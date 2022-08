7 benefícios que as empresas podem oferecer aos trabalhadores

Os benefícios podem ser financeiros ou imateriais; o objetivo é manter o funcionário motivado, produtivo e mais engajado com a empresa

Cada vez mais, as empresas têm buscado melhorar a relação com seus funcionários, tornando o ambiente laboral mais saudável e agradável de se trabalhar, visto que é ali que a maioria das pessoas passa boa parte de seus dias. Assim, muitos empresários têm incentivado o setor de recursos humanos a pensar em estratégias inovadoras para garantir um melhor engajamento de seus colaboradores e que também tragam vantagens para a empresa.

Além de estabelecer uma relação mais próxima e conectada com seus colaboradores, com o incentivo ao feedback, palestras motivacionais e cursos de atualização, muitas empresas também aprovam os bons e conhecidos benefícios, que podem ser financeiros ou imateriais, a depender da necessidade do colaborador, mas que trazem bons resultados, como: maior disposição para o trabalho; maior produtividade e qualidade do serviço; profissionais mais engajados com a visão da empresa; e colaboradores mais felizes no ambiente de trabalho.

Assim, veja alguns benefícios que as empresas podem oferecer aos seus trabalhadores:

1. Vale-refeição: embora o vale-refeição integre muitos salários, ele não é obrigatório para muitas empresas, mas é um benefício muito importante para muitos funcionários.

2. Plano de saúde e odontológico: o mesmo vale aqui; mesmo não sendo obrigatório, muitos funcionários não podem pagar por um plano individual, e os planos empresariais têm um custo melhor. Já os planos odontológicos são um diferencial que poucas empresas oferecem, mas que muitos colaboradores gostariam de receber.

3. Auxílio-creche: se a empresa pretende se destacar no quesito inclusão, oferecer um espaço ou um auxílio-creche para as mães que não têm onde deixar os filhos, principalmente se são mães solo, é um diferencial imenso. Vale até para pais que cuidam sozinhos dos filhos no dia a dia.

4. Bolsas de estudos: quem não gostaria de melhorar suas habilidades e sua qualificação, mas não tem como pagar um curso superior integral? As empresas podem oferecer bolsas de estudos, integrais ou parciais, aos colaboradores. Ganha o funcionário, que se gradua, e a empresa, que passa a ter um profissional mais qualificado em seu quadro.

5. Vale-combustível: nem todos os funcionários usam transporte público para chegar ao trabalho, então a empresa pode oferecer um vale-combustível ou, quando é preciso visitar clientes, o empreendimento pode disponibilizar um cartão combustível para empresas, o que ajuda a controlar os gastos, mas sem que o colaborador tenha que usar o seu próprio salário para cobrir custos com visitas técnicas ou profissionais em horário de trabalho.

6. Viagem de incentivo: chegou o final de ano ou as férias, e tudo o que muitos colaboradores querem é um bom descanso, e por que a empresa não oferece uma viagem de incentivo aos seus melhores colaboradores? Uma viagem de incentivo pode ser muito boa, mas tenha critérios objetivos para que todos possam concorrer em iguais condições, pois, ao invés de incentivar, pode desanimar muitos funcionários.

7. Vale-cultura: esse tipo de incentivo é pouco, mas pode alegrar muitos colaboradores. Um vale-cultura pode ser usado em ingressos de cinema, peças de teatro, shows, para comprar livros… Estabeleça uma frequência e um valor, de acordo com o período escolhido. Não adianta oferecer R$ 100 a cada ano, pois esse valor poderia ser algo mensal, por exemplo.

Foto: iStock