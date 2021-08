Empresários do Vale do Paraíba criam startup que promete revolucionar mercado imobiliário

Os empresários do Vale do Paraíba Gabriel Pagliarin (25 anos) – considerado Under 30 pela Forbes Brasil e fundador das empresas Shark Logística, Harpy Logística Internacional, Seattle Warehouses, Pagliarin Consulting e o restaurante de comida tailandesa Tai na Caixa, em São José dos Campos – e Renan Monteiro (32 anos) sócio proprietário da Star Engenharia e Climatização e da WT2 incorporadora e Construtora, se uniram para lançar a COTAI, plataforma digital especializada em captação de recursos no mercado imobiliário.

COTAI

Com investimento inicial de R$ 2,5 milhões e previsão de faturamento de R$ 120 milhões no primeiro ano de faturamento, a startup propõe um novo modelo de negócio tanto para o mercado da construção civil quanto para investidores que buscam por segurança e boa rentabilidade. Por meio da COTAI, o investidor tem acesso a diversos empreendimentos imobiliários que, para serem executados, possuem um determinado número de cotas a serem compradas. Com isso, o interessado adquire uma parte do custo do projeto e, por consequência, tem uma parte garantida do lucro proporcional ao valor investido, sem risco da volatilidade do mercado.

Os empresários viram a forte demanda por imóveis no interior acelerar nos últimos meses – o que os levou a mirar em projetos na região do Vale. Porém, a expectativa é escalar para todo o estado de São Paulo e para outras regiões do País nos próximos meses, além de ampliar a atuação para a captação de recursos e aceleração de projetos voltados para as áreas de energia, mercado de venture capital e startups.

