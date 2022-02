Força Bruta 2022 traz ao Brasil quatro atletas que, juntos, pesam meia tonelada

Quarteto “massa bruta” vai competir em Cotia, dia 13 de fevereiro, e, no total, deverão erguer cerca de 10 toneladas de peso

Quatro atletas que, juntos, pesam mais de 500 quilos, levantarão cerca de dez toneladas para decidir quem será o campeão do Força Bruta 2022. A tradicional competição de strongman chega à 9ª edição no próximo dia 13, em Cotia (SP), cidade da região metropolitana de São Paulo, com transmissão da Rede Globo, dentro da programação do Esporte Espetacular.

O canadense Jean-François Caron, 154 kg; Rauno Heinla, da Estonia, 133 kg; o russo Dmitrii Skosyrskii, 125 kg; e Rob Kearney – Estados Unidos, 129 kg, são o quarteto “massa bruta” da edição 2022 do Força Bruta. Esses “gigantes” irão competir em três provas. Confira:

Levantamento de carroça

Levantamento de carroça: na qual pessoas sobem no equipamento, que, ao atingir a lotação máxima de nove homens e mulheres, gira em torno de uma tonelada.

Arremesso de barris (Keg Toss)

Arremesso de barris (Keg Toss): cada competidor precisa jogar oito deles, com variações de 20 a 26 kg, por cima de uma barra de cinco metros de altura.

Caminhão

Caminhão: vence quem puxar o veículo de oito toneladas por 15 metros de distância, no menor tempo possível.

Entre os competidores deste ano, Rauno Heinla já é conhecido do público brasileiro. Vice-campeão em 2021, ele retorna ao país disposto a conquistar o título que escapou por pouco e ficou com o russo Mikhail Shivlyakov. Aos 39 anos, traz no currículo seis títulos de homem mais forte da Estônia, além de conquistas no Arnold South America Pro Strongman Champion, em 2017, e do Arnold Classic Austrália, em 2018. Em 2019, venceu o World Deadlift Championships.

“Estou bastante motivado para retornar ao Brasil e lutar pelo título. Como já disse no ano passado, é um país bem legal e amo o clima. Em 2021 não pudemos ter público. Agora, espero contar com a torcida de todos os brasileiros, tanto aqueles que estiverem presentes na arena, como os milhões que acompanharão pela TV”, garante Rauno Heinla.

Se depender dos adversários não será tão simples para Heinla conquistar o Força Bruta 2022. Aos 39 anos, JF Caron, o mais pesado entre os quatro competidores, com 154 quilos, é nove vezes campeão canadense de Strongman e igualmente chegou à final do campeonato mundial da modalidade em nove oportunidades. Já Dmitrii Skosyrskii, de 23 anos, conquistou People Are Stronger Than Machines 2021, na Rússia. O norte-americano Rob Kearney, de 30 anos, tem como uma das principais conquistas da carreira o troféu de campeão do Arnold Australia Pro Strongman World Series de 2019, em Melbourne, Austrália.

Jean-Francois Caron, da França (Instagram)

Rauno Heinla, da Estonia, puxa caminhão em 2021 (Instagram)

Força Bruta

A edição 2022 do Força Bruta será disputada em Cotia pelo quinto ano consecutivo. O evento será no Parque Teresa Maia, na região da Granja Viana, a partir das 9h.

O Força Bruta 2021 tem patrocínio de Dorflex e Atlhetica Nutrition e conta com apoio da Prefeitura de Cotia. O evento é realizado pela Savaget & Excalibur Promoções e Eventos.