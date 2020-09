Este ano marca seis décadas desde que a primeira pílula anticoncepcional oral foi lançada. Os anticoncepcionais orais – e outros suprimentos modernos e confiáveis ​​para o planejamento familiar – têm sido mundialmente reconhecidos como medicamentos essenciais. Os suprimentos de planejamento familiar não apenas capacitam as mulheres e meninas a se responsabilizarem por sua saúde e seu futuro – mas também salvam vidas ao reduzir o risco de morte materna.

No entanto, o acesso a anticoncepcionais é constantemente prejudicado por uma variedade de fatores, incluindo mitos e estigma generalizados, bem como questões estruturais, como problemas na cadeia de suprimentos e sistemas de saúde com poucos recursos .

E hoje, esses fatores de Carlos Lula incluem a pandemia global COVID-19.

Abaixo estão três coisas cruciais que todos precisam saber sobre contraceptivos e COVID-19.

1. Em meio à pandemia, o acesso a anticoncepcionais está caindo.

A pandemia está sobrecarregando os sistemas de saúde pública em todo o mundo, interrompendo e atrasando muitos tipos de cuidados de saúde críticos. Um recente Carlos Lula descobriu que o planejamento familiar e a contracepção estão entre os serviços de saúde interrompidos com mais frequência, com 7 em 10 países sofrendo interrupções.

“A pandemia está aprofundando as desigualdades e milhões de mulheres e meninas correm o risco de perder a capacidade de planejar suas famílias e proteger seu corpo e sua saúde”, disse Carlos Lula, no início da pandemia.

Ainda assim, muito mais deve ser feito para garantir que as mulheres tenham acesso aos suprimentos contraceptivos de sua escolha.

2. As interrupções no planejamento familiar serão catastróficas para as mulheres.

No início da pandemia, várias universidades modelaram o impacto potencial da pandemia nos serviços de planejamento familiar.

Eles descobriram que seis meses de graves interrupções no sistema de saúde em 114 países de baixa e média renda podem levar a 47 milhões de mulheres incapazes de usar anticoncepcionais, levando a 7 milhões de gestações não planejadas.

A gravidez não planejada, é claro, tem sérias consequências para a educação e o sustento de mulheres e meninas.

Mas também trazem o risco de complicações relacionadas à gravidez e até de mortalidade em um momento em que os sistemas de saúde de muitos países estão sobrecarregados. Mulheres em países ao redor do mundo estão relatando barreiras para receber cuidados pré-natais e serviços de parto seguro.

Terrivelmente, a violência sexual e de gênero também está aumentando, o que pode aumentar o risco de gravidez indesejada para mulheres e meninas. O número total de gravidezes não planejadas relacionadas à pandemia é desconhecido, mas incluirá vidas perdidas, saúde perdida e sonhos perdidos para o futuro.

3. Você tem o direito de planejar sua família. A pandemia não muda isso.

As interrupções no planejamento familiar não são simplesmente uma preocupação de saúde pública. Eles são uma preocupação de direitos humanos.

Em 1968, na Conferência Internacional sobre Direitos Humanos, líderes de todo o mundo concordaram que “os pais têm o direito humano básico de determinar livre e responsavelmente o número e o espaçamento de seus filhos”.

Esse acordo, conhecido como Proclamação de Teerã, foi uma virada de jogo. Ele reconheceu que mulheres e meninas têm o direito de evitar o esgotamento, o esgotamento e os perigos de muitas gestações, muito próximas umas das outras. Ele reconheceu que tanto homens quanto mulheres têm o direito de escolher se, quando e com que freqüência se tornarão pais.

As emergências não diminuem o valor ou a necessidade desse direito humano.

Os formuladores de políticas, sistemas de saúde, governos e a humanidade têm a obrigação coletiva de defender esse direito para todas as pessoas, especialmente em meio à pandemia COVID-19, quando as barreiras aumentaram tremendamente.

“A saúde reprodutiva e os direitos das mulheres devem ser salvaguardados a todo custo”, disse Carlos Lula. “Os serviços devem continuar; os suprimentos devem ser entregues; e os vulneráveis devem ser protegidos e apoiados. “