Mês da Música apresenta concerto de música barroca

O Cine Teatro Benedito Alves da Silva receberá um concerto de música barroca nesta segunda (22), às 19h30. A apresentação será realizada pela Orquestra de Câmara Barroca, utilizando instrumentos originais, ou cópias de instrumentos de época – como o cravo, construído na Holanda (modelo italiano do século 17).

Mês da Música

Neste concerto, que integra a programação do Mês da Música realizada pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, o repertório traz grandes obras do período barroco para formação de câmara e convida dois solistas vocais, expoentes do canto da cidade de São José dos Campos: Elisa Braga (soprano) e Isaque Oliveira (barítono).

O concerto será gratuito, com reserva de ingressos disponibilizada com dois dias de antecedência, por meio deste link.

Orquestra Barroca de Câmara

A Orquestra de Câmara Barroca faz parte do Núcleo de Música Antiga do Centro Ambiental e Artístico Cultural Edoardo Bonetti (CAEB). Todos os músicos são especialistas na interpretação da música anterior ao século XX – boa parte formados em renomados conservatórios europeus, como o Royal Conservatoire (Holanda) e a Escuela Superior de Música de Cataluña (Espanha). Também são docentes atuantes na formação de jovens músicos (e na formação de público), com larga experiência tanto em instituições de ensino (como o Conservatório de Tatuí e a Escola Municipal de Música de São Paulo), quanto nos principais festivais de música do país.

Musicistas

Violinos: Juliano Buosi, Raquel Aranha e Marcus Held

Viola: Marcus Held

Violoncelo: João Guilherme Figueiredo

Cravo: Isabel Kanji

Solistas vocais

Soprano: Elisa Braga

Barítono: Isaque Braga

Cine Teatro Benedito Alves



Rui Dória, 935 – Centro, São José dos Campos – SP, 12209-010