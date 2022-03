Administração: curso que habilita atuação profissional com o gerenciamento dos recursos humanos, materiais e financeiros de uma organização

A definição sobre qual profissão seguir é uma decisão muito importante a ser tomada. Além disso, pessoas de todo o país buscam informações e conteúdos sobre educação e possíveis áreas para trilhar sua jornada profissional. Pensando nisso, a Quero Bolsa, em parceria com o Jornal Joseense News, veicula informações sobre cursos e profissões que você poderá iniciar.

Na edição de hoje, a Quero Bolsa apresenta algumas características sobre o curso de Administração, que qualifica o estudante como empreendedor, capaz de abrir sua própria empresa, como um executivo de diferentes níveis gerenciais de uma organização com ou sem fins lucrativos.

Você encontrará as opções de formação acadêmica no curso de Administração em: bacharelado, pós-graduação e técnico.

O curso

A primeira metade do bacharelado em Administração disponibiliza matérias fundamentais, incluindo matemática, direito, sociologia, informática, contabilidade e economia. A partir do terceiro ano, o aluno entra em contato com disciplinas específicas, como marketing, logística e recursos humanos. Há também atividades práticas envolvendo a análise e resolução de casos.

No mercado de trabalho, o graduado em Administração pode atuar em diversas áreas. De acordo com a página da profissão, o administrador planeja, organiza, controla e assessora as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, finanças, tecnologia, entre outras.

Esse profissional pode trabalhar na implementação de programas e projetos, elaboração do planejamento organizacional, promoção de estudos de racionalização e controle do desempenho. Por fim, o administrador pode prestar consultoria a organizações e pessoas.

Sobre mais cursos

Desta forma, este profissional possui amplo conhecimento para trabalhar com o gerenciamento de recursos empresariais. Caso você queira visualizar outras áreas de conhecimento, não deixe de conferir os demais cursos no site da Quero Bolsa.