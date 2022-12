Aeroporto adota taxas menores de operação para atrair voos

Sob concessão da iniciativa privada desde novembro, o aeroporto de São José dos Campos está adotando tarifas menores na operação de cargas para atrair novos voos para o terminal.

Comparado ao aeroporto de Guarulhos, o custo da operação em São José é 10% mais baixo. Na competição com Viracopos, em Campinas, tarifas como valores de pouso, decolagem e estadia de aeronaves também são menores 5% em média.

Aeroporto internacional Prof. Urbano Stumpf

Nesta quarta-feira (14), o aeroporto internacional Prof. Urbano Stumpf recebeu nesta quarta-feira (14) o primeiro voo de carga após a concessão do terminal.

A aeronave modelo Boeing 747-400 cargueiro da companhia norte-americana National Airlines pousou às 8h10 no aeroporto.

Boeing 747-400

O voo vai partiu de Montreal, no Canadá, às 22h horário no local, tendo São José como destino final.

Na avaliação do superintendente comercial da empresa SJK Airport, que administra o aeroporto, Guilherme Augusto de Oliveira, além das tarifas mais atrativas, São José dos Campos oferece outras vantagens em relação aos aeroportos concorrentes.

“No caso do voo desta quarta-feira, por exemplo, três horas após a chegada a carga já estava liberada na planta para o cliente final. Em Guarulhos e Viracopos, somente para atracar a mercadoria e estar disponível para início de liberação aduaneira leva-se de 6 a 12 horas”, afirmou.

Outra vantagem importante em relação ao transporte de carga, é a redução do custo de armazenagem para o importador final, como explica Guilherme Oliveira.

“Para a indústria, em especial na importação, o custo de armazenagem tem um percentual alto em relação ao custo total da operação. Com a redução desse custo e em zona primária pretendemos dar melhores condições para as empresas da RMVale. Sempre com segurança e eficiência.”

O voo desta quarta-feira tratou-se uma operação charter, modelo de transporte aéreo comercial não regular.

SJK Airport

Segundo o superintendente, SJK Airport já negocia com operadores para atração de voos regulares de carga e com pelo menos três companhias para implantação de transporte de passageiros.

Concessão

Realizado em fevereiro deste ano, o leilão de concessão do aeroporto terminou com ágio de 600% em relação ao valor inicial previsto no edital, marca histórica para disputas semelhantes no Estado de São Paulo.

A vencedora arrematou o aeroporto por R$ 16,15 milhões. O valor inicial previsto no edital era de R$ 2,3 milhões.

O leilão ocorreu apenas 14 meses depois da municipalização do terminal.

O sítio aeroportuário conta com uma área de 1.197.580,66 m². A capacidade de movimentação de cargas é estimada em 14,5 mil toneladas por ano.

O terminal de passageiros possui 5.902 m² e capacidade de atendimento de até 700 mil passageiros por ano.