São José lança edital para decoração de Natal em praças

A Prefeitura de São José dos Campos abriu edital para credenciamento de projetos de decoração em praças no Natal Iluminado 2020.

Qualquer pessoa física ou jurídica poderá apresentar um projeto de decoração para as praças e canteiros do município. Uma comissão do Departamento de Relações Comunitárias vai avaliar as propostas.

Decoração de Natal

Os interessados deverão arcar com os custos da decoração, montagem e desmontagem do material utilizado nas praças. Nas áreas poderão ser instaladas placas de divulgação dos selecionados de acordo com o modelo a ser enviado pelo município.

Para inscrição, o interessado deverá apresentar, pessoalmente, envelope lacrado e identificado na Divisão de Eventos Oficiais, no Paço Municipal, ou enviar a documentação via e-mail para o endereço eventosoficiais@sjc.sp.gov.br

As inscrições vão até 15 de dezembro. Confira o edital.

Os interessados deverão arcar com os custos da decoração, montagem e desmontagem do material utilizado nas praças – Foto: Charles de Moura/PMSJC