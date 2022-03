Parece mentira: 81% dos brasileiros já faltaram com a verdade para não transar

Ysos, app exclusivo para amantes de ménage a trois, revela quais são as maiores mentiras contadas no sexo

Parece até pegadinha de 1º de abril, mas não é! Uma pesquisa do app Ysos, especializado em ménage a trois, aponta que 81% dos entrevistados já mentiram para não transar, enquanto 71% deles já contaram uma história falsa para conseguir levar alguém para a cama.

A pesquisa descobriu também que, dentre as mentiras mais contadas, as que mais funcionam na opinião dos respondentes são: “vou pôr só a cabecinha” com 38% das respostas, “eu tiro antes de gozar” (30%) e “amanhã eu te ligo” (25%).

Embora o Dia da mentira seja uma grande brincadeira, sexo é assunto sério e o Ysos ressalta que é sempre importante conversar bastante com alguém antes de marcar um encontro.

Para o head de marketing do aplicativo, Gustavo Ferreira, existem várias maneiras de descobrir mentiras e, assim, não cair nelas. “Com nossas medidas de segurança e privacidade você fica longe de fakes e garante o seu anonimato. Um exemplo da nossa preocupação com a veracidade dos perfis é o fato de ser possível deixar seu rosto e fotos íntimas em sua galeria privada, que não salva as fotos em seu celular. Além de outros recursos do app”, explica.

Top 10 mentiras mais contadas na hora H

Quando o assunto é sexo, será que vale tudo? Quem nunca se decepcionou com toda a expectativa que colocou em um encontro que atire a primeira pedra. Mas, tudo tem seu lado positivo e o fato é que se você pegou a pessoa no pulo, mentindo, pode ter sido um livramento. Afinal, não tem nada pior que ir com sede ao pote e descobrir que era tudo uma cilada.

Se você costuma cair em alguma dessas mentirinhas aparentemente inofensivas, abra os olhos pra lista a seguir, mas se é você quem banca o Pinóquio no flerte, saiba que os dias dessas mentiras estão contados.

“O seu é o maior que eu já vi”

“Nunca senti isso com ninguém”

“Você é gostosa demais, não vou aguentar”

“Se engravidar, eu assumo”

“Nunca transei com outro sem camisinha”

“Não vai estragar a nossa amizade”

“Esqueci a camisinha, mas meus exames estão em dia”

“Claro que eu vou te ligar amanhã”

“É só a cabecinha”

“Não tenho nojo de sexo oral, só prefiro não fazer”

Histórias da Carochinha

E como a galera da paquera é muito criativa, histórias boas não iam faltar. Algumas pessoas nos contaram como se sentiram ao descobrirem que alguém mentia para elas para conseguir uma noite de prazer, confira:

“Bem inusitado, mas depois da transa a gente esquece. Uma mulher falou que não podia ir no motel próximo à casa dela pois ela trabalhava perto, mas na verdade ela era casada e saía escondida”.

“Eu estava ficando com uma garota e ela nao liberava anal! Armei toda uma história que estava mudando de cidade e tals, armei uma despedida com ela para conseguir transar”.

“Queria muito uma pessoa, e estávamos nos conhecendo, marcamos um encontro na minha casa, porém não tinha como buscar a pessoa, pois não tinha carta. Falei que meu carro estava no mecânico e se podíamos marcar na casa dela. Ela me buscou em um lugar e fomos direto ao motel. Estamos casados há 8 anos e ela me ensinou a dirigir”.

“Amiga de muitos anos, falou que estava carente e que queria assistir um filme com alguém, ela veio de golpe e eu fui vítima, hahaha”.

Mentir para fugir

Você pode estar se perguntando, e esses 81% dos brasileiros que mentem para fugir do sexo, o que eles dizem? O Ysos também traz alguns exemplos, olha só:

“Tem dias que a gente não quer ninguém perto sabe, aí às vezes falo que estou com alguma dor pra pessoa não vir em casa”.

“Disse que faria uma cirurgia nos próximos dias e que ficaria 6 meses sem poder transar”.

“Quando percebi que a pessoa não curtia o estilo do meu marido, inventei que precisávamos ficar com as crianças e desmarquei o encontro”.

“Sempre que o clima esfria e eu não quero prosseguir pra um encontro eu digo que o trabalho está exigindo muito e que a agenda está complicada”.

“Disse que o pagamento não tinha caído ainda e não tinha como dar rolê, isso porque minha amiga disse que conhecia o cara e que ele era ruim de cama”.

O perfil dos mentirosos

Seja uma mentirinha ou uma lorota das boas, o fato é que é muito difícil que qualquer um nunca tenha que ter usado algum artifício para alcançar seu objetivo. O que varia, é claro, são os níveis de criatividade e comprometimento na hora de inventar histórias.

