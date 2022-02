Suzano e Gripmaster firmam parceria para ampliar vida útil de pneus de tratores e reduzir geração de resíduos no campo

Iniciativa deve ampliar em 400% a vida útil dos pneus dos forwarders

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, e a Gripmaster, uma das maiores empresas especialistas em pneus e soluções sustentáveis para máquinas fora de estrada, desenvolveram um projeto pioneiro no setor florestal de aplicação de elastômero em pneus utilizados nos forwarders, nome dado aos tratores utilizados na colheita do eucalipto. A inovação deve resultar em um aumento de 400% na vida útil dos itens, reduzindo o número de resíduos e fomentando as práticas ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança corporativa) a partir da economia circular.

Projeto Elastômero

Com o emprego da solução tecnológica, a vida útil do pneu, que tinha duração de 3 mil horas, em média, aumenta para 15 mil horas, o que representa um ganho significativo de produtividade. Além disso, a iniciativa pode evitar a geração de 73 toneladas de resíduos no primeiro ciclo de 18 meses. Outro aspecto importante da parceria é o incentivo ao descarte correto dos pneus, de modo que, após a utilização total, o material retorna para o fornecedor para que o elastômero seja retirado, reciclado e reaplicado em outra peça. A carcaça é triturada e reciclada.

Viviane Danemberg, gerente executiva de Suprimentos da Suzano

“Diante da crescente necessidade ambiental de promover um melhor aproveitamento das matérias-primas, o projeto se mostrou essencial para que possamos alcançar um dos nossos objetivos na frente ESG, de reduzir em 70% os resíduos sólidos industriais enviados para aterros até 2030”, afirma Viviane Danemberg, gerente executiva de Suprimentos da Suzano.

Forwarders

O trabalho do forwarder é realizado em um terreno com pontas e tocos, motivo pelo qual, durante o período de deslocamento dentro da área florestal, os pneus convencionais utilizados sofrem rasgos que não podem ser reparados. Com a aplicação do elastômero, material altamente elástico, os pneus podem apresentar deformações sem que haja uma ruptura. Isso porque o elastômero é aplicado no local do ar, resultando em uma peça mais resistente e duradora.

Paulo Mancinelli, gerente executivo de Excelência Operacional Florestal da Suzano

“A parceria foi solidificada após testes que comprovaram a eficiência da tecnologia que permitirá diminuir drasticamente as perdas de pneus por rasgos e, consequentemente, estender sua vida útil significativamente. Trata-se de uma iniciativa que, além de promover a redução de custo, também contribui com a preservação do meio ambiente”, salienta Paulo Mancinelli, gerente executivo de Excelência Operacional Florestal da Suzano.

Leandro Veiga, diretor comercial da Gripmaster

De acordo com Leandro Veiga, diretor comercial da Gripmaster, este projeto iniciou através de uma parceria com a Ponsse, uma das principais fabricantes de máquinas florestais do mundo, que foi a primeira a homologar a solução de preenchimento dos pneus no país. “Acabamos ampliando o escopo e iniciamos o projeto na Suzano, contemplando o preenchimento de toda frota de forwarders em operação, tendo como objetivo principal o ganho de produtividade em larga escala. Para este projeto, houve um acompanhamento contínuo de performance por parte do nosso time de engenheiros, a fim de tornar a operação sustentavelmente mais limpa, através do descarte correto das carcaças dos pneus, e com menor custo, devido ao aumento da vida útil dos pneus. Construir parceiras de longo prazo com transparência e eficiência, sobretudo, que viabilize crescimento sustentável para nossos clientes, sociedade e meio ambiente é o propósito da Gripmaster“.

Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 98 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br

Gripmaster

A Gripmaster é sinônimo de mobilidade fora de estrada. Uma empresa moderna em sua visão e atuação, e que nos mais de 15 anos de história, segue atendendo operações por todo o globo, com distribuidores oficiais espalhados por toda América Latina. Oferece de produtos a soluções para melhor performance de frotas, com o maior portfólio de pneus OTR para máquinas do mercado. Vem sedimentando, em larga escala, seu espaço nos mais diferentes segmentos, como florestal, mineração, construção, portuário, agrícola, industrial e MPT (pneu multiuso). Através de uma atuação inovadora, criou o Projeto Ciclo Verde, onde busca ampliar e renovar o compromisso com o meio ambiente e sociedade.