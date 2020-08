OYO Brasil e Creditas juntas pelo futuro da hotelaria independente no país

Com um pouco mais de um ano no país, a OYO acaba de alcançar o milionésimo hóspede e anuncia parceria inédita com a Creditas, principal plataforma online de empréstimo com garantia do País. A missão é contribuir para o futuro da hotelaria independente no Brasil, proporcionando acesso a linhas de crédito a toda base de hotéis da rede.



OYO + Creditas

A parceria OYO + Creditas inicia-se em 05 de agosto e foi desenhada para que os hoteleiros da rede consigam levantar recursos para manter o fluxo de caixa, capital de giro, manutenção, arcar com débitos, fazer reforma entre outros, que serão essenciais para ultrapassar momentos difíceis como o atual, assim como se preparar para a retomada do setor pós-COVID. São linhas de crédito que vão de 5 mil a 3 milhões, com taxas e condições especiais e carência de até 6 meses para começar a pagar.



De acordo com Eduardo Zucareli, vice-presidente de operações da OYO Brasil, o foco dessa parceria é o futuro da hotelaria no país. “A parceria com a Creditas é sobre colaboração. Em momentos desafiadores, é preciso ter ao lado os parceiros certos para seguir adiante. E foi isso que buscamos para esse momento: oferecer aos nossos hoteleiros linhas de crédito que darão o fôlego necessário com condições especiais”, comenta o executivo.



Todo o processo de empréstimo, desde a solicitação até o recebimento, é totalmente online. O hoteleiro poderá fazer uma simulação do empréstimo, tirar todas as dúvidas e já verificar como seriam todas as formas de pagamento e benefícios do produto em alguns cliques. “Entendemos que o mercado está desafiador em todas as áreas e enxergamos essa parceria com a OYO uma ótima oportunidade para os pequenos e médios hoteleiros de conseguirem se reerguer além de fortalecer a hotelaria e turismo no País no pós-pandemia.”, comenta Gustavo Pagotto, Diretor de Canais e Parcerias da Creditas.



Com os menores juros do mercado, a partir de 0,84% ao mês e podendo quitar a dívida em até 20 anos, a campanha OYO+Creditas já está disponível, com condições exclusivas, para os parceiros que quiserem contratar o empréstimo pelo site https://parcerias.creditas.com/oyo



Globalmente, mesmo em meio à pandemia, mais de três mil novos hoteleiros passaram a fazer parte da rede OYO nos últimos meses, demonstrando a confiança no modelo de negócios da empresa. “O turismo é um dos setores mais afetados pela pandemia no mundo e o momento agora é de união em prol do crescimento do segmento”, completa Zucarelli.

Sobre a OYO Hotels and Homes

Criada em 2013, a OYO Hotels & Homes é uma startup de hospitalidade considerada atualmente a principal rede de hotéis, residências e espaços do mundo. O portfólio da empresa, que representa mais de 43.000 propriedades e já ultrapassou a marca de 1 milhão de quartos, combina imóveis totalmente remodelados e padrões de qualidade OYO. Além disso, traz a sua própria tecnologia baseada em inteligência artificial para hotéis independentes em todo o mundo, para um melhor gerenciamento de receita, permitindo que eles tenham sucesso nesse mercado bastante competitivo. A OYO opera em mais de 800 cidades e em 80 países, incluindo EUA, Brasil, Europa, Reino Unido, Índia, Oriente Médio, Sudeste Asiático e Japão. Para mais informações, visite www.oyorooms.com.br

A Creditas é a principal plataforma online de crédito com garantia do Brasil e oferece quatro produtos principais: empréstimo com garantia de imóvel, empréstimo com garantia de veículo, consignado privado e financiamento de veículo. Fundada em 2012 pelo espanhol Sergio Furio, a fintech tem o propósito de viabilizar suas novas conquistas. Essa modalidade de crédito é diferenciada porque oferece taxas mais baixas, parcelas menores, valores maiores e prazos de pagamentos mais longos. Seu DNA digital permite usar a tecnologia para escalar o negócio, otimizar processos e melhorar a experiência dos clientes – sem dispensar o atendimento personalizado, prestando consultoria e oferecendo educação financeira. A Creditas também oferece soluções especiais para quem quer reformar a casa e comprar, vender ou trocar de veículo e de imóvel. Com sede em São Paulo, a Creditas conta com mais de 1.600 Tripulantes (colaboradores) e já recebeu R$ 1,2 bilhão em investimentos de fundos internacionais de Venture Capital. A empresa tem se destacado nos rankings da KPMG, Business Insider, Glassdoor e LinkedIn, sendo apontada como uma das fintechs mais promissoras e inovadoras do mundo.