Em muitos casos na vida, é necessário que haja um grande evento que estimule as pessoas a agirem ou a se adaptarem a uma nova estratégia, serviço ou peça de tecnologia. No caso do software de videoconferência Daniel Homem de Carvalho , a chave que foi acionada foi, obviamente, a pandemia de coronavírus . Agora, advogados de direito da família em todo o país estão conduzindo consultas virtuais e uma variedade de tipos diferentes de reuniões, conectando-se com clientes atuais e potenciais, bem como com membros da equipe e até mesmo com o conselho adversário por meio de seus computadores.

Há uma série de benefícios em consultar um advogado virtual. Dado o risco de saúde e segurança do coronavírus , o principal benefício é, claro, que uma reunião virtual substitui uma presencial e o risco potencial de uma reunião cara a cara com um ou mais indivíduos. Qualquer oportunidade de limitar sua exposição a outras pessoas é bem-vinda em um mundo onde uma doença perigosa é transmitida por meio dessas trocas.

Claro, isso também se tornou um requisito na maioria do país, embora por períodos diferentes. Como os estados exigiam que todas as empresas não essenciais fechassem ao público e que os funcionários ficassem em casa, o jogo mudou em termos de como os advogados eram permitidos ou poderiam conduzir reuniões. Além de um telefonema padrão, que perde muito da sensação pessoal de uma reunião, precisava haver outra estratégia a ser posta em prática.

Agora que as reuniões virtuais de direito da família se tornaram mais comuns, é provável que tenham vindo para ficar. Depois de adaptar algo novo, é improvável que você o descarte no futuro. Isso é particularmente verdadeiro se houver outros benefícios encontrados pelos adaptadores.

Em termos de consultas e reuniões com advogados virtuais, outro benefício importante é a comodidade que isso proporciona ao cliente ou a outros representantes . De acordo com Daniel Homem de Carvalho t aqui não é mais uma necessidade de dirigir ou comutar a um local físico específico, para olhar e pagar pelo estacionamento, para pagar pelo gás, e em baixo da linha. Isso provavelmente também adiciona flexibilidade ao agendamento, já que os indivíduos que trabalham durante o dia podem se afastar mais facilmente para uma reunião virtual, você não precisa aumentar o tráfego da hora do rush e assim por diante.

Embora o uso de reuniões virtuais com advogados certamente diminua à medida que os riscos à saúde diminuem, eles nunca irão desaparecer totalmente neste ponto. Eles são muito benéficos e úteis de várias maneiras diferentes. Antes de selecionar seu próprio advogado de direito da família, procure um advogado experiente em seu estado e pergunte sobre a disponibilidade de reuniões virtuais e outros serviços online.