Sorocaba, embaixador do Mr.Moo Festival, prestigia a festa de lançamento do projeto ‘’O maior Moo de todos os tempos!’’

Na noite da última segunda-feira (28/03), São José dos Campos recebeu a festa de lançamento da 13 ª Edição do Mr.Moo Festival. A festa reuniu a imprensa, patrocinadores e influenciadores.

O cantor Sorocaba, Embaixador do evento, compareceu ao evento e fez um show exclusivo para os 150 convidados com um repertório além de especial.

Foi anunciada a data desta próxima edição do Mr.Moo Festival, o evento vai acontecer no sábado 28 de maio em sua cidade natal, São José dos Campos e promete ser a maior e melhor edição com um projeto de mais de 100 mil metros quadrados criado pelas melhores empresas do Brasil e América Latina.

‘’Viramos um Festival e nesta data vamos mostrar para o mundo um evento único, muita tecnologia e uma operação com mais de 1.000 funcionários para atender com excelência nossos clientes“ comentou o Sorocaba.

Os ingressos do 01 lote serão vendidos somente na segunda-feira (04/04), a partir das 00h pela plataforma @sympla, a novidade é que também teremos a tradicional venda de ingressos físicos sem taxas na própria loja do Mr.Moo no Jardim Aquarius em São José dos Campos a partir das 8h

O Mr.Moo Festival está em sua 13ª Edição, é considerado atualmente o maior festival de churrasco do mundo. O último evento aconteceu em dezembro de 2021 na cidade de Rio Claro, interior de São Paulo. O festival também já passou por São Paulo e Ribeirão Preto e outras cidades.

Local: São José dos Campos

Data: 28 de maio

Ingressos:

01 Lote somente na segunda-feira (04/04) a partir das 00h pela plataforma @sympla ou na loja do Mr.Moo em São José dos Campos a partir das 8h

Avenida Alfredo Ignácio Penido, 255 – Jardim Aquarius

