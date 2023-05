Feira de franquias em São José dos Campos apresenta negócios a partir de R$ 3 mil

FranchiseB2B será realizada dia 6 de maio, das 8h às 20h, com entrada gratuita

A 10ª edição do ano da FranchiseB2B, chega em São José dos Campos (SP) no dia 6 de maio, no Monreale Plus, localizado na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, 511, São José dos Campos/SP. O evento, cujo objetivo é expandir negócios do setor de franquias por todo o Brasil, tem entrada gratuita. A organização do evento pede que os participantes levem dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados para uma instituição sem fins lucrativos da região.

Com um modelo assertivo e diferenciado, a feira reúne diversas marcas que atendem os visitantes de modo personalizado e com hora marcada. Para isso, basta que os interessados agendem um horário com os representantes das redes nas quais desejam investir e sanem todas as dúvidas em uma conversa objetiva individual. “A FranchiseB2B é uma oportunidade do investidor para ter uma experiência com as marcas nas quais deseja investir, conhecendo o processo da rede, bem como a equipe que irá auxiliá-lo no dia a dia da unidade”, explica Ricardo Branco, CEO da FranchiseB2B.

Marcas presentes

Na FranchiseB2B, o investidor terá a oportunidade de conhecer as franquias mais lucrativas dentro do mercado do Franchising Brasileiro. “Escolhemos as marcas que poderão garantir a independência financeira para quem está em busca de ter o próprio negócio ou quer voltar ao mercado. As opções de valores são as mais variáveis, a partir de R$ 3 mil”, comenta Ricardo Branco.

Acquazero, Banana Food, Bateras Beat, Bob’s, Britto Caffè, Brownie dp Rafa, Claro, Creamberry, Croasonho, Detroit Steakhouse, Di Santini, Divino Fogão, Encontre Sua Viagem, Euro Colchões, FXF, Grabgula, Griletto, Habitué, Home Care dos Óculos, Janpro, Jinjin, Ju Coura, Keepcharged, Love Gifts, Love Gifts Home Based, Market 4U, Menu Poke, Montana Grill, Mulheres Habilitadas, Nubelle, Odontic, Only Mule, Optica Center, Oral Unic, Pelo Menos, Perro, Pilão, Q Carreira, Quisto, Seletus, Smart Comm, Suave, Uniube, Usesol, Visão Total e Zaplus Car são algumas das marcas participantes.

Para conhecer todas as franquias participantes da edição e agendar horário com as marcas individualmente é necessário fazer inscrição prévia pelo site www.franchiseb2b.com.br.

Oportunidades

A feira conta, ainda, com o projeto Aprender para Empreender, que reúnegrandes nomes do empreendedorismo e franchising brasileiros para discutirem sobre o universo das franquias e auxiliarem os visitantes a entenderem o momento do setor no Brasil, por meio de palestras. Para participar e receber um certificado ao final de todo o ciclo, os interessados também devem se inscrever previamente pelo site da feira, no qual consta a lista completa de palestrantes.

Destaque para o Franchise Now, um recomendador de franquias que auxiliará quem deseja encontrar uma marca que combine com seu perfil de investimento. Basta inserir informações como valor de investimento disponível, tempo de retorno desejado, entre outras, e são apresentadas algumas opções de franquias presentes na feira que “dão match” com as expectativas de cada visitante e para a parceria com o Instituto Lampadinha, que tem como objetivo ajudar pessoas a encontrarem a melhor franquia e conseguirem se realocar no mercado por meio de franchising. Todas essas inovações visam tornar a feira ainda mais assertiva para quem busca seu próprio negócio.

Já a campanha Ilumine um Coração, busca angariar alimentos não perecíveis para serem doados à uma ONG local, ao final de cada edição. Para tanto, cada visitante é encorajado a levar dois quilos de alimentos para participar da feira, que tem entrada gratuita. Em 2022, foram arrecadadas mais de três toneladas de alimentos não perecíveis.

Baseado no índice de Cidades Empreendedoras 2022 (ICE), o calendário de 2023 da feira contempla as principais capitais e trouxe outras cidades para o roteiro garantindo, assim, maior assertividade para as marcas expositoras e mais conforto para quem deseja investir em uma franquia fora das grandes cidades.

No ano passado, foram 16 edições realizadas, mais de 20 mil reuniões exclusivas, mais de 500 negócios fechados e um total de R$ 4 milhões em vendas de unidades, gerando cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos.

NX Franquias

O NX Franquias – Núcleo de Expansão de Franquias foi criado em 2021, ainda em meio à pandemia, como objetivo oferecer ao mercado soluções para empresas que querem transformar seu negócio em rede de franquias, franqueadoras que querem expandir seus negócios e empreendedores que querem ter o seu negócio por meio do sistema de franquias.

FranchiseB2B São José dos Campos 2023

Data: 6 de maio de 2023 – Sábado

Horário: Das 8h às 20h

Local: Monreale Plus

Endereço: Avenida Engenheiro Francisco José Longo, 511, São José dos Campos/SP

Mais informações e agendamentos: www.franchiseb2b.com.br