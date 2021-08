TEATRO DO SESI SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APRESENTA A VERDADEIRA HISTÓRIA DO BARÃO – UMA EXPERIÊNCIA IMERSIVA

Com uma proposta inovadora diante do quadro pandêmico em que nos encontramos, a peça propõe uma experiência imersiva em sua apresentação onde o espectador será conduzido de forma itinerante durante a apresentação em um formato inédito, conhecendo palco, bastidores e as histórias do Barão de Munchausen de dentro do próprio espetáculo. O resultado aos olhos do público é surpreendente!

Um grupo de teatro viajante, perdido pelo interior do Brasil, tenta sobreviver encenando as histórias fantásticas, as fugas incríveis, os perigos assombrosos e os encontros extraordinários do famoso Barão de Munchausen. Ao desbravar as aventuras do barão – um herói que se equilibra entre a verdade e a mentira em seu próprio mundo – o espetáculo aborda a poesia, o sonho, o delírio e a imaginação como algo inerente e fundamental à vida.

A Cia. Cênica Nau de Ícaros, que já contou inúmeras histórias ao longo dos seus 29 anos, homenageia o maior contador de aventuras absurdas da literatura mundial, buscando a potência da beleza, transformação e crítica que o teatro e o circo são capazes de possibilitar.

A proposta inédita, visa a imersão do público no espetáculo, convidando os participantes a subirem no palco, conhecer os bastidores do teatro e vivenciarem as histórias do Barão de Munchausen dentro do próprio espetáculo, em um circuito de sonho e imaginação criado para encantar pessoas de todas as idades.

Que as soluções do Barão, sua coragem, amor e esperança invadam a todos para que juntos possamos construir uma nova aventura.

Principalmente nesse momento, de pura incerteza com relação às possibilidades do fazer teatral, que encontramos nas palavras do Barão de Munchausen uma solução onde somente a “criatividade” e a “imaginação” podem nos ajudar a resolver “problemas impossíveis”.

Para tanto, encontramos uma forma de adaptar o espetáculo “A Verdadeira História do Barão” para proporcionar um encontro possível e seguro com o público, respeitando todos os protocolos esse momento de distanciamento social exige.

Por fim, ressaltamos que é por meio do exercício da imaginação, alinhado ao fazer artístico, que esse projeto reforça sua missão: promover não só a formação de público e o acesso à cultura, mas também desenvolver a reflexão crítica e o exercício da cidadania.

Tema: realidades fantásticas, imaginação, cooperação, superação | Conteúdo: aventuras da literatura fabular universal, práticas da arte teatral e circense

Comédia, Infantojuvenil, 15 min.

Dramaturgia e Direção: Marcelo Romagnoli | Argumento: Marco Vettore | Atriz Convidada: Lu Grimaldi | Intérpretes-Criadores – Nau de Ícaros: Álvaro Barcellos, Celso Reeks, Erica Rodrigues, Letícia Olomidará Doretto e Marco Vettore | Músico: Paulo Souza | Contrarregragem em Cena: Luciano Tito Contrarregragem: Justo Pablo | Operação de Luz: Rodrigo de Oliveira | Operação de Som: Jefferson Alves | Música Original e Direção Musical: Marcelo Pellegrini | Cenografia: Márcio Medina | Figurino: Chris Aizner | Iluminação: Wagner Freire | Maquiagem: Carol Badra e Leopoldo Pacheco | Direção de Movimento e Preparação Corporal: Miriam Druwe | Preparação em Circo: Lu Menin [Aéreo] e Carlos Cosmai [Acrobacia] | Preparação em Teatro de Sombras: Urga Maira Cardoso | Preparação em Commedia Dell’ Arte: Tiche Vianna | Direção Técnica: Celso Reeks | Fotos: Cacá Bernardes | Identidade Visual: Eduardo Ribeiro | Administração: Álvaro Barcellos | Produção Executiva: Mariana Machado | Produtora Associada: Marlene Salgado | Produção Executiva: Jun Sawao | Produção Geral: Nau de Ícaros | Idealização: Nau de Ícaros | Realização: SESI São Paulo

Teatro A Verdadeira História do Barão

Local: SESI São José dos Campos (Av. Cidade Jardim, 4.389 – Bosque dos Eucaliptos)

Período: de 02 de setembro a 07 de setembro de 2021

Sessões

Quinta-feira:10h, 12h, 14h30 e 16h30

Sexta-feira: 10h, 12h, 14h30 e 16h30

Sábado: 18h às 22h a cada 15 minutos

Domingo: 18h às 22h a cada 15 minutos

Feriado: 18h às 22h a cada 15 minutos

Classificação indicativa: livre

AVCB: 514058

Alvará: SPM2130841471

Informações: (12) 3919-2058 / 3919-2020

Entrada gratuita. Ingressos limitados a 20 pessoas por sessão, respeitando os protocolos sanitários de segurança. As visitas reservadas pelo sistema Meu Sesi www.sesisp.org.br/eventos terão prioridade no atendimento.

