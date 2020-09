Thais Okamoto: Chef aposta em reinvenções durante a pandemia

A pandemia do novo coronavírus atingiu em cheio muitos negócios. Para a Chef Thais Okamoto, de São José dos Campos, não foi diferente. Porém, nos tempos de dificuldades, a responsável pelo Espaço Gourmet que leva o nome dela e é o primeiro coworking gastronômico do Vale do Paraíba, conseguiu se reinventar. E deixou o trabalho ainda mais fortalecido.

Thais, por exemplo, começou a apostar bastante nas lives, onde diversas receitas foram ensinadas através da internet. Ela, inclusive, investiu na compra de equipamentos de filmagem para incrementar o trabalho.

“As lives já entraram em uma rotina gostosa, com muitas participações e interação. Os participantes sugerem as receitas da semana seguinte”, conta a Chef.

Além disso, os cursos de culinária voltaram a todo vapor, todas as sextas das 19h às 22h. Além disso, Thais Okamoto aproveitou o momento para expandir e diversificar ainda mais o seu trabalho na área de gastronomia.

“A pandemia me fez repensar todo o meu negócio. Fiquei mais eficiente e criativa. Introduzi o delivery, ampliei o mix de produtos, utilizei tecnologia ao meu favor para otimizar meus processos como o menu digital”, disse ela, que ainda conseguiu até mesmo reforçar a equipe de trabalho.

“Comecei as lives, investi em marketing digital contratei funcionários bons, com salários melhores. Estou com uma equipe forte e comprometida”, afirmou.

Chef Thais Okamoto

Chef Thais Okamoto

Abaixo, as próximas lives organizadas por Thais Okamoto, sempre às 16h

10/9 Bobó de Camarão

17/9 Salmão ao molho de maracujá

24/9 Bacalhau Espiritual

Próximos cursos:

*Curso de Risottos: *

Risotto de camarão, de funghi e de 4 queijos

Investimento: $169

Dia 11/9 das 19h às 22h.

Curso de Peixes

Menu: ceviche, robalo na manteiga de ervas e truta com amêndoas laminadas.

Investimento: $176

Dia 18/9 das 19h às 22h

*Curso de Camarões *

Camarão pistola flambado ao molho tártaro, camarão à tailandesa, camarão na moranga.

Investimento: $199

Dia 25/9 das 19h às 22h