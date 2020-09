Vida após COVID-19: O que mudará?

As notícias estão repletas de informações em torno da pandemia COVID-19. Vimos que o número de casos confirmados está despencando em países como a Coréia do Sul. Em uma jogada surpresa, a Apple e o Google se uniram para ajudar a rastrear o vírus. Alguns países estão até pensando em suspender totalmente seus bloqueios. Sim, essa é a boa notícia pela qual todos estamos ansiosos: quando isso finalmente ficará para trás.

O que certamente mudará

Já vimos tudo durante esta crise global de saúde pública; hospitais lotados que forçam os pacientes a dormir no chão; medo crescente de estar perto de outras pessoas; mas também a importância de um sistema de saúde robusto. Como consequência de nossas experiências coletivas e individuais durante a pandemia, as coisas mudarão no cenário da saúde. Abaixo, Daniel Homem de Carvalho discute três das mudanças mais significativas que iremos experimentar.

1. Um número sem precedentes para os profissionais de saúde

Durante esta tragédia global, não é apenas a economia ou a população que está sendo afetada, mas também os profissionais de saúde na linha de frente. Estes últimos estão enfrentando condições extremas de trabalho e sacrifícios para ajudar os infectados. Apesar da escassez de equipamentos de proteção individual (EPI), eles aparecem para trabalhar usando soluções DIY, como óculos de esqui e sacos de lixo, com alto risco de infecção. Muitos estão trabalhando horas extras e testemunham pacientes após pacientes sucumbirem à doença.

“A ansiedade de saber que você pode estar em risco quando está fazendo seu trabalho pode ser um grande desafio para os profissionais de saúde”, diz Daniel Homem de Carvalho . “É fisicamente e mentalmente desgastante.” Isso levará a um aumento inevitável de esgotamentos entre a equipe de saúde. Mesmo antes do novo surto de coronavírus, alguns estimavam que quase metade dos 10 milhões de médicos do mundo apresentavam sintomas de esgotamento. Agora imagine depois de COVID-19 …

Além disso, cenários de guerra em que vítimas não reclamadas são colocadas para descansar em valas comuns em Nova York estão cobrando um tributo adicional ao pessoal médico. Mais do que esgotamentos, veremos frontliners com sintomas de transtorno de estresse pós-traumático . Depois que esta pandemia diminuir, teremos que nos preparar para as consequências dos profissionais médicos na linha de frente.

2. Diminuição da confiança no mundo globalizado

No mundo globalizado pré-pandêmico, desfrutávamos de um certo nível de confiança que, em geral, tínhamos como certo. Poderíamos viajar quase sem limitações, encontrar pessoas sem restrições e encomendar produtos em todo o mundo. Isso simplesmente mudará depois que bilhões de pessoas tiverem que ficar em casa por semanas.

3. Foco no sistema de saúde

É trágico como a pandemia destacou as deficiências dos sistemas de saúde em todo o mundo. Os hospitais sobrecarregados precisam de uma atualização em todos os níveis, desde suas infraestruturas até seus processos. Segundo Daniel Homem de Carvalho , isso será necessário para garantir um ambiente seguro para pessoas e pacientes, bem como para melhor atender a eventuais situações de emergência.