Reajuste de energia da Light começa em março; Aneel aprovou

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou reajuste de 14,68% nas contas de luz da Light, concessionária dos serviços de distribuição de energia na região metropolitana do Rio . A aprovação foi feita em 15 de março e as novas tarifas já estão valendo.

O ajuste será em média de 15,41% para as pessoas físicas e pequenas e médias empresas e 12,89% para as grandes empresas e indústrias. A empresa atende cerca de 4,5 milhões

de unidades consumidoras em 37 municípios do estado do Rio de Janeiro.

A empresa justifica o aumento acima da inflação pelo fato dos gastos adicionais com compra de energia elétrica devido a crise hídrica do último ano. Porém, o relator do processo, diretor Efrain da Cruz, afirmou que o reajuste aprovado nesta terça “não é o desejável”, por ter ficado acima dos principais índices de inflação do País.

A aprovação do reajuste nos valores da conta de Luz da Light é resultado da chamada “revisão tarifária”- processo em que as empresas de distribuição de energia avaliam os valores das tarifas – realizada pela agência reguladora a cada cinco ou quatro anos para manter o equilíbrio financeiro da empresa.

Diferença entre reajuste tarifário e anual

O reajuste tarifário leva em consideração a saúde das finanças da empresa. A Aneel analisa custos gerenciáveis (pessoal, material, serviços) para estabelecer quais serão repassados para os consumidores.

Já o reajuste tarifário anual leva em consideração o repasse dos custos não gerenciáveis (energia comprada, encargos do setor elétrico, etc.) e a atualização dos custos segundo a variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M).

Todos os anos esses custos são avaliados, seja pelo reajuste tarifário ou pela revisão. A Aneel disponibiliza as datas dos reajustes e revisões de todas as concessionárias de energia do país.

