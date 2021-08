Fidelidade rende bolo confeitado no aniversário do cliente

A Coop encontrou uma forma bastante deliciosa de prestigiar a fidelidade de seus cooperados. Durante o mês de aniversário, a Cooperativa os presenteia com um bolo de aniversário confeitado de 1kg Delícias da Coop por apenas R$ 1,00. Esta iniciativa teve início há mais de 12 anos e mensalmente são retirados, com essa finalidade, uma média de 6,6 mil bolos de aniversário.

Para participar da ação é necessário ser cooperado pelo prazo mínimo de 90 dias que antecedem o mês do seu aniversário e nesse período realizar, no mínimo, duas compras na Coop (Supermercados ou Drogarias), informando a matrícula ou CPF do cooperado. As regras completas do regulamento estão disponíveis no portalcoop.com.br e no App Sempre Coop.

Bolos confeitado

A linha de bolos confeitados conta com a parceria da marca Nestlé, um endosso importante que reforça a qualidade dos produtos fabricados na Central de Panificação da Coop. Entre os chancelados pela Nestlé estão os bolos Alpino, Coco e Abacaxi, Doce de Leite, Floresta Branca, Ninho Branco, Galak, Floresta Negra, Brigadeiro, Iogurte de Morango, Negresco, Coco e Prestígio.

Coop

Com faturamento total de R$ 2.618 bilhões em 2020, a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos e 112 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 78 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.

