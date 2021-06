Modelo de negócio rentável e imune à crise é possível? A BiUP garante que sim

Com certificado da Associação Brasileira de Franchising, escola online alcança 30 franquias em todo o Brasil em menos de 1 ano de atuação

Com a crise do coronavírus há mais de um ano atingindo o Brasil e o mundo, o que restou às empresas, principalmente aos microempreendedores, foi fechar ou flexibilizar seu negócio, partindo para a premissa da adaptabilidade. Segundo a Pesquisa Gestão de Pessoas na Crise Covid-19, realizada pela Fundação Instituto de Administração em abril de 2020, 46% das empresas participantes adotaram o regime do home office.

Apesar da porcentagem positiva de empresas que se adaptaram ao período, o mercado 4.0 ainda não está otimista e mostra tendências desanimadoras: segundo pesquisa, o PIB (Produto Interno Bruto) caiu 9,7% em relação ao ano de 2019. Resta aos empreendedores abusarem da criatividade e estratégia para driblar os efeitos da crise e não afundar.

Em julho de 2020, no olho do furacão dessa pandemia, o empreendedor Victor Rocha viu a necessidade de novas habilidades mais adequadas para o mercado de trabalho e fundou a BiUP Seja Mais, escola online de desenvolvimento humano. Além disso, o empreendimento se tornou uma rede de franquias que segue as tendências mundiais, mas sem grandes riscos graças ao seu modelo inovador adaptado às condições atuais do mercado.

Quando uma rede é unida por um único propósito, o de mudar a vida de seus alunos para melhor, o sucesso é garantido. A BiUP Seja Mais já conquistou mais de 2 mil alunos com suas 30 franquias espalhadas por todo o território brasileiro.

Ademais, neste período de baixas no mercado, o modelo de franquias do segmento educacional e de treinamento mostra que é possível crescer e prosperar. Sua proposta inovadora transforma seus franqueados em diretores de suas escolas, tendo a possibilidade de gerir seu negócio diretamente de sua casa e de forma totalmente remota.

O principal produto comercializado pelo franqueado foi pensado e estruturado para quem quer e precisa se desenvolver por completo, trabalhando os três principais eixos do desenvolvimento humano: emocional, comportamental e técnico. O programa é 100% online, trazendo flexibilidade e praticidade para os alunos.

Dentro da BiUP ainda é possível crescer no arrojado plano de ascensão idealizado para quem quer ser parte desta incrível rede. O franqueado entra como Júnior e passa por 4 etapas até alcançar o título de Master, nossa 5ª e última etapa, onde ele pode abrir uma agência física da franquia e liderar sua própria equipe.

BiUP

A BiUP é uma empresa de tecnologia, educação e treinamento de alta performance para adultos que nasceu para desenvolver, transformar e apoiar pessoas com foco em mudança de resultados. Teve sua consolidação em julho de 2020 na cidade de São José dos Campos – SP, com o projeto encabeçado por Victor Rocha, atual presidente do empreendimento, especialista em vendas e com 18 anos de experiência em treinamentos. Além disso, a empresa também é liderada pelos diretores: Raphael Paiva, direção comercial; Guilherme Ferreira, direção operacional; Thiago Portes, direção de expansão; Vanessa Wedekin, direção de produto e desenvolvimento.

Todos os programas de desenvolvimento humano da empresa são pautados em experiências reais e contam com resultados efetivos, além de serem fundamentados em muitos estudos, pesquisas e possuírem a tecnologia como maior aliada.