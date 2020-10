Embraer entrega seis A-29 Super Tucano para a Força Aérea das Filipinas

Todas as seis aeronaves Super Tucano encomendadas pela Força Aérea das Filipinas (PAF, na sigla em inglês) foram oficialmente entregues hoje. As aeronaves serão utilizadas para apoio aéreo tático, ataque leve, vigilância, interceptações aéreas, missões de contra-insurgência e treinamento avançado, sendo parte do plano de modernização em andamento na PAF.

Força Aérea das Filipinas

“A Força Aérea das Filipinas se orgulha em receber os seis A-29B Super Tucano da Embraer Defesa & Segurança no azul de nossos céus como parte de nossa frota. A aquisição dessas aeronaves de apoio aéreo é um grande salto em nossa capacidade de poder aéreo, à medida que voamos juntos para termos uma Força Aérea mais capaz e confiável para a nação e seu povo”, afirmou o Tenente-Brigadeiro Allen T. Paredes AFP, Comandante Geral da Força Aérea das Filipinas.

A29 Super Tucano Filipinas- Foto: Claudio Capucho

Jackson Schneider, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança

“É uma honra entregar estes seis A-29 Super Tucanos para a Força Aérea das Filipinas”, disse Jackson Schneider, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança. “Entregar uma aeronave em meio a uma pandemia global é desafiador, mas estávamos comprometidos a ir mais longe a cada etapa do caminho para entrega-la à PAF para cumprir suas missões de segurança.

” As aeronaves serão operadas e mantidas pelo 15º Esquadrão de Ataque, usuário final dentro da PAF. Em novembro de 2017, um pedido firme de seis aeronaves A-29 Super Tucano de ataque leve e treinamento avançado para a Força Aérea Filipina (PAF) foi feito após um abrangente processo de licitação pública.

A-29 Super Tucano

O A-29 Super Tucano é um avião turboélice robusto, versátil e poderoso, capaz de realizar uma ampla gama de missões, mesmo operando a partir de pistas não preparadas. Até o momento, o Super Tucano foi selecionado por 15 forças aéreas em todo o mundo.

A29 Super Tucano Filipinas-Foto:CLAUDIO CAPUCHO

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.