Ministério da Economia abre 350 vagas na área de TI

Certame conta com salários acima de R$8 mil

Segundo informações do Gran Cursos Online, empresa especializada na capacitação de candidatos para concursos públicos no Brasil, o Ministério da Economia abriu um processo seletivo simplificado, que é destinado a contratação de 350 profissionais da área da tecnologia da informação, com salários de até R$8.300.

As inscrições para o concurso do Ministério da Economia estão abertas até a primeira semana de setembro, pelo site do Cebraspe, que é a banca organizadora. O valor a ser pago pela inscrição é de R$ 60,00. Já para os Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção dessa cobrança também pelo site do organizador enquanto durar o período das inscrições.

De acordo com edital, as vagas são para o nível superior em cursos de informática ou computação, ou então em graduação em qualquer área, mas que tenha pós-graduação em informática (ou computação). A distribuição das vagas são para cargos relacionados às atividades técnicas e de complexidade gerencial do órgão, veja abaixo a disposição:

Concurso – Ministério da Economia

Cargo Número de vagas Especialista em gestão de projetos 50 Especialista em infraestrutura de Tecnologia da Informação-TI 50 Especialista em ciência de dados 50 Especialista em segurança da informação e proteção de dados 50 Especialista em análise de processos de negócios 50 Especialista em experiência do usuário 50 Especialista em desenvolvimento de software 50

As provas serão aplicadas no dia 11 de outubro deste ano, nos respectivos locais: Brasília/DF, Belém/PA, Florianópolis/SC, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP. O processo seletivo será composto de duas etapas, a prova objetiva, que é de caráter eliminatório e classificatório e a prova de títulos, de caráter classificatório.

Além disso, a prova contará com 120 questões, sendo 70 questões de Conhecimentos Específicos e 50 questões de Conhecimentos Gerais da Língua Portuguesa, Inglesa e Raciocínio Lógico. O candidato que atingir nota igual ou superior a dez pontos na parte de Conhecimentos gerais, 21 pontos na parte específica e 36 pontos no geral, será aprovado para a fase de análise e títulos.

Sobre o Gran Cursos Online

O Gran Cursos Online oferece comodidade, economia e ganho de tempo aos concurseiros que não podem frequentar aulas presenciais e/ou não têm acesso a escolas preparatórias nas localidades onde residem. A equipe pedagógica possui décadas de experiência em concursos e é formada por professores renomados, que trabalham nos principais órgãos públicos, autarquias, empresas estatais e instituições públicas do Brasil. A proposta da empresa é oferecer educação transformadora e de qualidade ao maior número de alunos do Brasil, formando profissionais qualificados para servir à sociedade.