Conheça as possibilidades da carreira profissional no setor público

A carreira do funcionalismo público baseia-se no aprimoramento do conhecimento constante e na dedicação às tarefas

O mercado de trabalho no Brasil tem promovido novas ofertas de emprego nos últimos meses; sendo assim, buscar uma boa colocação profissional, remuneração compatível, benefícios e estabilidade na função tem promovido qualidade de vida e realização pessoal.

Comumente, os profissionais buscam no encarreiramento a oportunidade de crescimento pessoal e estabilidade financeira, tanto é que empresas do setor privado oferecem aos seus colaboradores essa oportunidade, principalmente para aqueles que demonstram dedicação, comprometimento, aperfeiçoamento contínuo, entre outros fatores, da mesma forma que o setor público, contudo em um formato diferenciado.

Para estabelecer um plano de carreira na administração pública direta, indireta ou nas instituições autárquicas e fundacionais, o servidor deve planejar-se e traçar suas estratégias para alcançar seu objetivo.

O primeiro passo tem início antes mesmo de assumir a função, com a leitura atenta dos editais dos concursos públicos, que indicam a possibilidade e as exigências para o encarreiramento daquele cargo para outra função, sem necessidade de submeter-se a outro processo seletivo através de concurso público.

Uma outra forma é prestar prova para um cargo público e assumir a função com o objetivo de ter experiência e tempo para melhor preparar-se para um novo exame na função que realmente deseja; este mecanismo é conhecido como concurso trampolim, muito útil principalmente para garantir uma renda mensal e entender os trâmites de carreira no serviço público.

Assim como na rede privada, o encarreiramento no setor público também ocorre por melhoria na qualificação, ou seja, através do estudo contínuo e da apresentação de certificações em cursos de capacitação presencial ou online; é uma forma de adquirir conhecimento e destaque entre os demais colegas e, consequentemente, conquistar a oportunidade de crescimento profissional e a progressão funcional almejada.

A avaliação de desempenho do funcionário público também permite a promoção na função, desde que respeitado o estatuto do funcionalismo e o tipo de contratação, que poderá ocupar funções de confiança, ter melhoria nos ganhos e benefícios.

A carreira no setor público apresenta aspectos vantajosos e promissores para todos que buscam estabilidade profissional, benefícios e remuneração, inclusive para aqueles que buscam conhecimento e aperfeiçoamento constante.

Como o encarreiramento do setor público oferece inúmeras vantagens, vale a pena ficar atento aos editais dos concursos de 2022,inscrever-se na área de seu interesse e habilidade, preparar-se para obter os melhores resultados nas provas e iniciar seu trabalho e sua carreira como funcionário público.

Foto:Istock