?

Marc Andreessen: Então, um gerente de fundo de hedge pode se reverter. Se ele fizer uma negociação ruim, no dia seguinte, ele pode se virar e assumir a negociação oposta. Nós não conseguimos fazer isso. Então, quando investimos, é saber que temos mais de dez anos. Essa é a nossa suposição básica. A propósito, quando tomamos uma decisão de investimento, é um compromisso de dólares. É também um compromisso com o tempo de alguém, o tempo e a largura de banda da organização, e há muito disso.

E então, a outra coisa que temos em risco é que, quando tomamos uma decisão, nos comprometemos com a empresa nessa categoria, para que não possamos investir em seus concorrentes, incluindo os que ainda nem existem. Por exemplo, os investidores no Friendster eram mais prováveis ​​do que não completamente – talvez não desejando, mas também incapazes de investir no Facebook quando surgiram porque estavam em conflito. O fundador do Friendster teria dito: “Você não pode investir em uma empresa competitiva”.

E assim, nossas decisões são grandes e têm sérias conseqüências para o futuro da empresa. Então, por um lado, é muito importante para nós ter uma discussão completa, colocar todos os fatos em cima da mesa e realmente avaliar essas coisas. Por outro lado, estamos tentando preservar o contrarianismo que está no cerne do que fazemos, as fortes visões de não consenso. Estamos tentando investir em coisas incomuns e estranhas que outras pessoas não estão levando a sério.

Uma de nossas teorias sobre capital de risco é que… Então, todo mundo pensa que, ao investir, você faz um bom investimento ou um investimento ruim. Na verdade, acho que esse não é o grande problema. Penso que a questão – pelo menos no capital de risco – é se você faz um bom investimento ou um grande investimento, e acho que o bom é o inimigo dos grandes.

Vemos muitas empresas que estão bem. Os fundadores são bons, e o mercado parece bom, o produto parece bom, os clientes meio que gostam, eles obtêm um pouco de receita e está tudo bem. Mas essas empresas nunca tendem a ir a lugar algum.

De vez em quando, vemos essas empresas extremamente fortes, com uma coisa maravilhosa e maravilhosa acontecendo que pode ter todos os tipos de problemas e questões, mas há algo no centro daquilo que é realmente especial e mágico. Esses são os que estamos tentando fazer. Estamos tentando estocar nosso portfólio apenas com investimentos como esse.

Então, para capturar isso, você não pode ter – seria muito fácil, em uma conversa sobre a fraqueza de algo, derrotar a idéia até a morte, e você nunca investe. Então, a regra que temos – e então, você investirá apenas nos de consenso; você investiria apenas nos muito bons, em oposição aos grandes, e depois falharia como empresa. Então, temos que ter as duas coisas ao mesmo tempo. Temos que nos esforçar muito para encorajar o forte pensamento não consensual, mas também temos a discussão completa para garantir que realmente testamos esse pensamento.

Portanto, da maneira que fazemos é que cada um dos nossos GPs tem a capacidade de acionar um acordo sem votação ou sem consenso, e o que dizemos é se a pessoa mais próxima do acordo tiver um grau muito forte de comprometimento positivo e entusiasmo com isso, devemos fazer esse investimento, mesmo que todos na sala pensem que essa é a coisa mais estúpida que já ouviram falar.

No entanto, você não pode fazer isso sozinho, sem testar seu próprio pensamento, por isso é responsabilidade de todos os demais na sala testá-lo. Se necessário, criamos uma equipe vermelha. Criaremos formalmente a força de compensação e designaremos um conjunto de pessoas para contrariar o outro lado.

Umanizzare : É como uma equipe de debate.

Marc Andreessen: Sim, basicamente. E então, da maneira que tentamos – e, isso está repleto de todos os tipos de maneiras pelas quais isso pode dar errado. E se eu fizer um acordo, ou se Ben fizer um acordo, ou a nova pessoa fizer um acordo? O que Ben e eu tentamos fazer é fazer isso um com o outro. Sempre que ele faz um acordo, eu acabo com isso. Eu acho que é a melhor idéia que já ouvi, e vou apenas jogar fora essa porcaria e tentar fazer com que todos os outros se amontoem.

E então, no final, se ele ainda está batendo na mesa, dizendo: “Não, não, é isso”, então todos dizemos: “Ok, estamos todos dentro; estamos todos atrás de você. ”É um tipo de cultura de discordar. A propósito, ele faz a mesma coisa comigo. É o teste de tortura.

Umanizzare : Quais são algumas das chaves para lutar bem? Parece essencial para muitos tipos diferentes de relacionamentos – pessoais, comerciais ou outros – a capacidade de resolver conflitos, ou simplesmente lutar bem e fazer as pazes. Assim, parece que você e Ben têm – não minhas palavras – lutou como cães e gatos, mas você sempre superar isso.

Marc Andreessen: Nós preferimos “casal velho”.

Umanizzare : “Velho casal!” Há uma história – não sei se é exata – sobre os primeiros dias do Netscape e algo relacionado a uma entrevista com um jornalista. Você conhece a história da qual estou falando?

Marc Andreessen: Está no livro de Ben.

Umanizzare : Ah, certo. Aqui vamos nos –

Marc Andreessen: Incluindo o e-mail que você está prestes a referenciar.

Umanizzare : Então, você poderia descrever isso para pessoas desconhecidas?

Marc Andreessen: Eu realmente acho que você – para isso, você tem que ler o livro de Ben. Digamos que começamos nosso relacionamento com discordância vigorosa, e continuamos até hoje.

Umanizzare : Mas como você –

Marc Andreessen: Este é um podcast de família. Eu não quero usar

Umanizzare : Ah, não é um podcast de família.

Marc Andreessen: Se você quer todas as palavrões, leia o livro de Ben, The Hard Thing About Hard Things . Está no livro.

Umanizzare : Vou colocá-lo nas notas do programa. Como vocês – vocês começaram muito agressivamente. Como você identificou que Ben era alguém com quem valia a pena ter esse tipo de disputa, que havia um valor no que ele trouxe para a mesa, em oposição a apenas outra pessoa com a qual você estava batendo de frente e que não valia a pena manter na mesa?

Marc Andreessen: Honestamente, havia três coisas. Uma é que ele falaria comigo e argumentaria de volta para mim.

Umanizzare : Ele não iria apenas para a posição fetal?

Marc Andreessen: Ele não iria apenas rolar. Ele argumentaria de volta. Muito do que – se você observar muitas empresas ou firmas de investimento ao longo do tempo, há uma tentação de que tudo se torne uma hierarquia, e então as pessoas têm receio de falar a verdade ao poder.

Muito do que eu sempre achei que os líderes sábios e inteligentes estão tentando fazer é encontrar as pessoas na organização que responderão. É uma das maneiras de chegar à frente. Existem certas organizações em que o caminho a seguir é conversar com a liderança. É assim que você é notado. Existem outras organizações em que isso não funciona e eu recomendaria sair delas o mais rápido possível.

Tentamos ser – pelo menos Ben e eu queremos ser – a organização onde as pessoas falam a verdade ao poder e argumentam contra nós, como qualquer outra pessoa, e é por isso que ele e eu discutimos tanto. Queremos definir o modelo, definir o precedente.

Então, esse era um, que ele falaria comigo. A segunda é que ele estava freqüentemente, se não sempre, certo. Eu não diria “sempre” porque ninguém é, mas ele era muito inteligente e tinha um pensamento muito claro. A terceira coisa é que eu vi cedo que ele era incrível trabalhando com pessoas, o que não é algo que eu acho que sempre foi verdade para mim, mas ele estava apenas – observá-lo na frente de um grupo de pessoas era rotineiramente mágico em termos de como ele poderia comunicar as pessoas de uma maneira muito clara e como ele poderia ser muito baseado em fatos, mas fazer as pessoas se sentirem de uma maneira fundamental. E assim, essa combinação deixou claro que ele era alguém muito especial.

Umanizzare : Chris Sacca, @Sacca no Twitter, SACCA, é um bilionário fundador de um dos fundos de capital de risco mais bem-sucedidos da história. Pode acabar sendo o mais bem sucedido da história. É chamado de LOWERCASE capital, e você pode pensar nisso por um segundo. Levei um tempo para descobrir por que isso era tão engraçado, o que é embaraçoso de admitir. Ele é um investidor em estágio inicial em muitas empresas que explodiram, incluindo Twitter, Uber, Instagram, Kickstarter e muito mais.

Neste segmento, discutimos especificamente como Chris escolhe fundadores e investimentos, o que diferencia Wall Street dos investidores do Vale do Silício e a teoria da imersão total.

Chris Sacca: A imersão total é como uma religião. Quando você recebe, você recebe. Eu fui de arrastar minha bunda ao redor da piscina, chutando com força e remando com muita força, para – quando a imersão total me atingiu, de repente eu podia nadar algumas milhas e ficar entediado. Então, eu estava lá apenas como apóstolo. Quando você pensava: “Estou lutando para nadar”, eu estava apenas começando. Da mesma forma que você pode continuar técnicas de levantamento e coisas assim, eu sou como: “Você está no meu mundo agora. Eu vou falar sobre nadar.

Mas, o mesmo com o material de investimento. Tive muita sorte de que, quando chegou a hora de começar como investidor, havia muitos caras lá pagando adiante e me ensinando sobre o jogo – caras como Josh Kopelman na Primeira Rodada, Tony Conrad na True Ventures – realmente sendo generosos com o tempo deles e me ajudando a descobrir o que estava acontecendo. Os caras da Industry Ventures eram indispensáveis ​​para mim – Hans Swildens e sua equipe.

E assim, para mim, quando você apareceu e começou a fazer perguntas sobre isso, não apenas senti como se estivesse pagando adiante novamente, mas da mesma maneira que você e eu nunca investimos em uma idéia simples – a execução é tudo – não sinto que estou realmente revelando segredo, dizendo qual é a abordagem. Você ainda tem que executá-lo, certo?

Então, eu posso lhe dar uma visão de como penso sobre essas coisas … coisas que outras pessoas me ensinaram e coisas que acho que talvez eu tenha melhorado, mas posso colocar esse manual em você e se você não for bom com isso, você não pode fingir. E, portanto, não tenho medo de revelar meus segredos aos B-teamers porque eles não vão competir comigo. No seu caso, você é bom nisso, tornando-se um negócio paralelo incrível para você, além de tudo o que você faz com a mídia. Mas, não há medo de divulgar essas coisas.

A outra lição que eles me ensinaram é que, se eu chegar até você e ensinar algumas dessas coisas, você naturalmente será um aliado meu neste setor. Então, se eu puder entrar lá e ensinar como eu penso sobre o mundo, como posso ser útil para as empresas e você começar a usar o mesmo método, então vamos terminar fazendo negócios juntos, e você e eu e ganhamos uma quantia justa de dinheiro fazendo isso. Então, eu não quero deixar isso sem resposta.

Umanizzare : Bem, eu … foi muito divertido ver você evoluir, crescer e experimentar investir. Voltando – podemos retroceder o relógio para sua educação um pouco mais tarde, mas, como estamos no tópico, quais foram alguns dos conselhos que você recebeu desde o início pelos caras que você mencionou ou por outras pessoas que ajudou você a abordar o investimento inicial de maneira mais inteligente?

Chris Sacca: Alguns caras disseram coisas que eu peguei em um amálgama e codifiquei. Eu tenho regras para investir agora que foram definitivamente influenciadas por muitos desses caras que me deram conselhos e coisas que eu coloquei para trabalhar agora. Uma é que eu só me envolvo em negócios em que sei que posso impactar pessoalmente o resultado. Agora, não há garantia de que eu possa levá-lo do X ao vendido ou do X ao IPO, mas preciso saber que posso ter um impacto material e aumentar a probabilidade de algo ter sucesso.

Então, a segunda regra que eu desenvolvi – e, novamente, isso foi influenciado por caras ao longo do caminho que me deram conselhos – é começar com algo que já é ótimo, que você pode tornar mais incrível, mas não comece com algo de merda que você acha que pode fazer bom. Isso é difícil.

Quando você trabalha em uma empresa – e, eu sei que muitos de seus ouvintes trabalham em grandes empresas – você precisa trabalhar na merda que alguém lhe entrega. Então, você recebe o 2-7 e fica tipo, “Ok, foi o que o chefe me deu. Eu tenho que jogar essa mão.

Quando você investe em investimentos, sua postura padrão deve ser “não”, porque a maioria das transações é péssima. A maioria das ofertas não ganha dinheiro. A maioria das empresas falhará. Quando você vê seu primeiro acordo, sua tentação é sempre: “Eu sei que posso ser útil para esses caras. Sei que posso melhorar essa merda. ”E assim, seus primeiros acordos são sempre os piores.

Umanizzare : Foi assim que perdi US $ 50.000,00 no meu primeiro contrato, e fiquei tipo, “Ugh…” Foi 25% do que eu hipoteticamente havia alocado para dois anos. Era como, “Oh, meu Deus.”

Chris Sacca: É porque você entra naquela sala e fica tipo, “Ok, eu sei como posso melhorar essa coisa”, e você esquece que precisa começar de algo que já é independente e muito bom, e então melhorar.

Portanto, nosso terceiro princípio é “Dê a si mesmo uma chance de ficar rico”, e isso foi algo que foi mais influenciado por todos esses investidores de fundos que são como “Ei, está tudo bem e bom para gastar US $ 25.000,00 em algumas dessas transações , mas a maioria deles não será executada em casa. A maioria deles não vai se transformar em unicórnios. A maioria deles vai exigir uma tonelada de trabalho. Muitos desses fracassarão, mas outros serão bem sucedidos, dobrando esse dinheiro, mas com anos e anos de trabalho. ”

E assim, eu vendi empresas – vendi uma empresa para a Amazon, onde vi 3x em um investimento de US $ 50.000,00 em um fundo. Quando meu fundo foi pago de volta, e eu recebi minha parte de volta, e eu estava estourando minha bunda naquela empresa por alguns anos, eu mal tinha dinheiro para comprar o jantar dos caras para celebrar o acordo.

Então, isso é outra coisa – deixe espaço suficiente para se beneficiar da escala, com preços baixos o suficiente para que, se a empresa tiver tanto sucesso quanto pensamos que seja, teremos a chance de ficar ricos.

E então, a quarta coisa que desenvolvemos internamente – ou, que eu envolvi – é ter orgulho de todos os acordos. Há coisas que eu passei que não me arrependo. Parecia uma ótima maneira de ganhar dinheiro, mas não quero explicar aos meus filhos que foi assim que ganhei dinheiro. Portanto, esses são os princípios orientadores que foram moldados.

Umanizzare : categoricamente, quais seriam alguns deles?

Chris Sacca: Domínios com erros de digitação. Essa é uma ótima maneira de ganhar dinheiro. As pessoas são estúpidas e digitam errado o tempo todo, e você pode colocar anúncios em sites que realmente não se parecem com anúncios. Empresas de assinatura que impossibilitam o cancelamento da sua assinatura –

Umanizzare : Certo, a realização forçada, continuidade forçada.

Chris Sacca: Você pode se inscrever on-line, mas precisa enviar um cartão postal para cancelar – esse tipo de coisa. Eu vejo essas coisas. Pessoas que fazem alegações infundadas sobre a eficácia de suas coisas. Esse material de conteúdo anônimo que está apenas indo para lugares ruins.

Então, eu só quero ter muito orgulho dos nossos negócios. Esses são alguns princípios que foram moldados por muitos desses caras que me deram esse conselho ao longo do caminho.

Umanizzare : Quando você se encontra com os fundadores pela primeira vez, o que são – existe algo que os desqualifica rapidamente? Existem certas bandeiras vermelhas que você procura?

Chris Sacca: Isso evoluiu ao longo do tempo. Eu já faço isso há algum tempo, e fiz mais de 100 acordos, e já vi muitos deles darem certo, e já vi muitos deles não darem certo. Eu li todas as postagens que meus colegas da indústria escrevem, outros VCs … Todos estão constantemente esfaqueando: “Qual é a regra? Como você entra em uma dessas reuniões?

Então, deixe-me ter alguns parâmetros primeiro. Uma é que eu quase invisto apenas em coisas que já estão em produção. Sem hipóteses, sem idéias. Eu acho que pode haver uma exceção a isso, e foi um empresário particularmente talentoso com quem eu já havia trabalhado antes, mas fora isso, procuramos coisas que já têm usuários reais, que podem demonstrar que a equipe é capaz de construindo e lançando coisas juntos e chegando ao mercado.

Dito isto , a única coisa que me desligará agora é que, se eu perceber que, em campo, o fundador está tentando se convencer. Se eu puder pegar alguma dica de que eles não acreditam nessa história na medula, então não há dados. Quando olho para todos os fundadores de maior sucesso que já apoiei, o que eles têm é a inevitabilidade do sucesso. Não há declarações condicionais saindo de suas bocas. Não há, “Bem, se funcionar, seria radical”.

Em vez disso, é sempre: você conversou com Kevin Systrom no Instagram quando ele estava trabalhando nele. Ele era literalmente o único cara trabalhando em um produto, e dizia: “Então, quando chegarmos a 50 milhões de usuários, lançaremos essas outras coisas” e você fica tipo, “Espere …” Ele está olhando o futuro, olhando através de você para algo no futuro, e você fica tipo: “Eu tenho que ir junto com esse cara”.

É a mesma coisa quando você fala com Evan Williams. Quando se trata de falar sobre a probabilidade de sucesso de seus produtos, ele simplesmente sabe. Ele sabia que o Twitter seria uma grande coisa. Ele sabe que o Medium será uma grande coisa. Ele não precisa convencê-lo disso agora. Ele apenas sabe. Você fala com Patrick e John Collison no Stripe e, é claro, eles estão construindo para que essa coisa seja uma empresa grande e dominante, e simplesmente será. Você passou um tempo com Travis. Você é um investidor no Uber. Havia alguma dúvida a qualquer momento que o Uber dominaria o planeta? Não há duvidas.

Umanizzare : Você pode compartilhar uma – há uma anedota – acho que provavelmente já conversamos sobre isso em algum momento – o Wii Tennis.

Chris Sacca: Travis e Wii Tennis? Sim.

Umanizzare : você poderia contar a história?

Chris Sacca: Então, há alguns anos, estávamos em minha casa. Vivemos nas montanhas em Truckee. Foi durante as férias, então meus pais estavam lá. Eu acho que era realmente o dia de ano novo. Travis e eu estávamos – temos uma tradição lá em cima. Na véspera de Ano Novo, vamos andar com raquetes de neve à meia-noite e beber champanhe no campo, então acho que éramos bonitos … era uma manhã bem difícil.

Mas Travis estava sentado no sofá, e meu pai sentiu alguma fraqueza, e ele o desafiou para um jogo de Wii Tennis no Nintendo Wii. Meu pai não é um jogador ruim. Ele é muito bom. Então, Travis é como, “Ok, Sr. Sacca, com certeza.” Ele pega o controle, e eles jogam os primeiros dois jogos, e são jogos apertados, mas Travis os vence. Meu pai está lá dando voltas completas com o remo, suando um pouco, e Travis ainda está um pouco embaçado da noite anterior, mal quebrando o pulso, e ele está batendo no meu pai, e meu pai está tipo: “Que diabos é isso? ?

E então, houve aquele momento de Inigo Montoya, no estilo Princesa Noiva , em que Travis se vira para o meu pai e diz: “Sinto muito, mas não sou canhoto” – esqueço se era esquerdo ou direito, mas ele troca de mãos no controle e, nos próximos três jogos, meu pai nunca toca na bola. Não houve pontos em nenhum dos saques de Travis. Meu pai está tipo: “O que diabos está acontecendo? O que é isso?”

E, depois que a tortura chegou a ser demais, Travis apenas disse: “Deixe-me levá-lo ao ranking global. Eu sinto Muito. Eu não pretendia ficar com você. ”Ele vai para a tabela de líderes global e Travis Kalanick foi classificado como o número 2 do mundo no Wii Tennis.

Umanizzare : Nas horas vagas.

Chris Sacca: Agora, o Uber era uma coisa então. Literalmente, ele já estava construindo uma startup, mas ele é tão obsessivo e competitivo, e é isso. Examinamos todo o portfólio em todas as empresas de ponta a ponta. É algo que eles têm logo no início. Eles não estão esperando e orando pelo sucesso. Eles sabem que isso vai acontecer.

Umanizzare : Quais livros ou recursos fora dos relacionamentos pessoais desses mentores que você teve, os Kopelmans e assim por diante – existem livros ou recursos específicos que o ajudaram a se tornar um investidor melhor?

Chris Sacca: Sim, embora eu ache que a maioria deles não seja livros de negócios em si –

Umanizzare : Perfeito. Isso é ótimo.

Chris Sacca: – porque … então, eu não me formei em administração. Eu não fiz um MBA. Tomei algumas aulas – o suficiente para me mostrar que era uma farsa total. Eu me formei em direito, que é uma farsa ainda maior, mas isso é para outro episódio. Portanto, nunca tive treinamento formal em negócios e tentei ler alguns desses livros de “MBA instantâneo” e coisas assim. Até comprei alguns livros sobre capital de risco, e eles são tão bobos. A propósito, parte disso é porque agora temos muitos grandes blogueiros de capital de risco que são um livro aberto sobre a indústria, que o ensinam.

Brad Feld vem à mente primeiro – um amigo e mentor de longa data. Brad – @FeldThoughts – fez uma série ao longo dos anos em que detalha cada aspecto de uma folha de termos, como entendê-la e os documentos da transação. “Essas são as coisas que pensamos serem importantes e pensamos que poderiam desaparecer.” Josh Kopelman e sua equipe fizeram muito trabalho nisso.

Agora vimos por que a Combinator e os funcionários da Fenwick e West e Coolie estão criando documentos modelo que são realmente atenuados e pro-empreendedor, e eliminaram muitas besteiras herdadas que não precisavam estar nessas documentos. Então, há muito desse aprendizado que pode acontecer agora sem ter que comprar livros ou ir à escola, então isso tem sido fantástico.

Mas, onde eu me preocupo com a Valley e com investidores e empreendedores está desenvolvendo tudo um pouco. Aos 40 anos de idade, as pessoas da minha idade que cursavam ciência da computação na faculdade – essa era uma especialização como qualquer outra. Eles ainda tinham que conseguir um emprego de verão. Eles cortaram gramados e esperaram mesas. Eles tinham tempo em seu currículo para estudar no exterior ou se voluntariar. Eles tiveram uma vida realmente equilibrada.

E assim, trabalhar com pessoas da minha idade e mais velhas no Google que eram cientistas da computação foi ótimo porque eles não tinham apenas essas incríveis habilidades matemáticas e científicas, mas uma diversidade de experiências que informavam ótimas decisões sobre produtos e também colegialidade.

O que acabou acontecendo é que os diplomas de ciência da computação tornaram-se tão populares e tão valiosos que as crianças não precisavam mais pagar pela escola, e sua única experiência de trabalho era assistir a uma aula, na verdade, não era o suficiente para chutar as valas de escavação ou algo assim. O currículo era rigoroso o suficiente para que eles não estudassem no exterior e não havia oportunidade de fazer trabalho voluntário e morar no mundo em desenvolvimento.

Como resultado, descobri que estávamos começando a ter uma geração não apenas com direito – as pessoas falam sobre o direito dos millennials quando se trata de ética no trabalho, mas não tinham apenas direito. Eles tinham perspectivas de banda estreita no mundo.

Eles estavam com falta de empatia, então não foram capazes de se colocar no lugar das pessoas para as quais poderiam estar construindo um produto ou para que poderiam ser os problemas do mundo. E assim, estou constantemente procurando oportunidades para mim e para os fundadores com os quais trabalhamos, a fim de ampliar o escopo que eles têm no mundo, de modo que possam construir algo de uma maneira mais informada – uma base emocionalmente informada.

Eu realmente acho que empatia é uma palavra que foi reduzida a um sinal. “Alguém machucou o pé e eu me sinto mal por eles.” Em vez disso, penso – muito mais pungentemente – a empatia é sobre: ​​“Posso ver o mundo através das lentes dessa pessoa? Posso descobrir o que é importante para eles? Do que eles têm medo? O que os está incomodando? O que eles acham que os está limitando agora? Qual é a esperança deles? ”Se eu posso fazer isso, é muito mais fácil criar algo para eles, vendê-los, ajudá-los e construir uma parceria de longo prazo com essa pessoa.

Umanizzare: Reid Hoffman – eu já o mencionei – @ReidHoffman, no LinkedIn e no Twitter – é frequentemente chamado de “O Oracle do Vale do Silício” por causa de seu histórico de investimentos, que inclui Facebook, Airbnb, Flickr e muitos Mais. O famoso capitalista de risco David Sze, que muitos empresários que eu conheço ama – ele é incrível por si só – diz sobre Reid: “[Ele] é sem dúvida o investidor anjo mais bem-sucedido na última década”.

Como um retrocesso rápido, falei sobre capitalistas de risco – os investidores anjos normalmente estão investindo com seus próprios navios, para que não tenham um 2 e 20. Eles têm uma divisão de 0 e 100. Sem taxa de administração e 100% dos retornos ou perdas.

Nesta breve conversa, você aprenderá como Reid processa perguntas para tomar melhores decisões de investimento.

Se você estivesse dando conselhos a alguém que estava na graduação em Stanford e eles não tinham experiência em jogos, o que você recomendaria que eles fizessem para tentar desenvolver habilidades ou pensamentos estratégicos?

Reid Hoffman: Existem muitos caminhos diferentes para isso. A maioria das pessoas pensa que é melhor em estratégia do que realmente é, e você realmente precisa se manter bem claro – precisa ter uma autoconsciência muito profunda de: “Sou, de fato, realmente bom nisso? “Tendo uma idéia ou dizendo – por exemplo, você diz:” Bem, eu vou fazer isso. “

Uma estratégia real é, na verdade, construída a partir do que seus concorrentes estão fazendo, qual é a mentalidade deles, quais são seus ativos, como eles vão se mover, como você vai se mover, quais são suas arestas, como você pode faça isso funcionar, como é que quando eles estão jogando contra você, você ainda pode jogar para ganhar.

Portanto, os jogos são uma maneira muito boa de fazer isso, e ter muita exposição diferente – não aos jogos de computador, porque as estratégias de IA geralmente não são tão interessantes – contra outras pessoas é muito útil. Eu acho que também é útil ler algumas estratégias militares, que eu fiz quando criança – Sun Tzu, Von Clausewitz, outras pessoas, pessoas mais modernas – e pensar sobre qual é o conjunto de princípios quando você está pensando em como ganhar um jogo que está em disputa, em conflito.

E então, muitas pessoas também têm algum conhecimento esportivo sobre isso, embora uma das coisas que freqüentemente limita um pouco o esporte seja que o jogo que uma pessoa tende – elas tendem a ser como “eu jogo futebol” ou “jogo futebol” ou “jogo basquete”, e eles têm uma noção profunda da estratégia, mas não jogaram jogos diferentes o suficiente em circunstâncias diferentes.

É como entender: “O que acontece se eu mudar essas quatro regras no basquete?” Como você adotaria a estratégia agora? Esse é o tipo de coisa, porque na maioria das circunstâncias em que você se encontra, você precisa descobrir como o jogo atual se parece e como o joga, e essa é também a razão pela qual a empresa frequentemente sobe e desce. Eles aprenderam a jogar um jogo, ficaram bons nisso, o mercado mudou e agora é um novo tipo de jogo, e você precisa se ajustar para jogar esse novo jogo. Isso faz parte do reconhecimento de quando uma estratégia se aplica.

Umanizzare : Absolutamente. Eu estava conversando com alguém sobre a ascensão e queda da Kodak ontem e, é claro, esse é o tema perturbador que se encontra tanto no Vale do Silício. Eu não estava pensando em perguntar isso, mas ficaria muito curioso em saber: dada a sua experiência com riscos regulatórios e assim por diante, o que você sente – se você tem uma opinião – o Uber se saiu bem e o que eles poderiam ter? executado de forma mais eficaz ou estratégica?

Reid Hoffman: O que eles fizeram bem foi essencialmente implantar rapidamente seu produto, para que fique claro que há várias pessoas que se beneficiam dele, consumidores e motoristas, em várias circunstâncias, para que haja um ecossistema de pessoas pelas quais você segue Olha, vê? Podemos realmente acrescentar muito positivo ao sistema. ”Acho que essa foi uma das coisas que eles fizeram de maneira mais positiva nele.

Do lado negativo, a empresa tende a ser muito combativa e, quando você pensa no espaço mental em que os reguladores tendem a operar, eles tendem a ter esse cargo porque se vêem como protetores de importantes grupos da sociedade, sejam eles são consumidores, trabalhadores ou outras pessoas.

E assim, eles não tendem a responder muito bem – não é um jogo competitivo com eles. Não é que você atravesse eles ou sobre eles. O que eles querem é saber que suas preocupações estão sendo respondidas, e isso é frustrante para a empresa porque os reguladores estão sendo acionados por interesses competitivos, como empresas de táxis e outros tipos de coisas que querem que o mundo permaneça exatamente como está, o que não é bom para qualquer um. “O jeito que vamos correr é o que estávamos correndo na década de 1950, e é assim que vamos correr em 3000”.

Obviamente, essa não é uma idéia muito boa; portanto, a inovação e sua reação são frustrantes, mas, mesmo assim, quando você está interagindo com reguladores, precisa interagir com eles com o entendimento de que eles podem ser conservadores, que demoram para mudar, eles podem ser avessos ao risco, mas o objetivo deles é uma missão de proteger a sociedade; portanto, você deve interagir com eles naquele canal mais do que com o seguinte: “Saia do meu caminho; Estou inovando. Vou tratá-lo como trato um concorrente. ”Isso cria muito atrito desnecessário.

Umanizzare : Certo. Isso faz sentido. Você é considerado um construtor de empresas. Você teve parte integrante na construção de alguns sucessos maciços. Mas você também é muito bem visto como um investidor, e eu adoraria que você pudesse contar a história de ser apresentado a Mark Zuckerberg e como você decidiu ser um dos primeiros investidores no Facebook.

Reid Hoffman: Na verdade, eu poderia ter lhe dito que estava interessado em investir no Facebook antes mesmo de Mark Zuckerberg. Eu rastreei o produto. Eu pensei que era extremamente bem feito. Quando eu o localizei, ele e seus co-fundadores – Dustin, Chris e outros – estavam em Boston, indo para Harvard; portanto, como investidor anjo, isso era um grande aborrecimento. Como capitalista de risco, eu teria voado para lá. Como um anjo, isso era demais.

E então, eu disse: “Oh, isso é legal” e voltei a ele. E então, recebi essa ligação de Sean Parker, que conhecia por seu trabalho na Plaxo, e como um bom inventor de produtos e bom pensador de sistemas nessas coisas, e Sean disse: “Acabei de conhecer esses caras muito bons – Mark Zuckerberg e outros – que estão fazendo isso chamado Facebook, do qual estou entrando, e é realmente incrível. ”

Eu sou como, “Oh, isso é muito legal. Você está se mudando para Boston? ”Ele está tipo,“ Não, eles estão aqui. ”Eu sou tipo,“ Oh, isso é interessante. ”Ele é tipo,“ Sim, e nós estamos procurando por um investidor. ” tipo, “eu definitivamente gostaria de me encontrar com eles. Estou super interessado nisso. ”Uma das coisas que eu disse, que penso totalmente – mesmo que tenha sido a decisão econômica mais cara que já tomei na minha vida, mas tudo em um bom resultado.

Eu disse: “Quando chefiei a série A no Friendster, recebi muitas críticas por comer meu bolo e comê-lo também porque não vejo nenhum conflito entre o Friendster e o LinkedIn. Gerou tudo isso. Parte de ter integridade e um alto senso de ética, mas ter feito algum trabalho para parecer tê-lo. Então, o que acho que deveríamos fazer é que Peter Thiel lidere a rodada e eu o seguirei, porque então Peter pode ser o membro do conselho e, mesmo que eu esteja super interessado nisso, acho que essa é provavelmente a melhor coisa a acontecer . ”

E assim, meu primeiro encontro com Zuckerberg foi no escritório de Peter Thiel com Sean, que eu conhecia, e com Zuck, e Matt Cohler também estava lá. Ele estava trabalhando para mim na época. Essa foi a nossa primeira reunião. Basicamente, a reunião foi muito confirmatória porque já vimos o produto, já sabíamos que o produto era incrível, já vimos com tração, e o que aprendi com a reunião – o que não foi uma surpresa, especialmente agora em retrospecto – foi que Zuckerberg era extremamente inteligente, muito uma máquina de aprendizado, muito bom na evolução das tecnologias.

Mas eu já era mais ou menos positiva – se ele dissesse: “Não quero me encontrar com você, mas você colocaria dinheiro? ”, Eu provavelmente teria colocado dinheiro de qualquer maneira.

Umanizzare : Certo. Qual foi o papel de Mark Pincus naquele momento ou seu envolvimento com o Facebook?

Reid Hoffman: Pincus também conhecia Sean Parker desde os tempos do Napster. Pincus havia feito uma startup chamada Freeloader. Mas, parte de como Mark se envolveu no investimento no Facebook foi que, separadamente, Mark e eu compramos uma patente chamada de Six Degrees, que descreve a expansão viral de um sistema.

Mais uma vez, na base do X, eu disse: “Olha, Mark e eu somos parceiros nisso. Na verdade, estamos tentando proteger todas essas novas empresas virais da Web 2.0. Esse é o nosso principal objetivo ao comprar esta patente. Mas, como o Facebook também está nisso, eu também deveria dividir o investimento com Mark porque, basicamente, é parte de ser um bom parceiro com ele. ”Então, isso é parte de como Mark – ele também conhecia Sean Parker e Sean conversamos com ele sobre isso também, então há várias coisas diferentes, mas foi assim que Pincus também se tornou um investidor da série A no Facebook.

Umanizzare : Peter Thiel, @ PeterThiel no Twitter, esteve envolvido com algumas das empresas mais dinâmicas que surgiram do Vale do Silício, tanto como fundador quanto como investidor. Ele também certamente tem algumas histórias fascinantes relacionadas à mídia Gawker e outras, sobre as quais podemos conversar outra vez.

A primeira startup de Peter foi o PayPal, que ele fundou em 1998 e levou a uma aquisição de US $ 1,5 bilhão pelo eBay em 2002. Após o eBay, Peter fundou a Clarion Capital Management, um fundo global de hedge macro. Ele fez muito. Ele também lançou a Palantir Technologies, uma empresa de software analítico – suponho que seja um eufemismo – que agora registra mais de US $ 1 bilhão em receita por ano e atua como presidente do conselho da empresa. Peter investiu em mais de 100 startups, foi o primeiro investidor externo no Facebook e questiona constantemente suposições, o que lhe permite pensar de maneira diferente.

Por que tantos investidores pulverizam e oram em vez de focar em apenas cinco a sete empresas em cada fundo, como você faz no Founder’s Fund? A segunda parte da pergunta é: você tem alguma regra a seguir ou dicas para quem deseja investir em empreendimentos em estágio inicial com mais inteligência?

Peter Thiel: Acho que as pessoas diriam que pulverizam e oram por causa de algum tipo de teoria de portfólio ou teoria de diversificação, e se isso for verdade, isso pode funcionar. Na verdade, não acredito que isso seja verdade. Eu acho que a verdadeira razão pela qual as pessoas pulverizam e oram em seus investimentos é porque não têm convicção e talvez porque estejam com preguiça de gastar o tempo para tentar descobrir o que as empresas vão finalmente trabalhar.

Uma das razões pelas quais eu não gosto desse tipo de abordagem de investimento é que não acho bom tratar as empresas como bilhetes de loteria. Acho terrível tratar os fundadores das empresas como bilhetes de loteria, e acho que não é apenas uma coisa moral ruim tratar as pessoas como bilhetes de loteria, também acho que é ruim como investidor.

Como investidor, quando você diz que há uma pequena probabilidade de um grande retorno – número pequeno vezes o número grande normalmente é igual a um número pequeno. Então, quando você pensa em termos de bilhetes de loteria, já se empolga em escrever cheques sem pensar e, portanto, está perdendo dinheiro.

E assim, acho que a abordagem anti-loteria é tentar se concentrar, porque isso força você a ter altos níveis de convicção antes de escrever um cheque de qualquer tamanho, e acho que você se sairá muito melhor.

Umanizzare : O que a filosofia tem a ver com os negócios e como o seu estudo da filosofia o ajudou em seus investimentos e carreira hoje?

Peter Thiel: Não sei ao certo o quanto o estudo formal da filosofia é importante, mas acho que a questão filosófica fundamental é importante para todos nós, e sempre é essa: “O que as pessoas concordam apenas por convenção e o que é a verdade? ”Eu acho que a distinção fundamental em uma sociedade é que há um consenso de coisas que as pessoas acreditam serem verdadeiras, e talvez as convenções estejam certas, e talvez não. Nunca queremos deixar que a convenção seja um atalho para a verdade. Sempre precisamos perguntar: “Isso é verdade?”

É sempre o que entendo com essa pergunta indireta. “Diga-me algo verdadeiro, com pouquíssimas pessoas que concordam com você.” O Vale do Silício é um lugar carregado de pensamento convencional, e uma das razões pelas quais isso pode afetar o Vale do Silício ainda mais do que o resto de nossa sociedade é que existe são tão poucos marcadores.

Uma das coisas em que estamos focados no Vale do Silício é o futuro, e o futuro nem sempre é uma coisa clara. As pessoas podem ter incerteza sobre o assunto e, quando estão incertas sobre o futuro, tentam encontrar atalhos que envolvam o que as outras pessoas dizem sobre o futuro, e quando todo mundo está simplesmente ouvindo todo mundo, essa é a definição de bolha ou uma insanidade psicossocial em massa. E assim, acho que essa questão de tentar pensar por si mesmo ou romper a convenção é sempre importante, mas talvez ainda mais no Vale do Silício do que na maioria dos lugares.

Umanizzare : Como você acha que o futuro da educação se parece?

Peter Thiel: Eu não gosto da palavra “educação” porque é uma abstração tão extraordinária. Sou muito favorável ao “aprendizado”. Sou muito cético em relação ao credenciamento ou à abstração chamada “educação”. Portanto, existem todas essas perguntas granulares. O que você está aprendendo? Por que você está aprendendo isso? Você está indo para a faculdade porque é uma festa de quatro anos? É uma decisão de consumo? É uma decisão de investimento, onde você está investindo no seu futuro? É seguro? Ou é um torneio em que você está derrotando outras pessoas e as universidades de elite são realmente como o Studio 54, onde é como uma boate exclusiva?

Eu acho que se formos além da bolha da educação em que vivemos hoje, o futuro será aquele em que as pessoas poderão falar sobre essas coisas com mais clareza, e falaremos sobre se é uma decisão de investimento, um torneio ou uma negociação ou habilidade vocacional que você está desenvolvendo.

Eu acho que a engenharia é o oposto da educação, porque é uma habilidade específica que as pessoas estão aprendendo e, como disciplina, contraria a banalidade que sempre nos dizem – você está aprendendo a aprender ou não está aprendendo qualquer coisa em particular, você não sabe por que está aprendendo coisas. A engenharia é a anti-educação nesse sentido, e acho que, de certa forma, é um paradigma para a maneira como acho que será mais no futuro.

Penso que teremos muito menos de uma abordagem única. Acho que as grandes instituições estão entregando cada vez menos e cobrando cada vez mais. E então, acho que estamos em um ponto em que as coisas parecerão muito diferentes.

Um de meus amigos sugeriu que estamos em um ponto da educação que é como o lugar onde a Igreja Católica estava às vésperas da Reforma. Tornou-se uma instituição muito corrupta. Cada vez mais cobravam indulgências. As pessoas, apesar de poderem apenas ser salvas, indo à Igreja Católica, assim como as pessoas hoje acreditam que a salvação envolve obter um diploma universitário, e se você não obtiver um diploma universitário, irá para o inferno.

Penso que a minha resposta é, de certa forma, semelhante à dos reformadores do século XVI . É a mesma resposta perturbadora , que você vai descobrir sua salvação por conta própria.

Umanizzare : Quais são seus hábitos e rotinas diárias?

Peter Thiel: Eu sempre me sinto uma pessoa terrível respondendo a essa pergunta, já que as coisas são muito desestruturadas de várias maneiras, mas eu diria que uma coisa que tento fazer todos os dias é ter uma conversa com algumas das pessoas mais inteligentes Eu sei e continuo desenvolvendo meu pensamento. Então, eu estou tentando aprender coisas novas, acho que as aprendo com outras pessoas, e geralmente são pessoas com quem eu converso há muito tempo.

Portanto, não é uma abordagem de MTB em que você conversa com uma nova pessoa inteligente todos os dias. É aquele em que você mantém conversas com um grupo de amigos ou pessoas com quem trabalha há muito tempo e volta a pensar em algumas dessas perguntas, e é assim que percebo que continuo aprendendo todos os dias e expandindo meu pensamento sobre o mundo.

Umanizzare : Que coisa você mais gostaria de mudar sobre si mesmo ou melhorar?

Peter Thiel: É sempre difícil responder a isso, uma vez que isso levanta a questão de por que ainda não o melhorei, mas eu diria que, quando olho para o meu eu mais jovem, fui insanamente competitivo e quando você é muito competitivo, você fica bom naquilo em que está competindo com as pessoas, mas isso custa à custa de perder muitas outras coisas. Portanto, se você é um jogador de xadrez competitivo, pode ser muito bom em xadrez, mas se esquece de desenvolver outras coisas porque está focado em derrotar seus concorrentes em vez de fazer algo importante ou valioso.

E assim, ao longo dos anos, tornei-me muito mais consciente sobre a natureza problemática de muitas das competições e rivalidades em que nos envolvemos, e não pretendo ter me livrado completamente disso. Então, acho que é algo para refletir todos os dias e pensar em: “Como posso me tornar menos competitivo para ter mais sucesso?”

Umanizzare : O que você queria alcançar escrevendo Zero to One ?

Peter Thiel: Quando você escreve um livro como este, está tentando atingir o maior público possível. Muito aprendi nos últimos 15 anos como empreendedor e investidor na indústria de tecnologia, e queria compartilhar algumas dessas lições, não apenas em Stanford, mas também no Vale do Silício e com o mundo inteiro.

Eu acho que essa questão da tecnologia é fundamental para a nossa sociedade na construção de um futuro melhor na 21 st século, e eu acho que há tanto um alarmista e uma parte de esperança deste livro. A parte alarmista é que, se não agirmos juntos e inovarmos mais, teremos um século sombrio e estagnado pela frente. Por outro lado, o lado positivo é que não há absolutamente nada sobre “Todas as ótimas idéias foram encontradas”. Não é o caso de todas as frutas penduradas terem sido colhidas.

Há muitas coisas que podem ser feitas e que as pessoas podem alcançar. Há muitos grandes segredos a serem revelados nas próximas décadas. E, portanto, acho que é principalmente uma questão cultural do que precisamos fazer para voltar ao futuro.

Umanizzare : Seth Godin, no Twitter @ ThisIsSethsBlog… Eu estava tendo problemas com meu “th”. Essa parte do inglês é difícil, pessoal. Você já reparou nisso, que muitas outras pessoas falam outras línguas? Enfim, Seth Godin tem um dos blogs mais populares do mundo. Você pode encontrá-lo simplesmente digitando “Seth” no Google, e ele aparecerá.

Em 2013, Seth foi introduzido no Hall da Fama do Marketing Direto. Ele fundou várias empresas, incluindo Yoyodyne e Squidoo. Ele também virou o mundo das publicações, lançando uma série de quatro livros via Kickstarter. Ele fez muitas experiências na publicação, então eu o observo de perto. Essa campanha atingiu seu objetivo em apenas três horas e se tornou o projeto de livro mais bem-sucedido – pelo menos na época – na história do Kickstarter.

Que oportunidades você ofereceu – não precisa ser específico – que está feliz por ter recusado? Existem exemplos específicos que vêm à mente? Caso contrário, posso seguir em frente, mas estou curioso para saber se há alguma oportunidade que você recusou. Por exemplo, um dos meus seria todos os reality shows que eu já tive. Estou emocionado, e fiquei extremamente tentado desde o início, mas, em retrospecto, estou extremamente feliz por ter dito não a tudo isso.

Seth Godin: Sim. Esse é um ótimo ponto. A TV é profunda em nossa cultura. Eles queriam que eu ficasse naquele super famoso, e depois naquele outro, e eu nunca hesitei em dizer não, porque esse é o momento em que você decide quem você quer ser. Então, prestei atenção extra cuidadosa à pergunta e atenção extra cuidadosa à minha resposta, e ela ressoou.

Eu diria que a maior mudança – que é, para o pessoal do Vale do Silício, difícil de obter, porque há um jogo sendo jogado lá, e é um jogo do qual eu optei – é quando eu estava no Yahoo durante o renascimento em Em 1999, Bill Gross – que é um cara super legal – veio até mim e me pediu para ser o chefe de marketing da empresa que estava construindo. Steven Spielberg estava no conselho. Era o sétimo próximo IPO, e havia US $ 1 bilhão em opções de ações em cima da mesa.

Eu disse a mim mesmo: “Bem, se eu disser sim, decidi o que faço pelo resto da minha vida, que é dizer sim para a próxima, porque não preciso dizer sim para isso. compre coentro e vodka. Por que eu diria que sim? É porque eu gosto do jogo. ”

E, eu não disse que sim, e mesmo que os US $ 1 bilhão em opções de ações nunca tenham surgido, acho que ficaria ainda mais orgulhoso se eles tivessem, porque o dinheiro é uma história. Depois que você tiver o suficiente para feijão e arroz, e cuidar de sua família, e algumas outras coisas, dinheiro é uma história, e você pode contar a si mesmo qualquer história que quiser sobre dinheiro, e é melhor contar a si mesmo uma história sobre dinheiro que você pode viver feliz com isso.

Umanizzare : Você poderia falar um pouco sobre isso? Qual é a sua história sobre dinheiro? Foi o que você acabou de dizer? Este é um ponto realmente importante, e é algo que eu tenho tentado ponderar no último ano em particular.

Seth Godin: Bem, deixe-me começar com a história de marketing sobre dinheiro, que é esta: pegue uma nota de US $ 10,00 e vá para a rodoviária, caminhe até alguém e diga: “Eu vou vender essa nota de US $ 10,00 por US $ 1,00. Você deveria realmente fazer isso. Ninguém o comprará de você.

Existem algumas razões para isso. A primeira razão é que ninguém vai à rodoviária esperando fazer uma transação financeira. O segundo é que apenas uma pessoa insana tentaria vender uma nota real de US $ 10,00 por US $ 1,00, e lidar com pessoas insanas é complicado. Portanto, não deve ser um valor real de US $ 10,00 e você deve ir embora.

Agora, vamos tentar uma coisa diferente. Coloque uma nota de US $ 10,00 na caixa de correio do seu vizinho quando ele não estiver em casa e fuja. Faça no dia seguinte e no terceiro dia. No quarto dia, toque a campainha da porta do seu vizinho e diga: “Sou o cara que deixou três notas de US $ 10,00 na sua caixa de correio. Aqui está mais um. Você quer comprá-lo por US $ 1,00? ”Você o venderá porque seu vizinho sabe que você é louco, mas você é louco de uma maneira muito particular e ganhou a confiança de que é uma nota real de US $ 10,00. Portanto, assumimos que as notas de US $ 10,00 valem US $ 10,00, mas é uma crença mútua e, se a crença não estiver presente, elas não valerão nada.

Agora, chegamos à nossa narrativa interna sobre dinheiro. O dinheiro é esse número – não são mais pedaços de papel, é um número na tela – isso é um reflexo do seu valor como humano? Uma das coisas que Derek disse em seu podcast – que eu meio que discordo – é que ser rico é um sinal – um símbolo – de que você criou muito valor para muitas pessoas.

Eu acho que muitas vezes isso não é verdade, e existem várias maneiras de criar valor para as pessoas, e a maioria delas não envolve dinheiro. Então, o que temos que decidir – quando estivermos bem, quando não estivermos vivendo com US $ 3,00 por dia, quando tivermos um teto, quando tivermos cuidados com a saúde – quanto mais dinheiro obteremos e o que trocaremos por isso. Sempre trocamos algo por isso, a menos que tenhamos sorte o suficiente para que a única coisa que queremos fazer seja a que também nos dá nossa renda máxima.

Eu não acho que, apenas porque algum blog decide que pessoas com grandes avaliações estão se saindo melhor, significa que você deve ouvi-las.

Umanizzare: Então, quando você pensa na palavra – se você pensa nessa palavra – quando ouve a palavra “bem-sucedido”, quem é a primeira pessoa que vem à sua mente e por quê?

Seth Godin: Meus pais tiveram sucesso por causa de quantas pessoas eles eram importantes. Minha amiga Jacqueline Novogratz, que acho que deveria ganhar o Prêmio Nobel, que administra o Fundo Acumen, é insanamente bem-sucedida. Ela está mudando continentes inteiros da terra, trazendo uma idéia à tona e fazendo-a incansavelmente ano após ano. E então, penso nas pessoas do meu bairro que são bem-sucedidas porque conseguem escavar a caminhada do vizinho que é idosa e nevou na noite passada. Esse privilégio e essa confiança permitem que eles vivam uma vida bem-sucedida.

Umanizzare : Existe algo que você mudou de idéia nos últimos anos?

Seth Godin: Além da web ser burra?

Umanizzare : Além da Web ser burra.

Seth Godin: Sim, há um monte de coisas. Eu mudei de idéia em cada direção sobre a indústria do livro – sobre isso não importa, então sobre isso importa, então sobre estar em um declínio triste, mas lento. Eu mudei de idéia sobre as grandes empresas no centro da nossa internet. Eu acho que eles mudaram na mesma época em que mudei de idéia – talvez antes disso.

Eles deixaram de ser bens públicos importantes e profundamente úteis, que criaram enorme valor, e se tornaram empresas públicas, onde há tanta pressão sobre a administração por todos os que trabalham lá para fazer subir o preço das ações que nem sempre tomam decisões para o bem público. mais, e eu provavelmente era ingênua em pensar que eles continuariam fazendo isso, mas estão parando.

Umanizzare : O que você acha que outras pessoas acham louco ou insano? Esta é uma bastardização de uma pergunta de Peter Thiel que eu uso em entrevistas algumas vezes.

Seth Godin: Eu acho que, no fundo, tenho certeza de que as pessoas são plásticas – no sentido positivo – flexíveis e capazes de crescer. Eu acho que quase tudo é feito, não nasce, e isso deixa as pessoas desconfortáveis ​​porque as coloca no gancho, mas eu realmente acredito nisso.

Umanizzare : Bem, aí está, pessoal. A sabedoria coletada – apenas uma pequena amostra – de algumas das mentes mais inteligentes em que já investi.

Agora, eu quero ouvir de você. Por favor, deixe-me saber – o que você gostou deste episódio? Do que você quer ouvir mais? Do que você não gostou? Quais tópicos ou temas você provavelmente exploraria? Por favor deixe-me saber. Eu amo o seu feedback. Basta me enviar um ping no Twitter @TFerriss, ou você pode deixar um comentário em tim.blog/podcast e até a próxima vez – e como sempre – muito obrigado por ouvir.