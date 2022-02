FASHIONTV COMEMORA DEZ ANOS AMPLIANDO SUA LINHA EDITORIAL E INCENTIVANDO A MODA NO BRASIL

“Manufatura Fashion” estreia em 3 de fevereiro no único canal de TV do país voltado ao universo da moda, com a proposta de abordar questões ambientais e sociais suscitadas pela indústria fashion no Brasil.

Canal anuncia várias estreias para 2022, incluindo a expansão de sua linha editorial, que abrange com mais profundidade o universo feminino

OFashionTV, canal de televisão consolidado como o único com grade de programação inteiramente dedicada à moda no Brasil, comemora dez anos no portfólio da programadora independenteBox Brazil. Apesar de também veicular material recebido doFashionTV International, seu objetivo principal é fomentar a indústria nacional, incentivando a moda brasileira em diversos aspectos. Para comemorar essa década de sucesso entre o público e sua credibilidade perante o universo da moda, o FashionTV anuncia diversas novidades em sua grade para 2022, que incluem novos programas e a expansão na linha editorial, com mais foco no universo feminino como um todo.

Foto:Gabriel-Renne e Lilian Pacce

Ramiro Azevedo

O canal é liderado por Ramiro Azevedo, executivo que marca presença na equipe desde 2012, em sua fundação, e em 2015 se tornou Diretor Geral. Ele relembra que, em seus primeiros anos de operação, muitos obstáculos foram enfrentados por falta de conteúdo característico. “Transmitíamos diversos materiais para fins de cumprimento de cotas. “Precisávamos – e precisamos – ter conteúdo brasileiro em nossa grade. E no início foi muito difícil, porque a linha editorial do FashionTV é muito específica, e não havia um acervo pronto para aquisição e veiculação. Ao longo destes dez anos nós fomos instigando o mercado a produzir este tipo de conteúdo, e por meio de chamadas públicas do FSA (Fundo Setorial do Audiovisual) chamamos produtoras de todo o Brasil para produzir sobre a moda nacional”, conta. “Ainda assim, existe uma grande dificuldade, porque, além de uma boa produtora, é necessário ter na equipe pessoas ligadas ao mundo da moda para que os materiais sejam relevantes e pertinentes”, complementa Ramiro, que também comanda o Prime Box Brazil.

Ramiro Azevedo-Foto:Divulgação

Tais fatos mostram que o FashionTV está cada vez mais empenhado em cumprir sua missão de fortalecer e dar destaque para assuntos pouco explorados no Brasil. Como, por exemplo, na série Amazon Fashion, que apresentou os detalhes da produção de moda artesanal na Região Norte do país. Já as duas temporadas de Nós, Os Fashionistas, apresentado por Dudu Bertholini, discute assuntos importantes do universo Fashion e entrevista profissionais fundamentais em diversas áreas do ramo. Outro grande destaque do canal foi Design Vision, primeiro reality show sobre moda sustentável da televisão que reuniu dez estudantes de moda da Grande São Paulo para desafios que envolveram a criação de peças, levando em consideração questões ambientais e econômicas, além de revelar novos talentos para a indústria fashion.

Foto:Divulgação

“Como um integrante da equipe do canal desde 2012, posso dizer que vi todo o seu crescimento e evolução nestes dez anos. Me sinto extremamente feliz e orgulhoso com essa trajetória. A nossa missão é fazer com que o FashionTV seja uma plataforma de divulgação da moda brasileira, e trabalhamos diariamente para cumprir o nosso papel”, afirma Ramiro.

Programação especial para 2022

Outros reflexos das comemorações do canal dizem respeito à grade de programação, que desde janeiro apresenta atrações especiais e exclusivas. No dia 18 de janeiro, por exemplo, começou a ser exibida a série Amor à Queima Roupa, que reaproxima casais e os tira da zona de conforto por meio de eventos, estilos e roupas diversas. O programa tem exibições semanais de episódios até 15 de março. No início deste mês, com exibições às quintas-feiras, estreou o Manufatura Fashion, que chegou para colocar em pauta a produção de moda brasileira sustentável, com o intuito de educar o telespectador e o consumidor a lidar com responsabilidade quando se trata das escolhas fashion.

Foto:Divulgação

Em março, mês da mulher, o FashionTV integra à sua programação o conceituado programa Mulheres Mix, já exibido no Prime Box Brazil e na web, e que agora migra de canal. Apresentado e mediado pela cineasta Carla Camurati, a atração traz à tona, em forma de bate-papos, debates pertinentes para o dia a dia do universo feminino. Além da mediadora, Mulheres Mix conta com a presença fixa de Cláudia Dutra, empresária e diretora da produtora Inffinito, e da psicóloga Paula Dutra, que usa a tecnologia para aproximar mulheres ao redor do mundo. O trio tem sempre uma convidada especial para conversas descontraídas sobre os mais diversos assuntos relevantes do cotidiano, como Betty Faria, Beth Goulart, Berna Reale, Andréa Pachá, Rosângela Lyra, Marina Colasanti e Mirian Goldenberg. E, claro, os debates também podem abordar rotinas da vida particular de cada uma delas.

Com um formato baseado em um evento online, o renomado Casa TPM também entra para a grade do FashionTV trazendo reflexões de mulheres sobre temas fundamentais na contemporaneidade. Também em março, estreia A Mulher e o Mercado de Trabalho, série que mostra as conquistas do sexo feminino ao longo dos séculos e questiona as dificuldades que ainda são enfrentadas por elas nos dias atuais.

Ainda no primeiro semestre estreia a terceira temporada de Estilo Próprio, programa que é o primeiro makeover de empoderamento feminino do Brasil, apresentado por Carmen e Julie Achuti, mãe e filha que resgatam a autoestima das mulheres participantes. Já Sertão Criativo apresentará a moda ética e sustentável através de matérias-primas encontradas e produzidas no Nordeste brasileiro com empreendedores locais da economia criativa. Por fim, no Made In, a apresentadora Julia Vontobel Baccarini irá explorar o mundo do empreendedorismo de moda no mercado brasileiro.

Na esteira de todas essas novas atrações, além dos vários programas que já integram a grade de programação, a equipe do Fashion TV busca ampliar ainda mais o leque de temas que serão abordados no canal ao longo de 2022. Isso faz parte da estratégia do canal de diversificar a sua linha editorial, que se torna cada vez mais empenhada em abordar temas importantes para as mulheres, indo muito além de interesses como vestuário, calçados e maquiagens.

“O universo feminino é muito amplo e repleto de pautas importantes. E a equipe de mulheres do canal está me ajudando a tornar o FashionTV ainda mais voltado para o público feminino, indo além do entretenimento. Estamos trabalhando para alcançar um patamar que nos posicione como um meio de informação e prestação de serviço para a audiência feminina, apresentando conteúdo sobre lifestyle, empreendedorismo, decoração, tecnologia, entre outros temas”, salienta Ramiro.

FashionTV

OFashionTV é o mais importante canal de moda do mundo, presente em mais de 100 países, com programação que une o universo fashion global aliado ao melhor da produção nacional, apresentando uma programação que é referência para o público conectado ao mundo fashion: cobertura das principais semanas de moda, entrevistas exclusivas com estilistas e modelos, notícias, making ofs e fashion films.