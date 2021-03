Livro narra a história da Maçonaria no Vale do Paraíba

Escrito pelo empresário Felipe Cury, “Sob Luzes” reúne, em uma narrativa leve, personagens e fatos que ajudaram a construir a história da Maçonaria no país

Um mergulho na história da Maçonaria no Brasil e, em especial, no Vale do Paraíba, narrado em linguagem direta, franca.

Esse é um breve resumo do livro “Sob Luzes – o Brasil e o Vale do Paraíba”, escrito pelo empresário Felipe Cury. A obra, a ser lançada no final de março pelo autor, descreve a influência e as contribuições da Maçonaria ao longo da história do Brasil, da Inconfidência Mineira à Independência, da Abolição à Proclamação da República, chegando aos dias de hoje, com destaque especial a São José dos Campos e à região do Vale do Paraíba. Maçom desde 2014, Felipe Cury ainda descreve a atuação de Lojas Maçônicas em cinco cidades da região: São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Caçapava e Santa Branca.

Felipe Cury

“Esse livro é a realização de uma vida”, disse Felipe Cury. “Passei a minha vida toda tentando escrever um livro. Um ditado popular diz que a vida de um homem estará completa quando ele realizar três coisas: ter um filho, plantar uma árvore e escreve um livro. Filhos, tive dois, que me deram cinco netos e três bisnetos. Árvore, plantei ao menos uma. Agora, finalmente, nasce o livro que me dará por completo.”

Personagens e fatos da história do Brasil percorrem as 224 páginas de “Sob Luzes”. Nomes como Tiradentes, Dom Pedro 1o., José Bonifácio, Gonçalves Lêdo, fundamental na construção da Maçonaria no país, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro são objeto de análise e descrição, ao lado de personagens regionais, em uma narrativa franca, que une fatos históricos a fatos pessoais, vividos pelo autor ao longo dos anos.

História da Maçonaria no Vale do Paraíba

“Fiz um livro sem qualquer pretensão doutrinária, absolutamente apolítico e despido de qualquer ranço ideológico. Procurei ser fiel à conturbada história do Brasil e às ações maçônicas nacionalistas, sem distorções. Preservei, com respeito os dogmas, os ritos de uma Instituição séria, que não mais é secreta e, sim, essencialmente discreta”, afirmou. “Optei por uma narrativa muito pessoal, bem humorada e leve, sem ser chata, nem radical.”

Uma obra indispensável para quem quiser conhecer melhor o Brasil atual e a região em que vivemos.

“Sob Luzes – o Brasil e o Vale do Paraíba”

