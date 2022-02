Prefeitura entrega cartões alimentação para 4.691 famílias

A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, iniciou nesta semana a distribuição de cartões alimentação para 4.691 famílias em situação de vulnerabilidade social.

As famílias selecionadas receberão repasse pelo período de 90 dias, com crédito de R$ 120 no início de cada mês.

Os cartões alimentação poderão ser utilizados em estabelecimentos comerciais como supermercados, açougues e mercadinhos, entre outros.

É um benefício eventual de assistência social que tem como objetivo auxiliar as famílias devido à precariedade financeira acarretada ou agravada pela pandemia da covid-19.

“Será de grande ajuda para mim e para meu filho de 8 anos, principalmente neste momento em que estou desempregada. Fiquei muito feliz ao saber que fui selecionada”, disse Carla Renata Rodrigues, que tem 29 anos e mora na Vila Sinhá, na região norte.

Prefeitura de São José dos Campos

“A Prefeitura está de parabéns por esta iniciativa. O cartão alimentação será muito importante, principalmente neste momento de dificuldade com a pandemia. Vou poder comprar carne para melhorar a alimentação dos meus filhos”, afirmou a dona de casa Adriana Pereira da Silva, que tem 36 anos, dois filhos de 4 e 6 anos e reside no Águas de Canindú 1, também na região norte.

Cartões alimentação

Os cartões são aceitos em diversos estabelecimentos comerciais

Agilidade

Os cartões alimentação estão sendo entregues nos 11 Cras (Centros de Referência de Assistência Social) espalhados por todas as regiões da cidade, mediante a apresentação de documento oficial com foto.

As equipes da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão também estão realizando busca ativa das famílias para agilizar a distribuição do auxílio emergencial, através de ligações telefônicas e visitas às residências.

O fornecimento do benefício segue os critérios definidos pelo Decreto 18.884, de 13 de agosto de 2021.

A lista das famílias selecionadas foi disponibilizada no site da Prefeitura (www.sjc.sp.gov.br).

Auxílio emergencial ajudará as famílias em meio à pandemia

Critérios

• Possuir inscrição no CadÚnico (Cadastro Único)

• Renda per capita zero

• Não ser beneficiário do programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família)

• Cadastro Único atualizado há menos de dois anos

• Não ser morador de rua

• Não ser morador de instituição de acolhimento (abrigo)

Auxílio bem-vindo

“Agradeço muito por este auxílio, que veio na hora certa. Tenho um neto de 2 anos morando comigo e com minha esposa e este cartão será muito útil para nossa alimentação, já que estou desempregado no momento”

Alfredo Moreira Pinto

Motorista, 64 anos e morador do Águas de Canindú 2, na região norte

“Esta iniciativa da Prefeitura é muito importante e será um grande auxílio para a população. Para mim será fundamental, já que estou desempregada e tenho uma filha de 14 anos”

Aldelice Neuza da Silva

Dona de casa, 46 anos e moradora da Vila Zizinha, na região norte

“Fiquei muito feliz de receber o cartão alimentação. Vai ser muito útil para mim e para minha família”

Claudiane Maria dos Santos

Dona de casa, 24 anos e moradora da Vila Rangel, na região norte

Munícipe mostra o cartão alimentação que retirou no Cras Alto da Ponte; auxílio emergencial vai beneficiar 4.691 famílias – Foto: Adenir Britto/PMSJC