UBS do Alto da Ponte entra na fase final de obras

Após a entrega da UBS Resolve da Vila Industrial/Tatetuba, no mês passado, agora só falta uma unidade das 40 de São José dos Campos a receber este modelo de atenção básica. Será a do Alto da Ponte, na região norte, que está na fase final de obras.

Agora na etapa de acabamento, a obra está com 75% de execução realizada. Já foram concluídos os serviços de reforma do telhado, instalação das calhas, colocação das pedras de granito e implantação da hidráulica interna.

Atualmente os trabalhos se concentram na instalação da parte elétrica e pintura, além da finalização do forro, piso e revestimento. Na parte externa, estão em execução o abrigo dos compressores, a alimentação do reservatório e infraestrutura do ar-condicionado.

UBS Resolve da Vila Industrial/Tatetuba

Com 481,8 metros quadrados de área, o prédio está sendo inteiramente reformado e ampliado nas dependências do centro comunitário do bairro. No novo local, a Prefeitura vai oferecer melhor atendimento aos pacientes da região de abrangência.

A unidade terá 6 consultórios médicos, 1 odontológico e outro de enfermagem. Além dos espaços de espera/recepção e acolhimento/serviço social, haverá salas de raio-x, coleta, vacina, aplicação de medicamentos, inalação e farmácia. Todos os ambientes serão adaptados para pessoas com deficiência.

Na parte interna, estão sendo realizados os serviços de acabamento, como a finalização do revestimento – Foto: Charles de Moura/PMSJC