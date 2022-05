Porto Alegre: conheça opções gastronômicas na cidade

Em visita à cidade de Porto Alegre, sugerimos apreciar os pratos de alguns de seus restaurantes tradicionais, renomados e luxuosos

O Brasil apresenta uma grande extensão territorial, e com isso, a diversidade em todos os aspectos é notória, seja no âmbito físico, como clima, vegetação, relevo e hidrografia, seja nos aspectos socioeconômicos, como áreas agrárias ou industriais, assim como a influência pela colonização. Desta forma, viajar pelo país é conhecer a diversidade em todos os pontos.

Vamos destacar a região Sul, que apresenta um clima ameno; inclusive, nas regiões mais extremas, o inverno é intenso, tornando-se um atrativo nesta estação, visto a possibilidade da presença da neve. Pode-se observar também uma vegetação caracterizada pela presença de pinheiros, conhecida como a Mata de Araucárias; mas é impossível não destacar a presença da Campanha Gaúcha, fundamental para a atividade econômica do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, o setor da agropecuária que favorece o engrandecimento econômico para a população.

A influência europeia é marcante no Rio Grande do Sul, com destaque para os portugueses, italianos e alemães, que contribuíram principalmente na cultura e na culinária, tanto é que, ao conhecer as cidades deste estado, obrigatoriamente, se faz necessário experimentar os sabores da sua cozinha. Assim como tradições, como as danças e as músicas trazidas pelos colonos europeus que se estabeleceram na região, passaram de geração em geração toda a história de suas famílias, inclusive com objetos mantidos nos museus lotados nas cidades. Além das festas típicas, como a Festa da Uva, tradicional após a colheita da fruta, com desfiles e feiras promovidas na capital do estado.

Em visita a Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, você encontrará um dos maiores polos gastronômicos do Brasil, com restaurantes reconhecidos, premiados e luxuosos. Para auxiliar na sua escolha, confira alguns imperdíveis:

Poa Parrilla: churrasco gaúcho;

Coco Bambu: cozinha brasileira e frutos-do-mar;

Cantina Pastasciutta Boulevard Laçador: comida italiana;

Restaurante Vivenda Portuguesa: cardápio de pratos portugueses;

Ratskeller Baumbach: comida alemã;

Atelier de Massas: pratos da cozinha mediterrânea;

Nono Ludovico Pizzaria: rodízio de pizza;

NB Steak Ramiro Barcelos: churrascaria;

Restaurante Barranco: churrasco tradicional gaúcho.

Para conhecer esta famosa cidade, o seu deslocamento pode ser feito de maneira rápida e segura, através da compra de passagem aérea para Porto Alegre, aproveitando ainda mais seu lazer, desfrutando de jantares inesquecíveis em um dos restaurantes imperdíveis citados acima, sem contar bares, cafés e pubs, que proporcionam, além do entretenimento, a manutenção cultural, reconhecida mundialmente.

