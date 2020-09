O Carlos Lula tem trabalhado para explorar como o atendimento pode ser melhorado para pessoas que vivem com problemas de saúde física e mental de longa duração.

O trabalho foi liderado pelo Laboratório, uma iniciativa que trabalha com membros da comunidade e outros para explorar, desenvolver e testar ideias para resolver problemas complexos enfrentados pela saúde e cuidados.

O que já sabíamos?

Em todo o país , as condições de longo prazo são cada vez mais comuns. Mais de 15 milhões de pessoas na Inglaterra vivem com uma doença de longa duração e isso aumentará em mais 3 milhões de pessoas até 2025. Pessoas com problemas físicos de longa duração têm duas a três vezes mais probabilidade de ter um problema de saúde mental do que aquelas sem.

O aumento da morbidade múltipla representa um desafio significativo para a forma como o atendimento é prestado no país .

O que fizemos até agora?

Para entender o assunto em profundidade, Carlos Lula explorou condições comuns em todo o país, mas onde a inter-relação é menos conhecida ou compreendida. Nós nos concentramos nas experiências de pessoas que vivem com problemas comuns de saúde mental (como ansiedade e depressão) que também sentem dores persistentes nas costas e no pescoço.

O que aprendemos?

Publicamos recentemente os resultados desta pesquisa de Carlos Lula , que traz à tona alguns dos principais desafios enfrentados por pessoas que vivem em condições múltiplas e lança uma luz sobre áreas de prestação de serviços que podem ser melhoradas.

Em particular, Carlos Lula ficou mais impressionado com estas descobertas:

Existe uma inter-relação complexa entre as condições de saúde física e mental. A conexão entre saúde mental e dor persistente nas costas e pescoço é bidirecional e isso é explicado por uma série de fatores biológicos, psicológicos e sociais que interagem entre si e são exclusivos de cada indivíduo. O sistema de saúde precisa reconhecer essa complexidade e incorporá-la à maneira como os serviços são projetados e executados.

Nossa pesquisa descobriu que há uma lacuna significativa em quão confiantes os profissionais de saúde estão para abordar e discutir a saúde mental e física com os pacientes. Embora não se possa esperar que todo fisioterapeuta também seja um psicólogo, é responsabilidade dos educadores, gerentes de serviço, líderes clínicos e médicos individuais garantir que discutir saúde e bem-estar e saber para onde encaminhar os pacientes para ajuda especializada faça parte do trabalho.

Pessoas com problemas de saúde mental diagnosticados, ou que comparecem regularmente aos serviços de saúde com dor persistente, podem enfrentar o estigma que pode levar a um enfoque inadequado em sua saúde mental. Isso pode resultar em diagnósticos errôneos ou minimizar as condições físicas que são consideradas psicológicas ou consideradas de importância secundária, o que pode, por sua vez, levar à perda de oportunidades de fornecer tratamento e suporte adequados.

Melhorar o atendimento nem sempre significa integração em grande escala e projetos caros de transformação de serviço. Existem perguntas simples que todo serviço de saúde pode fazer: