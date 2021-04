Banca organizadora divulga nova data de realização de prova do concurso público da Câmara de Jacareí

Devido às consequências causadas nos prazos por causa da pandemia, a banca organizadora do Concurso Público para cargos na Câmara de Jacareí – a Consulpam –, divulgou em seu site oficial o aditivo que prorroga a data da realização da prova objetiva e de títulos para o dia 27 de junho.

Consulpam

As inscrições para o concurso já se encerraram e o local e horário da prova ainda serão divulgados pela Consulpam, no site www.consulpam.com.br. O resultado final do concurso, inicialmente, está previsto para o dia 23 de julho.

Câmara de Jacareí

Complemento – No mesmo aditivo, o programa das provas de conhecimentos específicos para o cargo de Analista de Suporte de Tecnologia da Informação foi retificado com a inclusão de tópicos específicos sobre Segurança da Informação.

Os demais capítulos e anexos do Edital permanecem inalterados.

Foto:Câmara de Jacareí