Os melhores aplicativos para organizar viagens e roteiros

Com o auxílio da tecnologia, fica fácil determinar, na palma da mão, quais destinos conhecer e também como planejar tais viagens

Organizar uma viagem não é tarefa fácil. A gama de detalhes com os quais é necessário ter atenção é bastante extensa. Por essa razão, é sempre importante se programar com antecedência, para que nada seja deixado de lado. Qualquer falha no planejamento pode ser o suficiente para que aconteça uma situação embaraçosa, seja a falta de uma muda de roupa até um documento que foi esquecido, ou mesmo dinheiro que deixou de ser levado.

Para que a viagem não deixe de ser um lazer e vire um estresse, é possível recorrer à tecnologia, que veio em socorro por meio de apps que facilitam a realizar essa organização. São diversos tipos de aplicativos que ajudam desde a montagem de um roteiro até saber o que visitar, através de avaliações de usuários sobre os destinos mais badalados, passando também por planejadores financeiros.

Se é a ideia para um destino que está em falta, talvez o Culture Trip possa ser de grande ajuda. Através de seu algoritmo, o app utiliza informações cruzadas com outros usuários para disponibilizar recomendações entre mais de centenas de destinos possíveis em todo o mundo. De maneira semelhante opera o TripAdvisor. O app reúne uma série de informações sobre diversos destinos, desde nota de usuários até horário de funcionamento de hotéis.

A enorme base de dados do TripAdvisor o coloca como um dos programas mais utilizados no mundo, inclusive. Através dele, é possível conferir preço de restaurantes, conferir fotos de pontos turísticos, avaliações feitas por outros viajantes sobre as principais atrações, entre outras facilidades. O ponto negativo fica por conta de não ter um planejador financeiro, o que deve ser feito por outro app.

Já o Trips App conta com essa necessária ferramenta. Além de permitir que se monte um roteiro de acordo com os principais gostos do usuário, seu planejador ajuda na visualização das despesas, facilitando na programação financeira. Da mesma forma, é interessante ter algum app de conversão de moedas, caso a viagem seja internacional. Há boas opções gratuitas para Android e iOS. O Google também oferece o recurso.

A empresa também disponibiliza o Google Travel, uma ferramenta interessante que junta informações sobre destinos como hotéis, voos e atrações e as armazena na conta do Google do usuário. Além disso, traz informações em tempo real sobre preços, auxiliando na hora de fechar negócio. Está disponível tanto para desktop como para mobile.

O Google Maps também é um aliado e tanto para quem está viajando pelas estradas. O app permite a visualização de mapas até mesmo em modo offline, além de oferecer diversas informações durante o caminho como possíveis paradas, restaurantes, trânsito, entre outros dados em tempo real. Com essas referências em mãos, fica mais fácil organizar possíveis rotas, gastos com combustível, entre outras variáveis que compõem uma viagem.

E, quando não se tem um destino definido, é sempre possível pensar em conhecer um pouco mais do Brasil. Ainda mais quando se tem cidades onde todo dia surgem novidades, como é o caso de São Paulo. Existem aplicativos exclusivos com roteiros pensados para a megalópole. O app Catraca Livre e também o da Veja São Paulo mostram a programação de bares, restaurantes, shows e teatros mais próximos.

Para não se perder procurando o que fazer em São Paulo, em meio a tantas opções culturais e gastronômicas, além de se guiar pelos aplicativos exclusivos, é necessário também se guiar pelas ruas. Por esse motivo, apps como Uber e Waze, além do app oficial do Metrô, são de grande valia para o turista se locomover sem maiores problemas pela cidade que nunca dorme.

Imagem de Donate PayPal Me por Pixabay