Suzano fortalece apoio aos(às) colaboradores(as) com Programa especial de Parentalidade

Com o objetivo de acolher mães e pais neste momento tão importante da vida, que é a chegada de um(a) filho(a), o programa estimula os cuidados com os(as) colaboradores(as) por meio de diversas ações

Para oferecer apoio aos(às) colaboradores(as) na maternidade e paternidade, a Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, desenvolve o Programa de Parentalidade. A iniciativa tem como objetivo humanizar ainda mais essa etapa tão importante da vida e tornar o acolhimento das pessoas um momento memorável. Para isso, o programa conta com uma série de ações especiais que aproximam o cuidado com a família do dia a dia da empresa.

“Na Suzano, temos o direcionar que diz ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’ e isso inclui a humanização de processos e acolhimento das pessoas nesse momento tão especial e transformador, que é a chegada de um filho ou uma filha. O Programa de Parentalidade Suzano foi criado para possibilitar essa rede de apoio para colaboradores e colaboradoras, e essa é a forma mais humana de renovar a vida”, afirma Aline Carvalho, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

No programa “Mãe Amiga”, que integra essa iniciativa de parentalidade, colaboradoras mais experientes, que já passaram pela vivência de retornar ao trabalho após o fim da licença-maternidade, acolhem as colegas em processo de transição. Com essa palavra amiga, a adaptação ao mercado de trabalho é feita de forma mais humanizada. Durante 60 dias, as novas mamães são acompanhadas em ações que amenizam a ansiedade e qualquer outra reação gerada pelo distanciamento do bebê.

Programa de Parentalidade

Uma das mães que já passaram pelo processo de acolhimento é a colaboradora Bianca Cristina da Silva, planejadora de Manutenção na Unidade da empresa em Jacareí (SP). Ela cita que ficou surpresa com a recepção que recebeu depois de voltar ao trabalho, quando terminou seu período de licença, proporcionado pela chegada do caçula Mateus, que hoje está com 1 ano. “Na minha primeira gestação só retornei para o mercado de trabalho após minha filha estar com 2 anos, então não experimentei esse misto de sensações e inseguranças, que acredito que todas nós, mães, enfrentamos nesta fase. Com este programa me senti muito ‘acolhida’, por uma mãe que também passou por todas as inseguranças que eu estava passando, e que sabia como acalmar o meu coração, com muito cuidado e empatia”, relata.

Essa cultura fortalece a retomada ao trabalho e ameniza as mudanças que possam ser sentidas na rotina. Como integrante do programa Empresa Cidadã, a licença-maternidade, obrigatória por lei em 120 dias, na Suzano pode ser estendida até 180 dias e a licença-paternidade é de 20 dias, incentivando as figuras parentais a vivenciarem integralmente o período de licença com a família.

“Mãe Amiga”

Com 17 anos de empresa e mãe de uma menina há 14 anos, a analista de suprimentos Daniele Cristina de Oliveira, que atua na Unidade da Suzano em Jacareí (SP), resume a maternidade em uma constante troca de aprendizados e evolução pessoal. “Participar do programa Mãe Amiga, acolhendo as mães que chegam, é uma troca de experiências sobre a maternidade, que agrega valores para ambos os lados. Para mim, é gratificante fazer com que elas se sintam abraçadas e seguras.”

Além disso, as famílias na Suzano ainda contam com outra iniciativa que integra o Programa de Parentalidade da empresa: o Bebê Saudável, que tem como objetivo oferecer às gestantes acompanhamento completo com equipe multidisciplinar que irão guiar as famílias durante todos os passos da gestação e pós-parto. São enfermeiros(as) obstetras, psicólogos(as), nutricionistas e outros profissionais de saúde que fornecerão orientações para manterem a qualidade de vida nessa fase tão importante.

“Na Suzano, nossa preocupação com a família de nossos colaboradores e nossas colaboradoras se inicia nos primeiros passos da nova jornada, desde o começo com o Programa Bebê Saudável até a última etapa, que é o retorno humanizado ao ambiente de trabalho”, complementa Aline Carvalho.

Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras de origem renovável. Os produtos da companhia, que fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas e abastecem mais de 100 países, incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, canudos e copos de papel, embalagens de papel, absorventes higiênicos e papel higiênico, entre outros. A Suzano é guiada pelo propósito de ‘Renovar a vida a partir da árvore’. A inovabilidade, a busca da sustentabilidade por meio da inovação, orienta o trabalho da companhia no enfrentamento dos desafios da sociedade. Com 99 anos de história, a empresa tem ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: suzano.com.br