Prefeitura orienta e fiscaliza comércio durante Black Friday

A Prefeitura de São José dos Campos reforçou a orientação e a fiscalização no comércio durante a Black Friday com o objetivo de evitar aglomerações e descumprimento das regras sanitárias e de saúde, garantindo o aumento da taxa de isolamento social em meio à pandemia de covid-19.

O mutirão integrado pelas secretarias de Saúde e de Proteção ao Cidadão teve início na última quarta-feira (25) e se estende até a próxima segunda-feira (30).

A força-tarefa desencadeada por funcionários do DFPM (Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais) e agentes da Vigilância Sanitária, com apoio da Guarda Civil Municipal, visa impedir o alastramento do coronavírus na cidade e reforçar a importância das medidas preventivas, garantindo mais saúde aos comerciantes e clientes.

Black Friday

Nos três primeiros dias de Operação Black Friday, já foram realizadas 500 vistorias e 400 orientações, além de aplicadas 108 multas por irregularidades como aglomerações nas lojas e falta de uso de máscara e álcool gel, entre outras infrações.

O trabalho está sendo executado no comércio da região central, shoppings, concessionárias, lojas de departamento, supermercados, bares e restaurantes.

Apoio popular

A Operação Black Friday desenvolvida pela Prefeitura foi elogiada por comerciantes e clientes.

“Muito legal este trabalho da Prefeitura de conscientização e fiscalização para garantir a saúde da população. Se todos cumprirem as regras e fizerem sua parte, diminui as chances de ter que voltar a fechar as lojas”, disse Christian Miyashiro, que tem 46 anos e é dono de uma loja de roupas no calçadão da rua 7 de Setembro.

“Toda prevenção neste momento em que a pandemia ainda está aí é muito importante. A Prefeitura está de parabéns por este trabalho, que dá mais tranquilidade para que as lojas vendam e nós possamos fazer nossas compras em segurança”, afirmou a dona de casa Solange Araújo, que tem 62 anos e mora na Vila Maria, na região central.

Conscientização e fiscalização

Desde o início da pandemia em 24 de março de 2020, foram aplicadas 510 multas em estabelecimentos comerciais por descumprimento dos decretos municipais e estaduais e das regras sanitárias e de saúde estipuladas para a quarentena. As multas têm valor inicial de R$ 5.000,00.

Durante este período, também foram realizadas 10.340 vistorias e mais de 3.000 visitas para orientação de comerciantes, lojistas e clientes.

Foram atendidas ainda 9.185 reclamações e denúncias da população de desrespeito às normas para o período de pandemia.

A população pode ajudar a Prefeitura denunciando aglomerações e descumprimento das regras de saúde e de isolamento social por meio dos canais oficiais: Central 156 (telefone, site e aplicativo), telefones 153 (específico da GCM) e 190 (COI/Polícia Militar) e 3901-4120 (DFPM).

Todos contra a covid-19



“Orientação é sempre muito importante e válido. É possível ter vendas e compras com segurança. Para isto, todos temos que adotar as medidas de prevenção para que não aumentem os casos de covid-19



”Alan Rodrigo Marques

Gerente de concessionária de São José



“Não é momento de se descuidar. Todo cuidado faz diferença. Por isto, a Prefeitura está de parabéns por este trabalho



”Thalia Rodrigues

Vendedora de loja do centro

Funcionários da Prefeitura durante fiscalização no comércio do centro; ação tem como objetivo evitar proliferação da covid-19 – Foto: Charles de Moura/PMSJC