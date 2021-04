Uber se junta ao Movimento Unidos pela Vacina com viagens para grupos prioritários

Objetivo do movimento é contribuir para que todos os brasileiros sejam vacinados até setembro de 2021. Ceará é o primeiro estado que receberá doações.

Movimento Unidos pela Vacina

A Uber passa a integrar o Movimento Unidos pela Vacina, com a meta de levar a vacina contra a COVID-19 para todos os cantos do Brasil. Inicialmente, a empresa assumiu o compromisso de doar viagens para grupos prioritários de vacinação no estado do Ceará. A partir desta semana, a doação é válida nos municípios de Caucaia, Maranguape e Crato e poderá ser expandida para outros municípios. A parceria envolve a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, SESA.

CEO da Uber, Dara Khosrowshahi

A doação de viagens faz parte do compromisso anunciado pelo CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, de fornecer em todo o mundo 10 milhões de viagens gratuitas ou com descontos para ajudar a assegurar que a mobilidade não seja uma barreira para a vacinação.

Claudia Woods, diretora-geral da Uber no Brasil

“A Uber entende a importância de contribuir com iniciativas para ajudar as pessoas a chegarem até a vacina. Temos diversas ações para facilitar a imunização de quem mais precisa. A entrada da empresa no Movimento é mais um passo importante nessa direção”, afirma Claudia Woods, diretora-geral da Uber no Brasil.

Segundo Magda Almeida, Secretária-Executiva de Vigilância e Regulação do Ceará, “a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, SESA, criou o Cadastro Estadual de Vacinação no portal Saúde Digital com o objetivo de tornar o processo de imunização mais organizado e eficiente. A parceria com o Unidos Pela Vacina e a Uber é de grande soma nos nossos esforços para vacinar toda a população cearense, proporcionando que pessoas com dificuldade de mobilidade possam comparecer de forma segura aos pontos de vacinação.

Uber

Unidos pela Vacina: O movimento pretende contribuir em diversas frentes de trabalho que realizam interfaces com o Governo Federal, com os Estados, secretarias de saúde, municípios e meios de comunicação. São cerca de 380 pessoas, entre empresários, representantes de entidades, de comunidades e lideranças do Grupo Mulheres do Brasil, trabalhando coordenadamente para que o objetivo seja alcançado.

Marisa Cesar, CEO do Grupo Mulheres do Brasil

Para a Marisa Cesar, CEO do Grupo Mulheres do Brasil (idealizadora e membro fundadora da iniciativa), “a parceria com a Uber, assim como com outras dezenas de empresas que estão aderindo ao Movimento Unidos pela Vacina, terá um significado de muita relevância para garantirmos que não ocorra gargalos no processo de vacinação. Somente com a união da sociedade civil e o governo é que conseguiremos caminhar rumo a uma retomada econômica e social do país e eliminarmos urgentemente as perdas de vidas”, resume Marisa.

Ações da Uber para combate à Covid:

Uso obrigatório de máscaras: o uso de máscaras se tornou obrigatório para todos que dirigem ou utilizam o aplicativo da Uber durante a pandemia. Com isso, todos os motoristas parceiros e usuários precisam passar por um checklist diariamente confirmando que estão tomando as precauções devidas, como o uso de máscara, utilização do banco traseiro do carro, janelas abertas para ventilação, além da higienização.

Assistência financeira: o motorista ou entregador parceiro diagnosticado com Covid-19 ou que fizer parte do grupo de risco pode solicitar assistência por até 14 dias mediante apresentação de atestado médico solicitando seu isolamento.

Centro de Higienização: inauguramos Centros de Higienização da Uber voltado a motoristas e entregadores parceiros em oito capitais. O centro permite que em um único local os parceiros façam limpeza dos veículos e das mochilas de entrega com nanotecnologia, retirem kits com itens de proteção e higiene (máscara, luvas e desinfetante) e instalem divisórias de PET para proteção adicional nos carros.



Suprimentos de limpeza: parceiros podem solicitar reembolso para itens como álcool em gel e máscaras.



UberMedics: na cidade de São Paulo, em parceria com o Itaú Unibanco, oferecemos 200 mil viagens para profissionais de saúde do município que estão atuando na linha de frente do combate à COVID-19. No Rio de Janeiro, foram oferecidas 12 mil viagens em parceria com o Movimento União Rio. Esses profissionais podem fazer viagens pela plataforma da Uber quando a origem ou o destino for um dos centros de saúde da cidade.



Doação de sangue: custeamos viagens de doadores que queiram se deslocar para bancos de sangue, iniciativa que já atendeu mais de 20 municípios de todas as regiões do país.



Parcerias com a CUFA: em parceria com a Central Única das Favelas, realizamos a doação de viagens para que as mulheres do programa Mães da Favela possam levar os parentes idosos aos postos de vacinação. Lançamos também uma campanha para doação de cestas básicas e kits de higiene a comunidades vulneráveis afetadas pelo coronavírus usando o aplicativo Uber Eats.

Veja como ativar o código de desconto:

•Abra o aplicativo e selecione o menu (três linhas verticais no canto superior esquerdo)

•Entrar no item “Wallet” e rolar até a parte de baixo

•Em “Promoções”, selecionar a opção “Adicionar código promocional” (Não vai funcionar como “voucher”)

•Digite o código fornecido

•Para os municípios de Maranguape e Caucaia, o código é VACINACE1, já no município do Crato, o código é o VACINACE2 (sem distinção de maiúsculas e minúsculas)

