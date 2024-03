A reciclagem de latas de alumínio no Brasil é referência para o mundo

*Por Cátilo Cândido

Neste mês de março comemoramos o Dia Global da Reciclagem, data que foi criada em 2018 com o objetivo de reforçar a importância que a reciclagem desempenha na preservação dos recursos primários e na garantia do futuro do planeta E mais do que uma data para comemorar, este é um momento para realizarmos uma avaliação cuidadosa de como está o nosso país no que diz respeito à reciclagem.

Como representantes dos fabricantes de latas de alumínio no país, temos uma grande responsabilidade ao levar a mensagem da relevância da reciclagem para outros tipos de mercado. Em 2022, batemos o inédito e histórico recorde de 100% de latas recicladas em todo o país e temos mantido este índice acima de 95% nos últimos 15 anos, o que nos chancela a poder falar do tema com propriedade.

Conseguimos criar uma cadeia que funciona, que gera renda e multiplica oportunidades por meio da reciclagem. Afinal, para reciclar, é preciso que hajam catadores que recolham, armazenem corretamente, destinem e vendam a sucata da lata. Mais do que isso, é preciso que o preço do alumínio a ser vendido seja competitivo e que a recompra por meio das fábricas seja garantida. E tudo isso acontece no Brasil.

São mais de 800 mil catadores que tem na lata de alumínio a sucata mais valorizada dentre outros tipos de embalagem, temos cooperativas organizadas e temos empresas que se comprometem a comprar a sucata da lata de alumínio. Desta forma, esse ciclo virtuoso se fecha e a lata de alumínio tem o seu ciclo de reciclagem totalmente completo em até 60 dias. Ou seja, uma lata que é comprada hoje em um supermercado, por exemplo, passa por todo esse processo e é colocada de volta na prateleira para venda em até dois meses no máximo. Além disso, é importante ressaltar as propriedades do alumínio, que pode ser reciclado infinitamente, nunca tendo um fim definitivo se continuar sendo destinado corretamente para a reciclagem.

É uma realidade da qual muito nos orgulhamos, não só pelos benefícios sociais e econômicos, já mencionados, como também pelo aspecto ambiental. Esse, aliás, é um tema totalmente ligado à reciclagem. Só para se ter uma ideia, a reciclagem das latas de alumínio no Brasil evitou a emissão de 16 milhões de toneladas de gases de feito estufa na atmosfera nos últimos dez anos.

É um tema sobre o qual nos debruçamos constantemente para que possamos continuar a ser referência e para que possamos sempre nos aprimorar. A descarbonização do meio ambiente é agenda prioritária para nós e para o nosso setor, afinal, cuidar do nosso planeta é mandatório em nossa indústria.

Neste sentido, atuamos também com conscientização ambiental, sendo signatários do projeto internacional Every Can Counts, que atua em mais de 19 países mundo afora. No Brasil, o projeto é representado pela Abralatas e leva o nome de Cada Lata Conta, levando mensagens de educação ambiental para os consumidores ao mesmo tempo em que realizada coleta de latas de alumínio para reciclagem.

Que possamos continuar caminhando juntos para aprimorar todos esses temas que são questões de interesse público. Com cada um fazendo a sua parte, contribuímos todos para a preservação do nosso planeta.

*Cátilo Cândido é Presidente executivo da Abralatas