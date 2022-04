Um terço dos casos de câncer poderiam ser evitados com um estilo de vida saudável

No Dia Mundial de Combate ao Câncer (08/04), o IOV destaca a importância das atividades físicas, alimentação saudável e bem-estar emocional para a prevenção à doença

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), somente em 2022 devem ser registrados 625 mil novos casos de câncer no Brasil. Se descontados os tumores de pele não melanoma, serão 450 mil novos registros da doença. No entanto, cerca de um terço destes casos poderiam ser evitados com a redução ou eliminação de fatores de risco relacionados a hábitos e fatores ambientais.

Instituto de Oncologia do Vale

Para o médico oncologista do IOV, Dr. Henrique Zanoni Fernandes, a prevenção à doença passa pelo tripé atividade física, alimentação saudável e bem-estar emocional.

“Combater o tabagismo é um dos principais fatores para a redução dos casos de câncer, mas também é recomendável controlar o peso corporal, já que a obesidade está relacionada ao surgimento da doença”, afirma o médico.

Adotar momentos de lazer, fazendo uma pausa na rotina estressante e promovendo o bem-estar emocional e praticar atividades físicas, também são fatores importantes para a prevenção do câncer.

Câncer

“Quando mantemos as emoções e o psicológico mais equilibrados, tendemos a nos alimentar melhor e ter mais ânimo para as atividades físicas, que além de protegerem o corpo, promovem o bem-estar geral, a melhora da autoestima e ajudam a controlar o peso, prevenindo não só o câncer como também outras doenças”, explica.

Outras dicas do médico são adotar uma alimentação mais consciente, com maior ingestão de alimentos frescos como frutas, vegetais e hortaliças, e consumo reduzido de ultraprocessados, açúcares e gorduras.

Para reduzir o risco do câncer de pele, a dica é evitar a exposição excessiva ao sol e sempre usar protetor solar e reaplicar o produto a cada duas horas.