Mr. Olympia Brasil Expo será realizado entre os dias 27 e 29 de outubro, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo

A terceira edição de uma das maiores competições de bodybuilding do país, que contou com 1.300 atletas em 2022, vale vaga para aquela que é considerada a “Copa do Mundo” da modalidade.

A edição 2023 do Mr. Olympia Brasil Expo, a segunda organizada pela Savaget Promoções e Eventos, em parceria com a empresa Musclecontest, promotora do Mr. Olympia no mundo, será entre 27 e 29 de outubro, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo (SP).

Bodybuilding

Essa, que é uma das mais importantes competições brasileiras de bodybuilding, vale vaga para o Mr. Olympia 2023, considerado a “Copa do Mundo” da modalidade, previsto para novembro, no Orange County Convention Center, em Orlando (EUA).

O Mr. Olympia Brasil Expo recebeu cerca de 20 mil pessoas na edição passada, também realizada no Pro Magno, comprovando o interesse cada vez maior do brasileiro pelo bodybuilding. Mais de 1.300 atletas participaram das disputas nos três dias da competição, em 2022, divididos nas categorias Classic Physique, Bodybuilding, Men’s Physique, Wellness, Bikini, Figure e Women’s Physique, as mesmas da edição 2023.

Critérios como volume e definição muscular, apresentação e simetria corporal são alguns dos quesitos de julgamento comuns em todas elas. “Não tenho dúvidas que o Brasil é um celeiro de talentos do nosso esporte. Há muitos competidores de grande potencial físico. E é inspirador testemunhar a ascensão de atletas desconhecidos e com recursos limitados, em astros do bodybuilding”, diz Tamer El Guindy CEO da Musclecontest.

Segundo Ana Paula Gaziano Leal, CEO da Savaget, vários fatores têm contribuído para o crescimento da modalidade no país. “O aumento da conscientização em relação ao bem-estar, a popularização da musculação em academias, a influência das mídias sociais e de eventos e competições, como o próprio Mr. Olympia Brasil e o Arnold Sports Festival South America, são, sem dúvida, alavancas poderosas que dão visibilidade ao esporte. Esperamos crescer 12% em relação à temporada passada avaliou a CEO da Savaget”.

Feira e congresso

Paralelamente à competição, é realizada a Mr. Olympia Brasil Expo, feira que também vem crescendo a cada ano, proporcionando resultados aos expositores.

Na edição 2022, 50 marcas de nutrição esportiva, equipamentos e moda fitness estiveram presentes, recebendo 2.248 parceiros comerciais e lojistas, acumulando R$50 milhões em negócios e 20 mil pessoas nos dias de feira.

Também faz parte do evento, a Musclecontest Academy Conference, composta por palestras de estudiosos e pesquisadores das áreas de nutrição esportiva e fitness. A ideia é passar informação técnica e científica a todos os interessados que atuam nesses segmentos.

Mr. Olympia Brasil Expo

Mais informações

Instagram: @mrolympiabrasil

Site: http://www.mrolympiabrasil.com/

CANAL TAMBÉM DE CREDENCIAMENTO PARA O EVENTO