34 novos órgãos abrem inscrições para concursos no Brasil

Com altos salários e diversos níveis de escolaridade, concursos públicos atraem cada vez mais interessados

Mais de 30 instituições estão com concursos abertos para o preenchimento de várias vagas em vários níveis de escolaridade. As oportunidades contemplam várias localidades, o que amplia o leque de possibilidades para atuar em diversas cidades do Brasil, aumentando também as chances de aprovação. Confira algumas oportunidades!

Prefeitura de Vitória da Conquista-BA

A Prefeitura de Vitória da Conquista no estado da Bahia está com 300 vagas abertas para formar cadastro de reserva em cargos de Assistente Social, Pedagogo e Psicólogo. Os salários variam de R$ 1.641,05 a R$ 2.177,16.

Os interessados poderão se inscrever entre 23 e 30 de agosto de 2021, através do site www.idcap.org.br. Vai ser cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 60,00. Veja o edital para mais detalhes.

Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia-AM

O certame da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do estado do Amazonas (HEMOAM), vai preencher 710 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior da Fundação. Os salários chegam a até R$ 8.034,61.

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 23 e 27 de agosto de 2021, por meio do endereço eletrônico www.concursoscopec.com.br.

Prefeitura de Bragança Paulista-SP

A Prefeitura de Bragança Paulista está com edital aberto com oportunidades para 53 professores municipais.

O objetivo é preencher o quadro das escolas municipais pelo período de até seis meses. Os salários ofertados variam de R$ 2.107,79 e R$ 2.634,75.

As inscrições vão até o dia 22 de setembro e podem ser feitas através do site www.ibamsp-concursos.org.br. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 74,00.

UESPI

A Universidade Estadual do Piauí (UESPI) abriu concurso para o provimento de 190 vagas no cargo de Professor Substituto, além de formar cadastro reserva.

Entre as exigências estão graduação na área de atuação, mais especialização, mestrado e doutorado em alguns casos. As remunerações variam entre R$ 1.140,61 a R$ 5.132,76, por regime de trabalho de 20 e 40 horas por semana.

As inscrições, que custam R$ 80,00, devem ser formalizadas até o dia 02 de setembro de 2021 por meio do endereço eletrônico nucepe.uespi.br/preg_substituto2021.php.

Prefeitura de Ubatuba-SP

O município paulistano de Ubatuba está com edital aberto para preencher 40 vagas no cargo de Auxiliar de Guarda-Vida Temporário. A exigência é ter concluído Curso de Auxiliar de Guarda-Vidas Temporário referente à temporada 2021/2022, o que habilita o profissional a exercer as funções de Auxiliar de Guarda-Vidas Temporário (AGVT).

O salário é de R $1.826,00 e prevê acréscimo de adicional de insalubridade de 20% sobre o salário-mínimo nacional por uma jornada fixada pelo Grupamento de Bombeiros, que não pode exceder a 200 horas mensais.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 10 de setembro de 2021, no Quartel do Corpo de Bombeiros da Rua Guanabara, n° 18, Perequê-Açu, Ubatuba-SP.