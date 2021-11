Colinas Shopping recebe Circo dos Sonhos com espetáculo “Alakazan – a Fábrica Mágica”

Circo faz sua estreia no próximo dia 19 de novembro e integra campanha de fim de ano do centro de compras

Respeitável público, o espetáculo vai recomeçar! Como em um passe de mágica, o picadeiro mais famoso de São José dos Campos está de volta: a partir de 19 de novembro, o estacionamento do Colinas Shopping recebe em grande estilo o Circo dos Sonhos, comandado pelo ator Marcos Frota.

“Alakazan – A Fábrica Mágica”

O show que marca a retomada da temporada circense na cidade é “Alakazan – A Fábrica Mágica”, com muita música, teatro, dança e, claro, circo.

Dirigido por Rosana Jardim, o espetáculo de 90 minutos tem performances e números circenses de báscula, contorção, malabares, monociclo, equilíbrio no arame e tecido aéreo, entre outros, além de muita palhaçada.

As apresentações vão ocorrer de terça a sexta-feira, às 20h, e também aos sábados, domingos e feriados, em três sessões, às 15h, 17h30 e 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 15 (meia-entrada).

A presença do Circo dos Sonhos integra a campanha de Natal do Colinas Shopping. Além de concorrer aos sorteios de vales-compras de R$ 1.000 e a um Corolla Cross, com um kit mala e mochila Subterra Duffel Thule 45L, o cliente pode trocar suas notas fiscais (totalizando R$ 500) por um par de ingressos para o Circo dos Sonhos – limitado a uma troca por CPF. A promoção junte e troque é limitada a 2.500 trocas.

História

“Alakazan – A Fábrica Mágica” traz à cena o duelo entre os personagens Alan e Kazani, que disputam a atenção da pequena Ly, a já conhecida menininha do Circo dos Sonhos.

Ly é uma criança curiosa, que toca e fotografa tudo ao seu redor. Em uma visita à biblioteca, ela é surpreendida por Alan, que surge como num passe de mágica e lhe entrega um livro especial, retirando o tablet de suas mãos.

Encantada pelo livro, Ly pede que Alan leia a história, mas ao começar, ele é interrompido por um som de sinos. Quando os dois procuram de onde vem o som, surge Kazani, que transporta todos para a Fábrica Mágica, um universo fantástico onde tudo é possível.

A cada badalar do sino e movimento das engrenagens, Ly é transportada para outro universo com novas atrações, sempre acompanhada pelo seu amigo Alan.

Kazani não gosta da interação entre Alan e Ly e compete por sua atenção. Essa disputa seguirá e irá se fortalecer até o último ato, onde ocorre o confronto final, quando Ly conseguirá transmitir aos dois o poder da amizade e união, mostrando que é possível compartilharem suas habilidades, assim como os livros e os tablets, que compartilham seus conhecimentos com seus leitores.

Protocolos

Em virtude da pandemia da Covid-19, o Circo dos Sonhos tem tomado todas as medidas de segurança sanitária recomendadas pelos protocolos estadual e municipal, e trabalha em todas as sessões com as lonas laterais 50% abertas, permitindo a circulação de ar no interior do circo. Há ainda pontos de álcool em gel, e o uso de máscara é obrigatório.

Circo dos Sonhos apresenta “Alakazan – A Fábrica Mágica”

De terça a sexta-feira, às 20h, sábados, domingos e feriados, às 15h, 17h30 e 20h.

Duração do espetáculo: 90 minutos.

Ingressos a partir de R$ 15,00(*). (*Valor da meia-entrada para crianças de 2 a 12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos).

Vendas: Bilheteria do Circo, das 13h às 20h (exceto segundas-feiras). Online pelo site: www.circodossonhos.com, com promoções de terça a quinta.

Estacionamento do Colinas Shopping, Av. São João, 2200 – Jardim das Colinas, São José dos Campos – SP .

Informações: (011) 2076-0087 ou (011) 99777-7177

Circo dos Sonhos

O Circo dos Sonhos pertence à família Jardim, que tem mais de 30 anos de tradição circense. Foi fundado em 2004, e já apresentou seus espetáculos para mais de 4 milhões de pessoas. Suas estruturas já visitaram diversos estados brasileiros, encantando com os elogiados espetáculos “Circo dos Sonhos – O Sonho Vai Começar”, “Circo dos Sonhos no mundo da Fantasia” e “Quyrey, Uma Aventura na Selva”. Tendo como embaixador o artista Marcos Frota, o Circo dos Sonhos possui atualmente duas lonas que circulam pelo país, e conta com uma equipe de mais de 150 profissionais, entre eles costureiras, designers, artistas plásticos, produtores, diretores, marceneiros, serralheiros, figurinistas, cenógrafos, bailarinos, coreógrafos, acrobatas, malabaristas, palhaços, trapezistas, contorcionistas e produtores.

Além de produzir e levar entretenimento pelo país, a Família Jardim possui grande expertise na realização de oficinas e treinamentos, pois atua também em eventos corporativos, palestras, assessoria circense, locação de tendas e tensionados.

Ator Marcos Frota

Marcos Frota completa 30 anos de carreira, é ator exclusivo da Rede Globo de Televisão desde 1983, com mais de 30 papéis e destaque para as novelas “Cambalacho”, “América”, “O Clone”, “A Próxima Vítima“ e “Mulheres de Areia”. Além de atuar, Frota é Presidente Voluntário da Universidade Livre do Circo, projeto social instalado na Quinta da Boa Vista com atendimento psico-social e aulas de circo para 350 jovens de comunidades.

Colinas Shopping



O Colinas Shopping é um dos mais sofisticados centros de compras, serviços e entretenimento de São José dos Campos (SP). Inaugurado em 1997, está localizado em área nobre da cidade, ao lado de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão. Oferece um mix de produtos, serviços e conveniências com mais de 130 lojas renomadas, muitas delas exclusivas na região e no país, além de duas praças de alimentação com isolamento acústico, academia, salas de cinema e teatro. Agente de crescimento econômico da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o Colinas Shopping também é um dos principais complexos multiusos do eixo Rio-SP, interligado ao hotel Golden Tulip Colinas e à torre comercial Colinas Green Tower.

Foto:Divulgação