Live anuncia tema da campanha de 2022 da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo

A maior Parada LGBT+ do Brasil e do mundo está de volta para reafirmar seu compromisso de luta contra o preconceito e também promover a união e a força da comunidade. A 26ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo seguirá todos os protocolos vigentes de segurança, fortalecendo também a luta contra a Covid-19

26ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo

A 26ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo já tem data marcada: dia 19 de junho, domingo. Com o objetivo de revelar ao público a campanha do tema da Parada, que incluem slogan e manifesto, foi preparada para a próxima terça-feira, dia 5 de abril, às 19h, uma live no canal do Youtube @ParadaSp com participação de representantes da ONG Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT SP).

A live traz ainda representantes da Agência FOME, parceira na criação da campanha, e do portal Terra, que dá apoio na realização da Parada. “Após dois anos sem edições presenciais, é um prazer imenso retomar as atividades e anunciar ao público o tema que vai nortear a Parada LGBT+ deste ano, que reflete questões muito importantes da atualidade”, antecipa Claudia Garcia, presidenta da ONG. A live ficará disponível e mais detalhes poderão ser acessados, em seguida, no site da Parada LGBT+ de São Paulo e em suas redes sociais.

A ideia é que a Parada seja realizada presencialmente, na Avenida Paulista, caso os protocolos vigentes de segurança contra a disseminação da Covid-19 garantam a execução do evento. A confirmação e informações detalhadas serão divulgadas em breve.

Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo