Terra da garoa: vale a pena morar em São Paulo?

Gastronomia, economia, lazer, educação e cultura: oportunidades que a megalópole oferece a moradores e turistas

A população em São Paulo tem em torno de 12 milhões de pessoas, e a cidade é considerada a maior da América Latina. É conhecida principalmente pelo termo “terra da garoa”, pois, pela sua altitude, antigamente, costumava chuviscar na parte da tarde, por conta da fusão de temperaturas quentes e frias. Mas além deste fenômeno natural, a cidade é conhecida pela sua diversidade cultural, que compõe diversas tribos, e também por ser um grande polo econômico no Brasil, com grandes empresas nacionais e multinacionais.

O aniversário de São Paulo é comemorado no dia 25 de janeiro, e no ano de 2022, a cidade completou 468 anos. Dentro desta grande metrópole, o fluxo intenso de pessoas é notado pelo trânsito gerado pelos carros e pela quantidade de pessoas nos transportes públicos, os horários de pico tendem a ser mais difíceis neste quesito, afinal as pessoas saem para trabalhar e estudar, por exemplo. Apesar deste ponto não ser favorável à São Paulo, o restante da população brasileira têm apreço, vontade de conhecer ou se mudar para a megalópole, por conta das oportunidades que lhe são oferecidas. Mas estes fatores não começaram de hoje, e sim de muitos anos atrás, em torno do ano de 1800, quando São Paulo era um centro de produção cafeeira, que gerou muitos lucros e crescimento para a cidade e a população local.

As oportunidades de estudo também foram um grande fator para o crescimento, como a renomada e tradicional faculdade USP (Universidade de São Paulo), procurada por muitos estudantes para passar em seu vestibular e conseguir estudar para ter um diploma da faculdade, que tem tanto nome e reconhecimento no Brasil e mundo afora. Garantindo também a oportunidade de ter estágios e crescimento profissional.

Buscar trabalho dentro da cidade de São Paulo é um dos pontos que, apesar das crises financeiras que assolam o país, as pessoas veem que tem mais oportunidades do que as demais regiões do Brasil, pois existem mais ofertas nos mais diversos setores. Desde empresas multinacionais, como também chances de se obter um emprego no setor público por meio dos concursos SP.

Não se pode esquecer de mencionar que nesta cidade existe uma diversidade muito grande de cultura, entretenimento, opções de lazer e gastronomia, para todos os gostos e bolsos. São Paulo é conhecida também como a cidade que não dorme; portanto, existem passeios diurnos para museus, parques, cinemas e atrações de teatros. E para as pessoas que buscam se divertir à noite, não faltam barzinhos e baladas para curtir a vida boêmia.

Caso o desejo seja em busca de novas oportunidades, seja de emprego, estudo ou de um novo ar, São Paulo é uma cidade que acolhe a população de todos os lugares do Brasil e do mundo, mas é importante se planejar financeiramente para fazer esta mudança, pois os valores de moradia e custo de vida podem ser diferentes das demais regiões do país, além de alguns fatores que as pessoas podem não estar acostumadas a lidar, como é o caso do trânsito e da poluição que tem na cidade. Porém existem pontos positivos que favorecem e beneficiam a todos, e claro, caso se mude para São Paulo, não se esqueça ao sair de casa de levar sempre um casaquinho, pois pode esfriar no final da tarde.

Foto:IStock